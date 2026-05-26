„První ročník turnaje proběhl v roce 2018 doslova na zelené louce. Od začátku jsme ale měli jasný cíl. Vybudovat tradiční akci pro celé rodiny. Sportovní a společenskou událost, která se bude každý rok vracet a růst. Dnes už vidíme, že se to daří. A přesun z Mariánských Lázní do Prahy je přirozeným krokem k tomu, aby se z Royal Golf & Polo Cup stal skutečný evropský formát,“ říká Simona Joklová, aktivní hráčka koňského póla a spoluzakladatelka turnaje, který se chystá 8. srpna v pražské Zbraslavi.
Profesionálové
V sobotu, kdy se odehrají finálové zápasy, bude otevřen pro veřejnost, pro kterou bude připraven bohatý doprovodný program. V letošním ročníku se představí čtyři týmy, včetně profesionálních pólistů ze zahraničí. Svoji účast potvrdili hráči z Argentiny, Velké Británie, Německa, Švýcarska či Belgie. Jedním z nich je Brad Rainford-Blackett, britský profesionální hráč a trenér koňského póla, který má bohaté zkušenosti ze světových turnajů. Royal Golf & Polo Cup se zúčastnil již dvakrát a do letošního ročníku vstupuje jako obhájce titulu.
V bezprostřední blízkosti
Organizátoři pracují s inovativním formátem, který je přizpůsobený prostředí i divákům. Namísto standardně čtyřčlenných týmů budou týmy složeny ze tří hráčů a upravena je i velikost hřiště. Zápasy se tak odehrají v travnaté aréně o rozměrech 150 × 85 metrů s vysokými mantinely, která umožňuje sledovat hru z bezprostřední blízkosti. Hráči navíc používají kožený míček místo tvrdého plastového, což přispívá i k bezpečnějším podmínkám pro koně.