Jaké myšlenky a potřeby stály na začátku vaší cesty k podnikání a jaký vnitřní motor vás tehdy poháněl?

Tím hlavním motorem bylo pravděpodobně to, že jsme se do dřevostaveb oba naprosto zamilovali. Manželka už odmala, já hned, jakmile jsem se do naší první dřevostavby nastěhoval. Výhoda našeho podnikání je především to, že za velmi krátkou dobu člověk vidí výsledek. Situace, kdy nám naši klienti posílají fotografie s vánočními stromečky nebo ze zahrady a děkují za postavený vysněný domov, je taky hnací motor sám o sobě. Je pro nás extrémně důležité, když naše práce dává smysl ostatním lidem.

Co vás naučilo fyzické spojení osobního a pracovního prostoru o sobě navzájem?

Propojení pracovního a osobního života nás naučilo ještě více přemýšlet nad naším pracovním a osobním životem. Zároveň jsme se stali neskutečně efektivními. Minimální přesuny autem a čas strávený na jednom místě nás posouvá daleko rychleji v dokončování úkolů a posouvání firmy vpřed. Spolupracovali jsme na stavbě s architekty, přičemž interiér domu si navrhla sama manželka. Interiér administrativní části pak navrhli výhradně architekti a tímto propojením jsme vytvořili opravdu unikátní stavbu, která nás i po roce užívání neskutečně baví.

Co vás nejvíce odlišuje od konkurence?

Nejvíce zaměření především na technický detail a technickou kvalitu provedení našich staveb. Jeden nebo dva moduly dohromady v současnosti nějak zvládne téměř jakákoli firma, my však směřujeme k technicky velmi náročným realizacím a do budoucna nás zajímá především výstavba patrových budov, bytová výstavba a realizace, které jsou technicky poměrně náročné. Máme momentálně přes sto realizací a to, co nás s manželkou těší ze všeho nejvíce, je, že můžeme v klidu spát a nemusíme řešit žádné reklamace.

Spolupráce manželů ve vedení firmy je krásná, ale může být i náročná. Jak vypadá vaše dělba rolí a co vám pomáhá zvládat krizové momenty?

Největší přidaná hodnota na takovém soužití je jednoznačně důvěra. Nejsme pouze manželé, ale i společníci. Když člověk zakládá firmu se společníkem, podle mě ta důvěra není zas až tak velká, jako když je to kombinace rodiny a podnikání. Na našem vztahu je úžasné, že na to, že pracujeme ve stavebnictví, máme ty role převrácené, manželka je hlavní technik a má obor dřevostaveb s červeným diplomem přímo vystudovaný. Já se pro změnu věnuji především obchodu a marketingu.

Jak chráníte své vztahy před tím, aby je firma nepohltila a jak si udržujete odstup nebo prostor pro sebe?

Ano, ta otázka opravdu odpovídá životnímu kolotoči. Je to živý organismus a pořád se ještě přepínání mezi firmou a osobním životem učíme. Snažíme se však maximálně dbát na naši duševní hygienu, takže když je prostor, často vyrážíme jen tak do přírody. Zároveň si bez problému umíme udělat pouze čas každý sám na sebe a nahlížíme na společné manželství a vedení firmy především tak, že je potřeba, aby každý z nás zůstal vnitřně svobodný. Ve fyzickém a psychickém napětí, které je v podnikání téměř na denní bázi, je také potřeba větší frekvence volna či dovolených, především pro sběr inspirace a nabrání nové energie, což i sami praktikujeme.

Cítíte zodpovědnost za to, jakým způsobem se v Česku přistupuje ke stavění?

Ano, rozhodně tuto zodpovědnost cítíme, co vyrobíme a v jaké kvalitě. Snažíme se prostě ukazovat nový směr výstavby a příležitosti na trhu, které tím vznikají. Těžké je hledat správný balanc a rovnováhu, je to totiž každodenní cesta k přeměňování vlastních vizí na skutečnou realitu, ve které jsou stavby ekologičtější, udržitelnější a stavěny úplně novou formou, než jsme zvyklí. Je opravdu velká výzva bojovat se zažitými praktikami a konvencemi současného stavění u nás, oproti tomu, jak se staví v zahraničí či jaké jsou aktuální trendy.

Když se ohlédnete zpět, co vám podnikání jako manželům přineslo? Co byste poradili jiným párům, kteří uvažují o společném byznysu, ale váhají, jestli to zvládnou?

Jednoznačně nám to rozšířilo obzory. Opravdu jsme nečekali, že podnikání je tak obrovsky komplexní obor sám o sobě. Dále jsme získali spoustu nových přátel, o které se můžeme v životě opřít. Protože když vznikne opravdu pevný obchodní vztah, překlopí se brzy v přátelství. Za nás bychom jednoznačně doporučili obrnit se opravdu velkou trpělivostí a výdrží. Žádná škola na reálné lekce z podnikání nepřipraví. To, co však na podnikání může připravit velmi dobře, je například platforma Family Business Week, se kterou jsme se seznámili před pár lety. Skvělá komunita rodinných firem pod taktovkou Davida Krajíčka je místo, kam stojí za to si zajít pro radu.

Jaké konkrétní principy a rozhodnutí zajišťují, že vaše stavby i podnikání zůstávají věrné ekologickým hodnotám?

Focus na použití co největšího množství přírodních materiálů, recyklace zbytků, výroba a prefabrikace staveb na jednom místě, což má velký vliv na eliminaci dopravní zátěže, využívání lokálních dodavatelů a pracovníků a také využití obnovitelných zdrojů k naší výrobě. Například při zakládání staveb na zemních vrutech, které jsou kdykoli budoucnu demontovatelné (dají se vyšroubovat), se můžeme podívat očima, že při zvolení této technologie nám za to děti v budoucnu poděkují, protože nám historie ukazuje, že opravdu to nejcennější, co máme, byla a je půda. Vysvětlovat, jak to vypadá, když se do pozemku vylijí kubíky a kubíky betonu, je asi zbytečné, protože to všichni moc dobře známe.

Přemýšlíte o budoucnosti firmy jako rodinného podniku – třeba s ohledem na děti nebo širší komunitu?

Ano, již dnes, po osmi letech fungování, přemýšlíme, co bude s firmou v dalších letech. Jelikož jsme první generace, máme možnost si o všech těch věcech rozhodnout sami. Celé směřování, vize a hodnoty tak jsou na našich bedrech, což cítíme, že je opravdu velká výzva a zároveň zodpovědnost. Dopady každého podnikání jsou evidentní všude, kam se člověk podívá. U nás v jihomoravských Tvrdonicích, kde zaměstnáváme 20 lidí, je to například dosah na dvacet různých rodin a jejich fungování, na spoluobčany, kteří de facto denně chodí kolem našeho výrobního a rodinného firemního sídla a mohou říct buď „Jé, ti to tam mají opravdu hezké, to je radost se dívat“, nebo naopak pronést nějaké negativní komentáře a hodnocení, když se o ten svůj areál starat nebudeme... Rozhodně bychom chtěli předat hodnoty, jako je soudržnost, rodinný vlídný přístup, úcta k řemeslu, a především také důraz na ekologicko-environmentální pohled (zamyšlení se), když se kdokoli rozhodne stavět nějakou stavbu. Absolutně zásadní je pro nás být hrdý na to, že jsme z Česka a že naše domy jsou made by Czechia.