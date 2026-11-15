Dvojník Stalloneho, vraždící guvernantka i nečekaný horor. Listopadová kina překvapují

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  10:00
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Já, Rocky má být strhující hraný příběh o odvaze věřit vlastnímu snu, nevzdat se své představy a využít životní šanci naplno. | foto: BIOSCOP

Přinášíme přehled listopadových filmových novinek, které mohou oslovit diváky hledající něco jiného než další pokračování známých sérií. Do kin míří pestrá nabídka snímků napříč žánry, od originálních příběhů přes nevšední filmová dramata až po tituly, které slibují překvapivé zápletky a neotřelé pohledy na známá témata.

Pokud máte chuť objevit něco nového a dát šanci filmům, které nestaví na zavedených značkách, listopad nabízí hned několik zajímavých možností. Které z nich stojí za pozornost a na který film vyrazíte do kina?

Letošní podzim patří velkým hollywoodským hitům.

  • Mezi největší filmové taháky tohoto listopadu bezesporu patří třeba Hunger Games: Úsvit sklizně, který se vrací do světa Panemu a představí mladého Haymitche během 50. ročníku Hladových her (premiéra 19. 11.).
  • Fanoušky monster potěší Godzilla Minus Zero (5. 11.), pokračování úspěšného Godzilla Minus One.
  • Za pozornost stojí také temnější zpracování Dickensovy klasiky Ebenezer: Vánoční koleda s Johnnym Deppem (12. 11.) či animovaný Kocour v klobouku (5. 11.).

Kopáč Cruise, mamka Chastain i Minotaur. Říjnová kina skrývají nejedno překvapení

Pro ty, kteří chtějí objevit něco trochu překvapivějšího, jsme vybrali několik listopadových novinek. Ty stojí za pozornost nejen čtenářů deníku Metro.

McDonagh znovu sází na černý humor a nečekané zvraty – již v kinech

Pokud máte rádi filmy, které se nevejdou do běžných žánrových škatulek, něco pro vás máme. Do kin minulý čtvrtek zamířil Divoký kůň Devítka, novinka režiséra Martina McDonagha. Ten na sebe upozornil už snímky Tři billboardy kousek za Ebbingem nebo Víly z Inisherinu, v nichž dokázal mistrně propojit černý humor s dramatickými osudy svých hrdinů. V případě druhého snímku možná o něco nudněji.

Ani tentokrát by neměla chybět pořádná dávka bizarních situací, svérázných postav a nečekaných zvratů. McDonagh zkrátka patří k tvůrcům, u kterých se vyplatí věnovat pozornost každému novému projektu.

Divoký kůň Devítka je černá komedie a thriller Martina McDonagha se Samem Rockwellem (vlevo) a Johnem Malkovichem.

Velkolepé historické drama s několika otazníky – již v kinech

Na své si přijdou také příznivci historických velkofilmů. Režisér Paul Greengrass přichází s Povstáním za svobodu, které láká na výpravnou podívanou a dramatické události. Jenže tentokrát nemusí být všechno tak růžové. První reakce kritiků a diváků jsou spíše rozpačité a terčem výtek se stávají především digitální efekty. Známé režisérské jméno tak ještě automaticky nezaručuje filmovou událost roku. Přesto může snímek zaujmout každého, kdo si rád vychutná historické příběhy na velkém plátně.

Manželská krize, kterou přeruší válka – již v kinech

Co se stane, když se osobní problémy střetnou s událostmi, které mění celý svět? Na to se pokusí odpovědět litevské drama Rozvod za časů války. Manželé se rozhodnou ukončit svůj vztah, jenže jejich rozchod dostane zcela jiný rozměr ve chvíli, kdy Rusko napadne Ukrajinu. Tvůrci tak propojují intimní partnerské drama s realitou války. Film navíc zaujal i na festivalu Sundance, odkud si odvezl ocenění za režii.

Lupin má za sebou další velkou loupež. Netflix zarytě mlčí, scenáristé ale myslí na pokračování

Nicholas Hoult a Zoë Kravitz plánují velkou loupež – v kinech od 12. listopadu

Bankovní loupež, akce a dvojice známých hereckých tváří. Takové jsou hlavní ingredience filmu Jak udělat banku, za kterým stojí režisér David Leitch. Ten má na kontě například akční jízdy Bullet Train a Kaskadér, takže o svižné tempo by neměla být nouze. Tentokrát vsadil na původní příběh a do hlavních rolí obsadil Nicholase Houlta a Zoë Kravitz.

Pokud hledáte film, u kterého nebudete muset příliš přemýšlet, a chcete si hlavně užít pořádnou porci napětí a akce, tohle by mohl být váš listopadový favorit.

V obyčejném farmáři (Andrew Garfield) dozraje roku 1381 hněv, který už nelze zastavit.

Guvernantka, po které zůstávají mrtví – v kinech od 12. listopadu

Na hororové fanoušky čeká Viktoriánské psycho. Děj nás zavede do poloviny 19. století, kdy mladá guvernantka nastoupí do nové domácnosti. Jenže místo poklidného života a výchovy dětí se kolem ní začnou kupit podivné události a také mrtvá těla. Podezření postupně padá na samotnou ženu, která možná není tak nevinná, jak se na první pohled zdá.

Hlavní roli ztvárnila Maika Monroe, známá například z hororu Nezvaná. Pokud vás baví ponurá atmosféra, viktoriánské prostředí a příběhy, v nichž není radno věřit každému, nenechte si snímek ujít.

Camusův Cizinec ožívá – v kinech od 19. listopadu

Literární klasika v novém kabátě. Přesně to nabízí Cizinec režiséra Françoise Ozona, který vychází ze slavného románu Alberta Camuse. Tvůrce se rozhodl pro černobílé zpracování, které podtrhuje atmosféru příběhu a jeho existenciální témata.

Rocky má příběh. A tentokrát nejde o sportovní zápas – v kinech od 19. listopadu

Sylvester Stallone, legendární boxer a jeden z nejslavnějších filmových hrdinů všech dob. Jenže jak vlastně vznikl Rocky? Právě na to odpovídá snímek Já, Rocky, který se tentokrát nevydává do ringu, ale do zákulisí natáčení slavného filmu. Snímek totiž vznikl za zajímavých okolností. První ohlasy jsou velmi příznivé. Slibně vypadají i takzvané teasery. Například již zveřejněná scéna konkurzu sebevědomého Carla Weatherse (Stephan James).

Disney zve na svět čarodějnic – v kinech od 25. listopadu

Ani rodiny s dětmi nepřijdou zkrátka. Studio Disney přichází s animovaným snímkem Hexe: Magický svět, který diváky zavede do nového fantasy univerza plného čar a kouzel. Disney tak opět zkouší představit vlastní svět, který by mohl oslovit nejen nejmenší diváky, ale i dospělé.

Svérázná teenagerka Billie Doe vždy cítila, že nezapadá. Když v sobě nečekaně objeví schopnosti, její život se obrátí vzhůru nohama.

Javier Bardem veze film, který zaujal už ve Varech – v kinech od 26. listopadu

Náš listopadový výběr uzavírá drama Milovaný režiséra Rodriga Sorogoyena. Hlavní roli si zahrál Javier Bardem, který patří k nejvýraznějším španělským herecům. Snímek se představil také na festivalu v Karlových Varech, kde vzbudil příznivé reakce.

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