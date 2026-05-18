Jedním z nejzábavnějších způsobů, jak poznat město, je venkovní úniková hra Záhada Rukopisu královédvorského. Hra vychází z jednoho z nejslavnějších příběhů české historie – nálezu Rukopisu královédvorského, který byl v roce 1817 objeven právě ve zdejším kostele. V infocentru si vyzvednete brašnu s úkoly a chvíli ještě netušíte, co přesně čekat. Děti ji hned otevřou, začnou listovat a během pár minut už řešíte první indicii. Najednou se nejde na procházku, ale po stopě případu.
Hledáte symboly na domech, počítáte znaky, porovnáváte, jestli to sedí. Přestanete řešit, kam jít – trasa vás vede sama, přes centrum, kolem míst, která byste možná jinak jen minuli. Funguje to jako týmovka, kde každý něco přinese. Cestou se dostanete i ke kostelu, kde byl rukopis kdysi nalezen. Pro děti je to další zastávka ve hře, pro vás moment, kdy si uvědomíte, že se vlastně přirozeně dozvídáte něco o městě a historii, aniž byste to původně měli v plánu.
Jak zaujmout děti? Máme pro vás několik tipů, kde si za Prahou užít zábavu
Naučné stezky i klid na koupališti
Kam vyrazit dál? Co třeba na jednu z naučných stezek, které vedou krásnou přírodou Podkrkonoší. Tyto trasy kombinují procházku přírodou s hravými úkoly a zastaveními, která děti motivují objevovat svět kolem sebe. Jednou z nich je naučná stezka Údolím Hartského potoka, která vede klidnou krajinou nedaleko města. Na jednotlivých zastaveních se děti dozvědí více o místní přírodě, lesních zvířatech nebo rostlinách a zároveň si mohou vyzkoušet různé interaktivní úkoly.
Když přijde horký letní den, místní i návštěvníci míří na Tyršovo koupaliště. Toto koupaliště patří k architektonicky zajímavým areálům a dodnes si zachovalo příjemnou retro atmosféru první republiky. Návštěvníci si užijí venkovní bazény a rozsáhlé travnaté plochy, koupaliště je zasazené do zeleně a nabízí dostatek místa pro odpočinek, slunění i rodinné pikniky. Součástí koupaliště jsou také sportovní a dětská hřiště a minigolf.
Příběh textilu
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem připomíná dobu, kdy bylo město významným centrem textilní výroby. Jednou z nejzajímavějších částí expozice je ukázka tradičního tisku látek, kde uvidíte původní dřevěné tiskařské formy, barevné vzory i nástroje používané při výrobě. Právě tady si lze dobře představit, jak celý proces fungoval – od ručního nanášení barev až po vznik výsledného motivu na látce.
Léto plné kultury
Letní atmosféra ve městě vrcholí během akce Královédvorské léto. Po celé prázdniny se město proměňuje v otevřenou kulturní scénu. Program zahrnuje venkovní koncerty, letní kina, kreativní workshopy i oblíbený food piknik. Akce se odehrávají na různých místech ve městě a vytvářejí příjemnou atmosféru letních večerů, kdy se místní i návštěvníci potkávají pod širým nebem.
Co dalšího objevit?
Při návštěvě města stojí samozřejmě za to zastavit se také v Safari Parku Dvůr Králové, který patří k nejznámějším zoologickým zahradám v Evropě zaměřeným na africká zvířata. Milovníky kamenů a minerálů může zaujmout také Galerie minerálů Jiřího Blahy s rozsáhlou sbírkou přírodních pokladů. Zajímavým zážitkem jsou i exkurze do místních dílen, kde vznikají tradiční české vánoční ozdoby, například ve firmách Ozdoba a Vánoční ozdoby DUV. Návštěvníci zde mohou nahlédnout do procesu výroby ručně zdobených skleněných dekorací.