Dustin Hoffman odhalil, na co se ve Varech těší nejvíc. Tohle bude festivalové téma

Metro.cz
  19:00
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Herec Dustin Hoffman v současnosti a v mládí, kdy exceloval ve snímcích jako Absolvent nebo Půlnoční kovboj. | foto: koláž iDNES,cz

Výroční Karlovarský festival proběhne i pošedesáté ve velkém stylu. Nejvýznamnější filmová událost v Česku nabídne desítky premiér, hvězdné hosty i bohatý doprovodný program, který do lázeňského města každoročně přiláká tisíce návštěvníků. Více o letošním ročníku, očekávaných filmech i atmosféře festivalu přináší šéfredaktor webu Kinobox.cz Milan Rozšafný.

Jubilejní šedesátý ročník festivalu v Karlových Varech se nezadržitelně blíží a nyní už víme, že koncentrace filmových hvězd i naprostých legend bude na kolonádě ještě větší než obvykle. Prestižní filmový festival oslaví své kulatiny ve velkém stylu a na červeném koberci přivítá ikonické tváře, jakými jsou hvězdy Dustin Hoffman, Harvey Keitel, Juliette Binoche či Kevin Bacon.

Největší hvězdou zahájení festivalu bude bezpochyby právě jeden z nejlepších herců své generace, osmaosmdesátiletá legenda Dustin Hoffman. Herecký matador se nesmazatelným písmem zapsal do hollywoodské tvorby zejména šedesátých a sedmdesátých let, kdy na plátnech předvedl několik nezapomenutelných proměn a stál u zrodu mnoha filmových klasik. O svém talentu všechny přesvědčil už v průlomovém Absolventovi, následovaly nezapomenutelné herecké kreace v peckách jako Motýlek, Strašáci, Maratónec, Kramerová versus Kramer, Tootsie… ano, mohli bychom v tomto výčtu pokračovat ještě velmi dlouho. Hoffman je bezpochyby žijící filmovou legendou, která během slavnostního zahájení převezme Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii naprosto zaslouženě. Karlovarský festival pak uvede právě jeho průlomový počin Absolvent.

Dustin Hoffman ve Smrtící epidemii z roku 1995.

Harvey Keitel se do Varů vrací potřetí

Další hereckou legendou, která už to ale v Karlových Varech moc dobře zná, je Harvey Keitel. Charizmatický herec s ideální tváří pro ztvárnění gangsterů či drsňáků všeho druhu zavítá na KVIFF již potřetí. Poprvé zde v roce 2004 převzal Křišťálový glóbus, v roce 2015 uvedl film Paola Sorrentina Mládí a nyní se do oblíbené festivalové destinace vrací, aby zde uvedl jeden ze svých průlomových filmů, Špinavé ulice od Martina Scorseseho.

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Juliette Binoche převezme ocenění při zakončení

Za legendu minimálně v evropském kontextu se dá už jistě označit také francouzská nestárnoucí herečka Juliette Binoche. Držitelka Oscara, Césara a čtyř Evropských filmových cen zazářila v kultovním evropském triptychu Krzysztofa Kieślowského Tři barvy, stala se ikonou francouzského filmu a prostřednictvím počinů jako Nesnesitelná lehkost bytí, Anglický pacient či Čokoláda se prosadila také v mezinárodních produkcích.

V Karlových Varech převezme během slavnostního zakončení festivalu Křišťálový glóbus a festival uvede její filmy Věrná kopie, Tři barvy: Modrá a V nás.

Kevin Bacon, Robert Richardson
a další slavná jména

Tím ale výčet známých tváří rozhodně nekončí. Na festival dorazí také oblíbený herec Kevin Bacon společně se svou manželkou, herečkou Kyrou Sedgwick, a jejich dětmi. Uvedou zde totiž Baconem zrežírovanou hororovou komedii Rodinný film, v níž si zahráli také jejich potomci Travis a Sosie. Minimálně cinefily pak jistě zaujme také příjezd kameramana Roberta Richardsona, častého spolupracovníka Quentina Tarantina, s nímž natáčel například snímek Hanební pancharti, Nespoutaného Djanga či Tenkrát v Hollywoodu, a také trojnásobného držitele Oscara za kameru snímků JFK, Letec a Hugo a jeho velký objev.

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Častý parťák Martina Scorseseho a Olivera Stonea a jeden z nejlepších hollywoodských kameramanů současnosti si taktéž převezme Křišťálový glóbus. Zároveň s režisérkou Janou Hojdovou uvedou dokumentární portrét Robert Richardson: The White Devil. Novým držitelem Ceny prezidenta festivalu se pak stane populární Jeffrey Wright, známý z Batmana s Robertem Pattinsonem, bondovek s Danielem Craigem, seriálů Westworld a The Last of Us či dramatu Americká fikce, za které byl nominován na Oscara.

Nabitý program a hvězdný jubilejní ročník

Nově oznámená jména se tak přidávají k již dříve oznámeným tvářím – Jessemu Eisenbergovi (Sociální síť) a Maggie Gyllenhaal (Nevěsta!, Temný rytíř), kteří získají prestižní Cenu prezidenta festivalu. Blížící se 60. ročník KVIFF tak bude z hlediska počtu hvězd a slavných tvůrců jedním z nejnabitějších za poslední dekádu. Návštěvníky a cinefily navíc čekají tradiční filmové hody, kdy budou moci zhlédnout letošního vítěze Zlaté palmy z Cannes, mrazivé drama Fjord, ale také oceňovaný Fatherland, hvězdně obsazený snímek Paper Tiger se Scarlett Johansson či slovenský počin Pramen s Aňou Geislerovou.

Jubilejní šedesátý ročník karlovarského festivalu bude probíhat od 3. do 11. července a už nyní je jasné, že nás čeká další zatraceně silný ročník.

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