Nejdřív jsme řešili, jestli se dá láska najít přejetím prstu po displeji. Pak se do debat o vztazích dostala polyamorie a otázka, zda musí být partnerství vždycky jen pro dva. A vedle toho všeho stojí další výzva. Jak se mít rádi, když oba chcete uspět i mimo společný obývák?
Říká se tomu dual-career marriage, tedy manželství, ve kterém oba budují vlastní kariéru. Jenže co když vysněná nabídka jednoho znamená stěhování pro druhého? A kdo vyzvedne děti, když mají oba zrovna „nejdůležitější“ schůzku roku?
|
Začíná vlna podzimních nachlazení. Jak správně nastartovat imunitu a má detox vůbec smysl?
O dvaadvacet let mladší
Úspěšný muž a po jeho boku výrazně mladší žena. Stereotyp takzvané trofejní manželky měl alespoň u části amerických superboháčů oporu v číslech. Studie publikovaná v roce 2013 v americkém časopise Letters on Evolutionary Behavioral Science zjistila, že první manželky sledovaných mužů byly v průměru o sedm let mladší. Při dalších sňatcích dosahoval průměrný rozdíl dokonce 22,3 roku.
Novější čísla naznačují, že se tento obraz proměňuje. The Economist porovnal americká populační data podle příjmů manžela. V roce 1980 měl ženu alespoň o deset let mladší přibližně každý dvanáctý manžel z nejvýdělečnějšího jednoho procenta, zatímco v celém sledovaném vzorku to byl každý sedmnáctý. Podle analýzy se do roku 2024 tento rozdíl prakticky vytratil. Vysoký příjem tak už v tomto srovnání neznamenal větší pravděpodobnost výrazně mladší manželky.
|
Česko má nejméně žen v IT z celé EU. Proč se dívky od techniky odklánějí už ve škole?
Právě proto se v současnosti stále častěji mluví nikoli o trofejní manželce, ale o takzvaném power couple – dvou úspěšných lidech, dvou kariérách, dvou ambicích a jednom týmu. „To je přesně trend, který začínám vidět i ve své práci v Česku. Power couple je vztah dvou lidí, kteří se navzájem respektují a především unesou úspěch toho druhého. A myslím, že právě to se pomalu – díkybohu – dostává i k nám,“ vysvětluje pro Metro Kristýna Mertlová, seznamovací koučka a ředitelka seznamovací agentury Date2K.
„Chci s tebou být?“
Podle Mertlové je obrovskou výhodou dvoukariérního páru, že oba rozumějí tomu, co znamená odpovědnost, pracovní tlak, zahraniční cesta nebo období, kdy prostě musíte práci dát víc. „Současně je ale dvoukariérní vztah logisticky a komunikačně mnohem náročnější. Vedle vztahu řešíte dvě kariéry, často děti, domácnost, cestování – a velmi snadno se z manželů stanou dva výborní projektoví manažeři společné domácnosti, kteří už ale zapomněli být partnery,“ říká koučka.
|
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Je ale tento posun skutečně změnou partnerských preferencí, nebo spíš důsledkem toho, že ženy mají v současnosti výrazně větší ekonomickou nezávislost a úspěšní lidé se přirozeně seznamují s lidmi z podobného prostředí? „Ženská ekonomická nezávislost zásadně změnila partnerský trh. Žena, která má vlastní příjem, bydlení, kariéru a společenský život, už si nemusí vybírat partnera primárně podle toho, zda ji ekonomicky zabezpečí. A tím se mění otázka z: ‚Potřebuji tě?‘ na: ‚Chci s tebou být?‘ A to je úplně jiná partnerská dynamika,“ dodává koučka. Podle ní úspěšné ženy čím dál méně hledají někoho, kdo je „zachrání“. „Hledají někoho, kdo vedle nich dokáže stát a zároveň jim dovolí stát vedle něj, nikoli za ním. Možná je to podstata celého fenoménu power couple. Asi právě to je skutečný luxus. Ne sportovní auto v garáži ani hodinky za statisíce. Ale partner, který roste spolu s vámi,“ říká Mertlová.