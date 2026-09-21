„To, co se děje v Gaze, je katastrofální, neospravedlnitelné a nepřiměřené.“ Těmito slovy se Ed Sheeran před sobotním koncertem ve Filadelfii vyjádřil ke konfliktu na Blízkém východě i ke kauze, která v posledních dnech zasáhla jeho americké turné. Zpěvák zároveň připustil, že při řešení celé situace udělal chyby, a omluvil se fanouškům. Uvedl také, že ho znepokojuje představa, že by provozovatelé stadionů mohli předem rozhodovat o obsahu vystoupení umělců.
„Dělám chyby a je mi to opravdu, opravdu líto,“ dodal zpěvák a během proslovu se rozplakal.
Macklemore spor spustil
Kauza začala během zářijového koncertu na stadionu MetLife Stadium v New Jersey. Macklemore, který vystupoval jako jeden z předskokanů, se zastal Palestinců a z pódia pronesl Free Palestine. Zahrál také svou protestní skladbu Hind’s Hall. Jeho vystoupení kritizovaly některé židovské a proizraelské organizace, i kolegové z branže, jako třeba zpěvačka Pink. Raper byl následně z turné vyřazen. Na protest odstoupili další umělci včetně Finnease, Lukase Grahama, Aarona Rowea a skupiny Beoga.
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Fanoušci jsou rozdělení
Sheeranovo sobotní vystoupení ve Filadelfii ukázalo, že spor rozdělil také jeho publikum. Část fanoušků zpěváka podpořila a tvrdila, že za Macklemorovo vyřazení nenese přímou odpovědnost. Jiní mu naopak vyčítali, že se rapera a jeho práva vystoupit nezastal důrazněji už na začátku. Někteří držitelé vstupenek požádali o vrácení peněz a před stadionem se sešli propalestinští demonstranti. Rozdílné názory zaznívaly i mezi lidmi, kteří na koncert dorazili.
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Jedni zdůrazňovali, že hudba by měla lidi spojovat a koncert nemá být místem pro politické spory, druzí považovali samotné vyřazení Macklemora za politické rozhodnutí. Sheeran v sobotu také dodal, že chce, aby jeho koncerty zůstaly místem, kde mohou být vedle sebe lidé s rozdílnými názory. Americká část turné dál pokračuje.
Co je Hind’s hall?