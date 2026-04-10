Dumáte, kam za rybami v chladném dubnu? Další Rybářský magazín je na světě

Rybářský magazín   5:25
Na začátku dubna nebývají ryby rozjeté naplno. Přesto je lze najít překvapivě blízko břehu – hlavně tam, kde slunce přihřeje mělčinu, kde je rákosí, tráva a přirozená potrava. Neplatí to ale po celý den ani pro všechny druhy. Na stojaté vodě a na řece se ryby v chladném jaru chovají odlišně a úspěch často stojí na tom, zda rybář pochopí právě tuhle jemnou změnu
Fotogalerie2

František Hanáček, pořadatel Maver Cupu, zve diváky na závody profesionálních rybářů. | foto: FH

První polovina dubna je z rybářského pohledu přechodové období. Vzduch se sice někdy přehoupne lehce přes deset stupňů, ale voda zůstává po zimě studená a ryby se pohybují úsporněji než v pozdním jaru. Základní pravidlo přitom zní: nehledejte jen „hloubku“ nebo jen „mělčinu“, ale místo, které se umí aspoň o trochu rychleji ohřát a současně rybám nabídne klid a potravu.

Právě i malé oteplení vody dokáže v dubnu změnit aktivitu ryb víc než samotná kalendářní představa jara. U kapra je ostatně známo, že nejlepší růst i výrazná aktivita přicházejí až při mnohem vyšších teplotách vody, takže začátek dubna je pro něj ještě spíš rozjezd než vrchol sezony.

Dubnový kalendář nabízí rybářům první podniky, které už nejsou jen opatrným rozjezdem sezony, ale plnohodnotnou pozvánkou k vodě.

Mělčí plato, lavice nebo pás u břehu

Na rybníku nebo menší stojaté vodě proto bývá velmi zajímavá mělčí partie u břehu, zvlášť je-li chráněná před studeným větrem a od dopoledne na ni svítí slunce. Rákosí, zatopená tráva, staré stonky a okraj porostů drží více drobné potravy a vegetační pásmo obecně soustřeďuje pestřejší život než volná voda. Ryby sem ale netáhnou automaticky od rána do večera. Po chladné noci často začínají opatrněji a drží se spíš poblíž přechodu do větší hloubky.

Jakmile mělčinu prohřeje slunce, mohou najíždět doslova do metru až dvou metrů vody, někdy i těsně pod břeh. Nejlepší nebývá slepě sedět úplně v největší hloubce ani „na suchu“, ale hledat hranu: mělčí plato, lavici nebo pás u břehu, který hned sousedí s únikovou hloubkou. Plotice se na jaře opravdu často ukazují v relativně mělkých partiích, zatímco v zimě a předjaří dávají víc přednost hlubším a klidnějším místům.

Tam, kde ryba nemusí bojovat s proudem

Na řece je obraz jiný. Voda se ohřívá pomaleji a proud ryby nutí šetřit energií. Nejslibnější proto bývají ne nejhlubší jámy samy o sobě, ale spíš klidnější nebo mírně tažné úseky při břehu, vracáky, tišiny za překážkou, vývařiště pod jezy, pomalejší proudnice a hrany proudů. Tam ryba nemusí tolik bojovat s proudem a zároveň má v dosahu potravu.

Břehové pásmo a porosty mají pro říční ekosystém velký význam a fungují jako úkryt i zdroj života. U plotic dává na řece smysl právě mírně tažná voda; ostroretka je naopak typická ryba proudu a na jaře táhne do mělčích proudných partií a podjezí, i když hejna často střídají stanoviště během dne.

Začátek dubna u vody: Jaké krmení a nástrahy fungují na kapry i bílé ryby

A co jednotlivé druhy? V takovém počasí bývají mezi nejvděčnějšími rybami plotice a další bílé ryby, často i cejni menších a středních velikostí. Umějí využít krátké oteplení a vyjíždějí za potravou dřív než teplomilnější druhy. Kapr už se může ukázat velmi slušně, zejména v mělkých, úživných a rychleji se prohřívajících rybnících, ale jeho aktivita ještě nebývá stabilní. Lín je na začátku dubna většinou zdrženlivější a jeho čas přichází spíš s trvale teplejší vodou.

Ryby na počátku jara nejsou líné natrvalo,

Na řekách mohou být při vhodném stavu vody zajímavé také ostroretky, parmy nebo tloušti, tedy druhy vázané na proud a přirozenou potravu. Nejhorší bývají prudké změny počasí: náhlé ochlazení, studený vítr nebo skok tlaku umějí braní přibrzdit. Naopak pár hodin slunce často udělá z nevýrazného dne lov, na který se vzpomíná.

Dubnová odpověď na otázku „mělčina, nebo hloubka?“ tedy zní: obojí, ale ve správný čas. Ráno a po studené noci bývá rozumné začít hlouběji nebo na hraně. Když se voda prosvítí a ohřeje, vyplácí se přiblížit ke břehu, k rákosí, trávě a do klidnějších, prohřátých koutů.

Ryby na počátku jara nejsou líné natrvalo, jen velmi citlivě reagují na každý malý impulz. Kdo v dubnu čte vodu pozorně, ten často zjistí, že největší hloubka není to hlavní. Hlavní je najít místo, kde se v chladném jaru probouzí život.

Pozvánka na rybářské závody

  • Kdo nechce v dubnu jen vyrazit k vodě, ale také si zazávodit, má letos několik zajímavých možností.
  • Dubnový kalendář nabízí rybářům první podniky, které už nejsou jen opatrným rozjezdem sezony, ale plnohodnotnou pozvánkou k vodě. Kdo hledá závody, může letos zamířit především na vody Rybářského sdružení Vysočina u Poličky a také na moravské feederové klání v Pasohlávkách.
  • Zajet můžete třeba na závody, které se jmenují Dvoudenní jarní muška ve dvojicích a konají se 11. a 12. dubna 2026 na Přehradě 1 u Poličky. Jde o závod uvedený v oficiálním kalendáři RS Vysočina. Pro rybáře z východních Čech i Vysočiny je to dobře dostupná adresa a výhodou je, že na stránkách pořadatele najdou i přihlašovací rozcestník. Ve veřejně dohledatelných podkladech se mi ale nepodařilo najít konkrétní výši startovného. Další informace naleznou zájemci na adrese: rsvysocina.cz.
  • Ještě zajímavější bude pro širší okruh závodníků Májový kapr + pstruh, závod dvojic, naplánovaný na sobotu 25. dubna 2026, opět na Přehradě 1 u Poličky. Pořadatel uvádí startovné 2 200 korun za tým, přičemž mládež do 16 let platí 1 600 korun za tým. Právě tohle je typ závodu, jenž může oslovit zkušené dvojice i rybáře, kteří si chtějí jarní soutěžení teprve vyzkoušet. Podrobnosti také na adrese rsvysocina.cz.
  • Na Moravě stojí za pozornost závody Maver CUP plavaná versus feeder, které se uskuteční 18. a 19. dubna 2026 na revíru Dyje 7 – Pasohlávky. Pro sportovně zaměřené rybáře jde o jednu z nejzajímavějších dubnových akcí, protože je pevně zasazena do závodního seriálu. „Určitě stojí za to se přijet podívat. Bude tam spousta opravdových profíků a rybáři mohou i něco pochytit. I já se rád podělím o zkušenosti,“ pozval všechny organizátor závodů František Hanáček. Upozornil však, že startovní listina je pevně daná, protože se zúčastnit mohou jen registrovaní závodníci.
  • Z praktického pohledu je tedy dubnová nabídka jasná. Kdo chce komornější atmosféru a zázemí známého soukromého pořadatele, může zamířit k Poličce. Kdo chce vidět profíky za plavanou a feeder v akci, ten najde svou adresu v Pasohlávkách. Ve všech případech ale platí stejné pravidlo: před cestou je dobré ještě jednou zkontrolovat web pořadatele, protože právě tam se objevují poslední pokyny, seznamy přihlášených i případné organizační změny.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

10. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.