Dvě sestřenice píšou autentický cestovatelský blog a baví tisíce lidí. Vše odstartoval covid

Tereza Šimurdová
  11:39
Původně si své zážitky zapisovaly jen pro rodinu a kamarády. Dnes jejich autentické cestovatelské deníky baví tisíce lidí. Sestřenice Simona a Kristýna neukazují dokonalé dovolené ani turistické itineráře. Místo toho popisují chaos, humor, trapasy i momenty, ve kterých se poznává překvapivě hodně čtenářů.
Kristýna Nežerná a její sestřenice Simona Kuncová (na snímku) píší blog už od pandemie koronaviru. | foto: Archiv cestovatelek

Nechtěly vytvářet další cestovatelský blog plný doporučení, itinerářů a fotografií míst, které čtenáři musí vidět. Sestřenice Simona a Kristýna začaly své cesty zapisovat hlavně proto, aby nezapomněly na absurdní situace, společné hlášky a momenty, kterým se samy nejvíc smějí. Původně psaly jen pro rodinu. V současnosti jejich autentické deníky na platformě Travel Diaries čtou tisíce lidí.

Nápad, který přerostl

Jejich společný blogerský život začal během covidu, kdy už obě měly dost dlouhých měsíců doma a spontánně se rozhodly odletět na Kypr. Nechtěly ale klasickou dovolenou u hotelového bazénu. Cílem bylo vidět co nejvíc míst, neustále být v pohybu a hlavně si užít společný čas.

Kristýna s úsměvem vzpomíná, že už první den přesně vystihoval jejich dynamiku. „Když se potkáme, tak z toho většinou vznikne něco jako společný speed dating, nápad na podcast Už nám není třicet a spousta dalších zdánlivě nerealizovatelných projektů,“ říká pro deník Metro.

Večer po prvním dni otevřela Simona notebook a začala zapisovat všechno, co během dne zažily. Trapasy, bizarní situace i dialogy, které by jinak pravděpodobně zapadly. „Sestřenka to psala úplně upřímně, bez filtru a hlavně tak, jak to opravdu bylo. Poslaly jsme to rodině a ta z nás nemohla. Tak jsme si řekly, proč si to nechávat jen pro sebe,“ popisuje Kristýna začátky blogu. To, co mělo být původně jen soukromým deníkem pro nejbližší, začalo postupně získávat čtenáře. A právě spontánnost a autenticita se ukázaly jako hlavní důvod, proč si jejich texty lidé oblíbili.

Žádné tipy pro turisty

Obě se shodují, že nikdy neměly ambici tvořit klasický travel content. Doporučení restaurací, itinerářů nebo seznamů, co navštívit, je podle nich na internetu dostatek. Jejich blog měl od začátku úplně jiný charakter. „Měly jsme pocit, že spolu zažíváme tolik legrace, že je škoda to nezaznamenat a zapomenout na to,“ říká Simona. Kristýna ji doplňuje: „Upřímně, tipů pro turisty je dneska opravdu spousta. My jsme od začátku cítily, že tohle není úplně náš styl.“

Právě rozdílnost obou sestřenic se nakonec stala největší předností jejich psaní. Jedna reaguje impulzivně, druhá všechno více promýšlí. Jedna je okamžitě připravená vyrazit, druhá potřebuje čas. A právě z těchto rozdílů vznikají situace, které tvoří podstatu jejich blogu. „Náš blog je spíš o tom, co všechno se může stát, když se dvě úplně odlišné povahy vydají na společnou cestu. A možná právě proto se v tom lidé poznávají, protože to není dokonalé,“ říká Kristýna.

Přes den sbírají momenty

Jejich cestovatelský deník vzniká prakticky v přímém přenosu. Přes den si obě průběžně zapisují do mobilu poznámky, vtipné hlášky nebo situace, na které nechtějí zapomenout. „Občas jsou to jen rychlé poznámky, které nám večer dávají smysl snad jen z poloviny,“ vysvětluje Kristýna. Večer si pak sednou k notebooku a z jednotlivých střípků skládají celý příběh dne. „Snažíme se zachytit emoce i atmosféru daného dne, dokud to máme ještě čerstvě v hlavě. Jen tak si člověk vybaví všechny detaily,“ dodává Simona. Přestože první verzi textu většinou připravuje Simona, výsledná podoba vzniká vždy společně. „Nemáme to rozdělené stylem ty píšeš a já jen koukám. Kdyby tam byla jen jedna z nás, nebylo by to ono,“ říká Kristýna.

Gruzie překvapila nejvíc

Když přijde řeč na destinaci, která sestřenice nejvíc překvapila, odpověď přichází okamžitě. Gruzie. „Pamatuju si, že když jsme přijely do Tbilisi, tak jsme koukaly na všechny strany a jedna druhé říkaly: ‚Vidíš tohle? A tohle?‘ A stejně tak nás překvapila krása kavkazských hor,“ vzpomíná Simona.

Do Gruzie přitom odjížděly bez velkých očekávání. A o to silnější zážitek si odvezly. Jedním z nejintenzivnějších momentů celé cesty byla podle nich situace, kdy se potřebovaly dostat z Tbilisi do horského Gudauri. Psal se začátek války na Ukrajině a země byla téměř bez turistů. „Všichni řidiči maršrutek nám řekli, že se jim nevyplatí jet do Gudauri jen kvůli nám dvěma, že musíme počkat na další cestující,“ popisuje Simona. Jenže čekání se protahovalo, a tak přišlo improvizované řešení. „Začaly jsme po nádraží Didube shánět spolucestující samy. Přemlouvaly jsme ostatní lidi, aby jeli s námi do Gudauri. To bylo jak v nějaké reality show,“ dodává.

Gruzie ale pro ně znamená ještě něco mnohem osobnějšího. „Jedno opravdu velké překvapení si z Gruzie přivezla i sestřenka. Odjela na dovolenou... a vrátila se s přítelem,“ říká Kristýna s úsměvem. „Dneska už je z něj tatínek její malé holčičky,“ dodává.

A co další kapitola?

V současnosti už obě cestují jako maminky. Ani to ale podle nich neznamená konec dobrodružství, spíš novou etapu. „Děti učíme lásku k cestování od malička. Obě naše holčičky už byly v půl roce života na dovolené,“ říká Kristýna. Obě si uvědomují, že cestování i samotné psaní bude logisticky náročnější než dřív. Zároveň jsou ale přesvědčené, že humoru rozhodně neubyde. „Jedna z nás bude muset večer dvě hodiny zabavit děti, aby druhá mohla napsat deník,“ směje se Simona. Do budoucna mají jasné plány. Rády by absolvovaly Svatojakubskou cestu i s dětmi, bez nich zase sní o účasti v reality show Asia Express. A i když kdysi uvažovaly o vydání knihy, v současnosti nechávají věcem volný průběh.

Dvě sestřenice píšou autentický cestovatelský blog a baví tisíce lidí. Vše odstartoval covid

