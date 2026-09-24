Agent FBI John Jones má problém. Jeho mozek infikovalo mimozemské vědomí, které si říká Marťan a jehož vnímání reality je pro lidskou psychiku zcela nepochopitelné. John se teď musí naučit žít v tomto novém stavu, zatímco jeho město Middleton upadá do nevysvětlitelného chaosu, takže je ve své práci potřeba víc než kdy dřív!
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Marťanské vidění
Z výše uvedené synopse nového komiksu s názvem Absolute Martian Manhunter 1: Marťanské vidění, který právě vydává tuzemské nakladatelství Crew, je zřejmé, že na čtenáře tentokrát čeká poněkud netradiční pojetí známého hrdiny. A přichází navíc v poměrně zajímavý moment. Jméno Manhunter totiž v poslední době rezonuje také v souvislosti se seriálem Lanterns. Člověkolovec, jak se v tomto seriálu na streamovací platformě HBO Max v dabingové verzi překládá, však nemá s tím komiksovým nic společného.
Absolute Martian Manhunter
Manhunteři, které fanoušci znají z mytologie Green Lanternů a kteří se objevují také v seriálu Lanterns, totiž nejsou totéž co Martian Manhunter. Zatímco první jmenovaní představují samostatný mimozemský koncept spojený s historií Green Lantern Corps, Martian Manhunter je konkrétní postava – J’onn J’onzz, jeden z nejznámějších členů Ligy spravedlnosti. Právě jeho jméno si bere na mušku Absolute Martian Manhunter, avšak způsobem, který má ke klasickému pojetí postavy daleko.
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„Deniz Camp (Ultimates, 20th Century Men) a držitel Eisnerovy ceny Javier Rodríguez (Zatanna: Bring down the house, Defenders) od základu přetvořili slavného člena Ligy spravedlnosti v psychedelickém dobrodružství překračujícím hranice dimenzí,“ upřesňuje pro deník Metro Kristýna Varga z nakladatelství Crew.