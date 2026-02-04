Důchodci dostanou v únoru 2026 nižší částku. ČSSZ vysvětluje rozdíl

Lukáš Karbulka
  17:50
Někteří důchodci mohou být v únoru 2026 překvapeni nižší částkou na svém účtu. Česká správa sociálního zabezpečení ale upozorňuje, že nejde o snížení důchodu, nýbrž o návrat ke standardní měsíční výplatě po lednové valorizaci.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: MAFRA

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje důchodce, že v únoru 2026 mohou obdržet nižší částku než v lednu. Týká se to klientů, kterým je důchod vyplácen na osobní účet nebo na účet blízké osoby. Nejde však o snížení důchodu.

Proč tomu tak je? V lednu 2026 totiž byla na účet poukázána vyšší částka, protože zahrnovala dvě položky najednou. „První z nich byla pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši a druhou byl jednorázový doplatek za období od 1. ledna 2026 do dne před lednovým výplatním termínem,“ vysvětlilo oddělení komunikace ČSSZ. Informace o tomto doplatku byla podle ČSSZ uvedena také ve zprávě pro příjemce u lednové platby.

Finanční nejistota a zdraví. Proč se rozdíly mezi domácnostmi dál prohlubují?

Důchod od února 2026

Proč je únorová částka nižší?

V lednu 2026 byla na účet poslána vyšší částka, protože zahrnovala dvě položky najednou:

  • pravidelnou lednovou splátku důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši,
  • jednorázový doplatek za období od 1. ledna 2026 do dne před lednovým výplatním termínem.

Od února 2026 už bude na účet zasílána pouze běžná měsíční splátka důchodu ve správné výši po valorizaci. Jednorázový doplatek, který náležel pouze v lednu, už součástí platby nebude. Proto je únorová částka nižší než lednová – jde už jen o standardní měsíční výplatu důchodu.

Pro představu také ČSSZ uvádí příklad: „Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její osobní účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.“

U důchodů vyplácených v hotovosti prostřednictvím České pošty byly obě částky sloučeny do jedné už dříve. Informaci o doplatku najdou příjemci na ústřižku výplatního dokladu, který obdrží od poštovního doručovatele při výplatě důchodu.

