Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) upozorňuje důchodce, že v únoru 2026 mohou obdržet nižší částku než v lednu. Týká se to klientů, kterým je důchod vyplácen na osobní účet nebo na účet blízké osoby. Nejde však o snížení důchodu.
Proč tomu tak je? V lednu 2026 totiž byla na účet poukázána vyšší částka, protože zahrnovala dvě položky najednou. „První z nich byla pravidelná lednová splátka důchodu ve zvýšené (zvalorizované) výši a druhou byl jednorázový doplatek za období od 1. ledna 2026 do dne před lednovým výplatním termínem,“ vysvětlilo oddělení komunikace ČSSZ. Informace o tomto doplatku byla podle ČSSZ uvedena také ve zprávě pro příjemce u lednové platby.
|
Finanční nejistota a zdraví. Proč se rozdíly mezi domácnostmi dál prohlubují?
Důchod od února 2026
Proč je únorová částka nižší?
V lednu 2026 byla na účet poslána vyšší částka, protože zahrnovala dvě položky najednou:
Od února 2026 už bude na účet zasílána pouze běžná měsíční splátka důchodu ve správné výši po valorizaci. Jednorázový doplatek, který náležel pouze v lednu, už součástí platby nebude. Proto je únorová částka nižší než lednová – jde už jen o standardní měsíční výplatu důchodu.
Pro představu také ČSSZ uvádí příklad: „Paní Jana pobírá starobní důchod. V prosinci 2025 jí bylo na účet připsáno 19 438 Kč. V lednu byl její důchod zvalorizován na 20 063 Kč. Na její osobní účet však bylo připsáno 20 125 Kč. Tato částka obsahuje zvalorizovanou výši důchodu 20 063 Kč a valorizační doplatek ve výši 62 Kč. V únoru jí bude na účet poukázáno 20 063 Kč, což je výše běžné měsíční splátky důchodu náležející po valorizaci provedené v lednu 2026.“
U důchodů vyplácených v hotovosti prostřednictvím České pošty byly obě částky sloučeny do jedné už dříve. Informaci o doplatku najdou příjemci na ústřižku výplatního dokladu, který obdrží od poštovního doručovatele při výplatě důchodu.