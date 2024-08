Dýdžej z Roudnice vyrábí pódia pro Rolling Stones i Metallicu. Zajeli jsme za ním

Z továrny na zemědělské stroje tu zbyl jen komín a garáž, odkud vyjížděly nové lakované stroje. Areál v Roudnici nad Labem ale dělá čest svému jménu dále. Z původně malé firmičky tu vybudoval František Zykan globálního lídra ve výrobě kovových konstrukcí pro stavbu pódií. Kdo by řekl, že Češi jsou v tomhle nejlepší na světě?

Je to tak. Ve své branži podniká od poloviny devadesátých let, letos tak slaví jeho firma Area Four Industries třicetileté výročí.

„V Roudnici jsem se narodil a taky tu v osmdesátkách probíhaly mé dýdžejské začátky,“ říká energický muž. Pozvání podívat se do výroby konstrukcí, které na svých koncertech používá třeba Metallica nebo Rolling Stones, se nedalo odmítnout.

Lucerna to nakopla

Když začal po revoluci podnikat, prodával kolegům dýdžejům vybavení. Ale ještě to nebylo ono. „Obsadili jsme tehdy halu jednoho zrušeného JZD a přemýšleli, co budeme dělat dál,“ vzpomíná. A přišlo snové lano: úkol vybudovat konstrukci pro pódium v pražské Lucerně.

„Museli jsme ho vymyslet, svařit a nainstalovat. Vyučený v oboru nejsem, měl jsem strojírenství v rámci gymnázia jen hodinu týdně. Dokonce si vzpomínám, že jsme tak zlobili, že učitel nás doslova vykopal ze třídy,“ směje se.

„Našli jsme ale jednoho šikovného technika, mně bylo 24 a jemu 52. Byl z Roudnice, nabídl jsem mu místo šéfa výroby a pracoval pro mě deset let. Měl velkou trpělivost poslouchat o čtvrt století mladšího člověka a zpracovávat jeho nápady,“ vzpomíná.

Uprostřed tovární haly

Po Lucerně přišly další zakázky. „A i v zahraničí. V Německu byl trh rozvinutější, lidi si kupovali aparaturu a koncertní světla, ale stavěli to na lešení, protože pořádné konstrukce chyběly.“ Zpočátku dokázal František Zykan konkurenci překonávat cenou, později díky růstu firmy i nabytým zkušenostem mohl zakládat zahraniční pobočky a koupit některé konkurenční výrobce. Vedle konstrukcí pódií včetně střech, výtahů a všeho s tím spojeného vyrábí i pódiové podlahy nebo senzory pro měření povětrnostních podmínek.

Amerika stále šroubuje

„Nevyrábíme unikátní výrobek, technologicky nejsou ty konstrukce převratné. Naše know-how tkví v tom, že dokážeme reagovat na velmi složité požadavky firem, které naše výrobky pronajímají pořadatelům akcí. Volali nám třeba z Irska, zda dokážeme do tří dnů dodat dvě stě metrů zábran proti davům, tak si to představte,“ říká.

Zajímavé podle něj je, že v Americe se stále ještě konstrukce na pódia šroubují, používají tam starý systém napojování trubek. Moderní je nyní systém kónických kolíčků, ten umožňuje rychlejší a pohodlnější stavbu. „Naši zákazníci mají totiž ve skladech plno materiálu, který stále funguje, a nechtějí ho měnit nebo vyhazovat. Setrvačnost je v používání té starší konstrukce veliká.“ Pódia od Čechů využívají známé festivaly jako Tomorrowland, Sziget, Creamfields či Ultra a vedle Metalliky a Rolling Stones také hvězdy jako Bruce Springsteen, Robbie Williams nebo Imagine Dragons.

Moderní systém uchycení konstrukce je už bez šroubů.

Dříve to bylo tak, že s kapelami a hvězdami cestovaly dvě sady vybavení, nyní je podle Zykana tlak na „zelenou přírodu“, a aby se prý nepálila nafta, vozí se jen drahé věci jako světla a technika, další vybavení jako pódia si pořadatelé půjčují lokálně. „Takže třeba Bruce Springsteen, který tu měl hrát, nebo Metallica vystupují na naší konstrukci. A na dalších třeba dvou místech světového turné mají také naše výrobky, na čtvrtém už ale může být pódium někoho jiného,“ vysvětluje.

Složitější konstrukce

Trendem je zesílený zážitek na koncertech, takže konstrukce jsou nyní uzpůsobeny tak, aby nesly obrazovky s projekcemi, výtahy pro kapelu, propadliště a další vymoženosti showbyznysu.

„Dá se říci, že obyčejná klasická pódia jsou na ústupu, spontánnosti ubývá. Jinak samozřejmě sledujeme trendy, pronajímací společnosti mají různé požadavky, jak posunovat pódia dopředu,“ dodává.

Riggerská škola

Area Four Industries má také svou vzdělávací akademii, která celoživotní vzdělávání riggerů – pracovníků, kteří staví pódia a instalují příslušné vybavení. Při jejich práci je zásadní bezpečnost, alfou a omegou je tedy důkladné školení. Roudnická firma proto vytvořila skupinu expertů zvanou Rigging Commandos, která školí lidi po celém světě a zároveň vytváří vzdělávací materiály a videa.

„Musíme také myslet na rozmary počasí, dneska jsou systémy například uzpůsobeny tak, aby šly plachty při silném větru rychle sundat ze země. Pódia mají na vrcholcích meteostanice, které posílají na centrální pult informace o větru.“

Trochu s obavami však hledí do budoucnosti. „Jsme firma postavená na setkávání lidí. Nevíme, jak to budou mít dnešní desetileté děti, pro které není sociální kontakt tak důležitý. Vzpomínám s hrůzou na lockdowny v covidu, kdy se ve hře Fortnite sešlo na koncertu deset a půl milionu uživatelů. Jenže virtuálně.“