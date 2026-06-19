Dvě ryby spadly, třetí vyšla. Zahájení sezony dravců psalo silné příběhy

Autor: Karel Kopeček
Rybářský magazín   17:46
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Šestnáctý červen je pro milovníky přívlače malým svátkem. Po několikaměsíčním hájení se k vodám vrátil lov štik, candátů, sumců i okounů. Rybáři z celé republiky vyrazili za prvními záběry sezony a domů si odnesli nejen krásné úlovky, ale i příběhy plné emocí a napětí.
Šón Chung s nádherným okounem

Šón Chung s nádherným okounem | foto: Metro.cz

Vilda Gröger pózuje se štikou.
Veronika Machová s krásně zbarvenou štičkou
Pavel Procházka a jeho sumec
Gábina Tauberová se štikou
5 fotografií

V úterý 16. června mohli rybáři konečně vyrazit k vodě a lovit štiky, okouny, candáty, sumce nebo třeba boleny. Od začátku roku byly totiž tyto druhy ryb hájeny, a to kvůli jejich ochraně v období rozmnožování, aby mohly nerušeně založit nové generace. Pro mnoho rybářů je proto šestnáctý červen malým svátkem: pruty, gumové nástrahy, třpytky a podběráky jsou připravené dlouho dopředu a první záběr dne má často cenu celé sezony. Někteří z nich se svými úlovky deníku Metro pochlubili.

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Na Nežárce překvapil okoun

Šón Chung vyrazil na Nežárku s gumovou nástrahou. Na menší řece čekal spíš opatrnější lov a záběry, které přijdou až po delším prochytávání míst. Jenže štika si vybrala okamžik, kdy byla nástraha už skoro u břehu. Právě tam, na krátkou vzdálenost, přišel útok, který rybáře dokonale zaskočil.

„Štika to sebrala pod břehem, takže mě hodně překvapila. Musel jsem rychle povolit brzdu,“ popsal Šón okamžik, kdy se z klidného vedení nástrahy stala během vteřiny ostrá zdolávačka.

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Kromě štiky mu ale radost udělal i další úlovek. Z Nežárky se mu podařilo dostat okouna o délce 30 centimetrů. U menší řeky je taková ryba vždycky příjemným potvrzením, že v ní dravci stále mají své místo. „Nejvíc mě potěšil okoun, že na malé říčce pořád jsou,“ dodal rybář. Zahájení tak pro něj nebylo jen o jedné rybě, ale i o dobrém pocitu z vody, která dokáže překvapit doslova u nohou.

Veronika Machová s krásně zbarvenou štičkou

Krásně zbarvená štika

Veronika Machová začala na Jizeře trpělivým hledáním. Na vybraném úseku se dlouho nic nedělo. Měnila nástrahy, zkoušela různé vedení a hledala způsob, jak dravce vyprovokovat. Záběr ale nepřicházel. Až po dvou hodinách se ukázalo, že se vyplatí nevzdat místo příliš brzy.

Nakonec přišla na řadu gumová nástraha. Právě ta zabrala při propadu z hloubky. Záběr byl razantní a první dojem Veroniku zmátl. Ryba se nechovala jako běžná menší štika.

„Nejdřív jsem myslela, že to bude menší sumec, protože se tak podle záběru a poctivého boje tvářila,“ popsala rybářka. Souboj byl silný a napínavý, ale po chvíli bylo jasno. Na konci vlasce nebyl sumec, nýbrž krásně zbarvená štika.

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Pro Veroniku to byl přesně ten typ úlovku, kvůli kterému se na zahájení čeká celé týdny. Dlouhé ticho u vody vystřídal jediný záběr, který změnil celý den. „Nakonec se z toho vyklubala krásně zbarvená štička, která mi udělala velkou radost,“ dodala.

Pavel Procházka a jeho sumec

Sumec ze Sázavy prověřil nervy

Pavel Procházka šel na Sázavu cíleně. Znal místo, kde se sumci pravidelně drží, a věděl, že právě tam má šanci. Do vody poslal svou oblíbenou třpytku, na kterou už má nachytanou spoustu ryb. Protože se v daném úseku pohybují i tloušti, zvolil jemné náčiní: ultralehký prut s vrhací zátěží 0,45 až 3,5 gramu. První nahození šlo přesně do známého místa. Stačilo jedno nebo dvě otočení kličkou a přišla rána. Pavel zasekl, následoval krátký souboj, ale ryba nástrahu vyplivla. Na hladině se v proudu udělal vír, jak se vrátila zpět.

Trpělivost u vody se mu vyplatila. Přišla tvrdá rána a okamžitý výpad do proudu. Jemný vlasec o průměru 0,13 milimetru, s nosností kolem 1,8 kilogramu, nenechával prostor pro chyby. Každý prudší pohyb mohl znamenat konec.

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„Byla opatrnost namístě,“ řekl Pavel. Souboj trval zhruba deset minut. Sumec postupně slábl, ale silnější proud nedovoloval rybáři rybu přitáhnout silou. Nezbylo než přeskákat po kamenech, zabrodit a dostat se k němu blíž.

Nakonec se povedlo. V rukou držel zdravého sumce odhadem kolem 80 centimetrů. Na ultralehké náčiní to byl úlovek, který si člověk zapamatuje. „Rozhodně nedal nic zadarmo. Po fotce a poděkování se vrátil zpět, kam patří,“ popsal Pavel.

Gábina Tauberová se štikou

Nástrahu dobrala až napotřetí

Gábina Tauberová lovila na Lipně a do vody poslala oranžovou umělou nástrahu ve tvaru rybičky. Měřila osm centimetrů a štika o ni projevila zájem opakovaně. Nebyl to ale záběr na první dobrou. Ryba nástrahu sledovala a reagovala, jenže pořád chybělo rozhodné dobrání.

To přišlo až napotřetí, ve chvíli, kdy Gábina zpomalila tah nástrahy. Právě změna tempa nakonec štiku vyprovokovala. Ryba zabrala a začalo zdolávání, které si rybářka užila o to víc, že chytala na tenký proutek.

„Štika to dobrala až napotřetí při zpomalení tahu nástrahy,“ popsala klíčový okamžik. Ryba měřila 59 centimetrů a na jemnějším náčiní nabídla poctivý souboj.

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Pro Gábinu to byl krásný zahajovací úlovek: žádný náhodný kontakt, ale ryba, která se dala přelstít až správně zvoleným pohybem nástrahy. Právě takové detaily často rozhodují o tom, zda se záběr promění ve fotografii a vzpomínku.

Vilda Gröger pózuje se štikou.

Až na třetí pokus

Vilda Gröger byl u vody už před pátou ráno. Zahájení chtěl využít naplno a Labe u Žernosek mu rychle ukázalo, že ten den nebude nudný. Dopoledne mu přímo u nohou spadla štika, kterou odhadoval přibližně na 90 centimetrů. Nebyla to malá ztráta, ale den ještě zdaleka nekončil. Kolem páté hodiny odpoledne přišel další velký moment. Vilda zapřáhl mohutnou štiku u dna. Ryba už měla hlavu v podběráku, jenže v rozhodující chvíli překousla stinger, hodila zpátečku a byla pryč. Podle odhadu mohla měřit 110 až 115 centimetrů.

„To jsem musel rozdýchat,“ přiznal rybář. Přesto se rozhodl zůstat. Po dvou ztracených rybách by mnoho lidí balilo, jenže právě vytrvalost nakonec rozhodla.

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Až čtvrt hodiny před osmou večer přišla třetí štika. Od začátku bylo jasné, že se jí od dna nebude chtít. Přístup k vodě byl špatný, a tak při podebrání pomohl kolega. Teprve při zvednutí podběráku se ukázalo, jak těsné to bylo.

„Při zvednutí podběráku jsem zjistil, že jsem měl štěstí. I tahle štika ukousla stinger,“ popsal Vilda. Tentokrát ale už ryba zůstala tam, kde měla – v podběráku. Po celodenním maratonu, dvou těžkých ztrátách a jednom pořádném večerním souboji tak zahájení skončilo přesně tak, jak si rybář přeje: fotkou, úlevou a příběhem, na který se nezapomíná.

Sezona začala

  • Rybáři mohou od úterý v revírech znovu lovit štiky, candáty, sumce, boleny nebo okouny.
  • Sezona lovu dravých ryb potrvá do konce kalendářního roku. Český rybářský svaz před nahozením prutů rybářům připomíná, aby zkontrolovali aktuální pravidla rybolovu v konkrétním revíru.
  • V různých revírech může být stanovena jiná minimální délka nástražní rybičky, minimální míra lovených ryb nebo třeba omezený počet úlovků.
  • V některých revírech zároveň platí výjimky z denní doby lovu povolené ministerstvem zemědělství, které umožňují nonstop rybolov.
  • Letos povolilo ministerstvo výjimku z lovu ryb v 16 rybářských revírech. Rybářský svaz během roku vysazuje dravce v různých věkových kategoriích, aby podpořil jejich populace a zároveň zatraktivnil rybolov.
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