Věrný čtenář deníku Metro Josef Polášek, jehož videa sledují na sociálních sítích statisíce lidí, je také vášnivý fotograf. Když se mu proto před pár dny naskytla příležitost vyfotit dva legendární DeLoreany DMC-12 neváhal. Tentokrát je ale nechtěl zachytit jako naleštěné muzejní exponáty, které většina lidí zná z kultovní filmové série Návrat do budoucnosti. Vydal se s nimi na vrakoviště, mezi těžkou techniku a hromady kovového odpadu.
S baletkou
Výsledné fotografie dostaly ještě výraznější podobu díky baletce v bílém tutu a špičkách, která v době focení procestovala už padesát zemí světa. Vedle chladného kovu, industriálního prostředí a ikonických automobilů tak vznikl výrazný kontrast lidské elegance a křehkosti.
„Velmi si vážím toho, že se mi majitel vozů tentokrát ozval sám a nabídl spolupráci,“ říká Polášek.
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U automobilů, jako je DeLorean DMC-12, podle něj není samozřejmostí, že je majitel svěří fotografovi. „Musí mít naprostou důvěru nejen v jeho schopnosti, ale také v to, že se bude k vozu chovat s maximálním respektem. To, že mi svěřil rovnou dva DeLoreany, proto vnímám jako velké profesní ocenění.“
Cestování časem
DeLorean je pro Poláška automobilovým paradoxem. Ve své době obchodně příliš ne uspěl, přesto se díky filmu stal jedním z nejznámějších symbolů budoucnosti a cestování časem. I když jde o vůz starý více než čtyřicet let, stále podle něj působí, jako by právě dorazil z jiné doby.
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„Když se navíc vedle sebe otevřou křídlové dveře dvou těchto vozů, je to mimořádně působivý okamžik. Chtěl jsem proto, aby fotografie nebyly jen dokumentem automobilů, ale měly i vlastní příběh a filmovou atmosféru,“ popisuje fotograf.