Frontman Honza Žampa se poslední tři roky na pódiích objevoval převážně po boku hudebního producenta Ondřeje Jančoviče známého pod pseudonymem DJ Dafonic.
V rozhovoru pro deník Metro Žampa mimo jiné prozradil, jestli tato spolupráce bude pokračovat nebo jaké jsou nejbližší koncertní plány kapely.
Vrátili jste se ve své tvorbě k angličtině, budete se jí držet i nadále?
Minimálně v blízké budoucnosti ano. V angličtině se cítím odjakživa dobře, daří se mi v ní i lépe položit hlas. Na druhou stranu, čeština mě taky baví. Na koncertech samozřejmě zahrajeme i některou z česky zpívaných písniček. Každopádně nová tvorba teď bude v angličtině. Nicméně nevylučuju ani češtinu, pokud by se naskytla hezká spolupráce s česky zpívajícím umělcem.
O čem je vaše nová skladba My Hometown, má nějaké speciální poselství?
Singl má více významů. V doslovném překladu jde o rodné město, které pro mě znamená domov. Zároveň je to ale myšlené i jako kapela, tu vnímám jako druhou rodinu a dá se říci, že i jako životní poslání. Jinak se to celé tematicky klasicky točí i kolem problematiky milostných vztahů.
Píseň jste vydali společně s videoklipem. Můžete o něm čtenářům říci více?
Videa se opět ujal kamarád a talentovaný kreativec Paul Wurcel. Klip je o kapele a naší současné staronové sestavě, zároveň v něm pracujeme i s nostalgickými archivními záběry, které k nám neodmyslitelně patří. Jde o silné momenty, na něž se teď chystáme navázat.
Zmiňujete, že se v klipu objevuje kapela ve staronovém složení. Jaká je tedy aktuální sestava Eddie Stoilow?
Ano, máme teď takový reunion nejsilnější sestavy. Eddie Stoilow aktuálně tvoří bubeník Lukáš Kuneš, pianista Jakub Selmeczi, baskytarista Martin Puškař, kytarista Martin Mrázek a moje maličkost. Za mnou jdou zpěv, texty a hudba.
Takže opravu jako reunion původní sestavy...
Dá se to tak říci. Až na jednoho člena, který si vybral jiný směr, jsme v podstatě kompletní.
Budete tedy teď už koncertovat a tvořit vždy v tomto složení?
Určitě. Jsme rodina, sehraný tým muzikantů, máme za sebou spoustu zážitků. Mám z toho obrovskou radost, fanoušci se můžou těšit na skvělé nové tracky, silný zvuk a velkou kapelu, jak má být.
V posledních letech jste vystupoval po boku Ondřeje Jančoviče známého pod pseudonymem DJ Dafonic. S ním již tedy teď tvořit nebudete?
S Ondřejem jsme udělali spoustu kvalitní práce. Je to velmi šikovný producent. Do budoucna jsem otevřený případné externí spolupráci. V tuto chvíli máme ale jiný směr a styl. Produkce se teď chopím osobně, baví mě to a dělám to dlouho.
Jaké máte kapelní plány pro tento rok?
Chceme zhruba každé dva měsíce vydávat nové singly. Všichni se teď těšíme především na koncertování v naší aktuální sestavě. Společné hraní nám totiž moc chybělo. Strašně se těšíme na všechny koncerty i fanoušky.
Kde vás čtenáři mohou v nejbližší době vidět?
Prvně si společně zahrajeme v druhé polovině června, konkrétně 20. června na hlavní stagi festivalu Votvírák, a 21. června na náměstí ve Vysokém Mýtě. Další koncerty čtenáři najdou na našich sociálních sítích a oficiálním webu.