Japonská značka oprášila své zkušenosti s pohonem všech kol a spojila je s moderní elektrifikací. Výsledek? Velké SUV, které umí být úsporné ve městě, ale nezalekne se ani horší cesty.
Dva elektromotory
Největší zajímavostí je u Outlanderu PHEV jeho technika. Nemá klasickou čtyřkolku s kardanem. O pohon předních a zadních kol se starají dva elektromotory – jeden na každé nápravě. Elektronika během okamžiku rozhoduje, kam poslat výkon, a systém S-AWC (Super All Wheel Control) dokáže velmi přesně pracovat s trakcí.
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A právě v terénu je to znát. Na štěrku, blátě nebo mokré trávě působí Outlander jistěji, než by člověk od velkého plug-in hybridního SUV čekal. Elektromotory mají okamžitý zátah a auto umí sílu dávkovat přesně.
Sto kilometrů elektrický dojezd
Pod kapotou pracuje benzinový čtyřválec 2.4 MIVEC, kterému pomáhá velká baterie s kapacitou kolem 22,7 kWh. Systémový výkon přesahuje 300 koní a čistě elektrický dojezd se pohybuje kolem 100 kilometrů podle podmínek a stylu jízdy.
I v Praze dává takové auto překvapivě velký smysl. Pokud ho majitel pravidelně nabíjí, zvládne běžné denní trasy téměř bez benzinu – cestu do práce, nákupy i rozvoz dětí. Na delší výlet pak nastoupí spalovací motor a není potřeba řešit dojezd ani hledání nabíječek.
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Staré dobré Mitsubishi
Nový Outlander navíc dobře vypadá. Je robustní, sebevědomý a uvnitř působí mnohem hodnotněji než jeho předchůdce. Je to auto, které se nesnaží být jen ekologické, chce být také pohodlné a schopné.
Jediná drobnost, která může řidiče zpočátku potrápit, jsou bezpečnostní asistenti. Některá upozornění, například na rychlost, se nevypínají úplně intuitivně a člověk si musí projít nastavení. Když se ale postup naučí, dá se auto přizpůsobit vlastním preferencím.
Cena začíná v Česku na 1,2 milionu korun. Není to málo, ale dostanete velké SUV s pohonem všech kol. Je to jedno z mála aut, které dokáže spojit tři světy: tichý provoz ve městě, pohodlí rodinného auta a staré dobré Mitsubishi.