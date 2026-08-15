Elektrika jako tajná zbraň. Porsche 911 Carrera GTS ukazuje novou tvář legendy

Petr Holeček
Petr Holeček
  9:11
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Porsche 911 se změnilo, ale duši neztratilo.

Porsche 911 se změnilo, ale duši neztratilo. | foto: Petr Holeček, Metro.cz

Mrkněte na volant! Znak německé automobilky je inspirován erbem města Stuttgart...
U kabrioletu je často pro zákazníky důležitý spíš výkon a dynamika než objem...
911 Carrera GTS Cabriolet patří s délkou 4,553 metru k menším sporťákům.
911 dostala elektrickou pomoc, ale pořád umí pořádně řvát. Vyzkoušeli jsme GTS.
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Porsche 911 vždycky hrálo podle vlastních pravidel. Šestiválcový boxer vzadu, pohon zadních kol, zvuk, který poznáte i se zavřenýma očima. Jenže svět se mění a elektrifikace dorazila i do Zuffenhausenu. Novou 911 Carrera GTS Cabriolet jsme proto vzali na místo, kde se s energií pracuje už desítky let – k vodní elektrárně ve Vraném nad Vltavou. A protože správný kabriolet potřebuje i správnou společnost, modelkou testu se stala Josefína.

Šedá 911 Carrera GTS Cabriolet stojí před vodní elektrárnou ve Vraném nad Vltavou. Na první pohled dva úplně odlišné světy. Na jedné straně ikona sportovních aut, na druhé technická stavba, která už od roku 1936 využívá sílu Vltavy.

Jenže právě tady začíná zajímavé spojení. Oba stroje totiž ukazují, jak se dá využít energie.

U kabrioletu je často pro zákazníky důležitý spíš výkon a dynamika než objem kufru. Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet zrychlí z 0 na 100 km/h za 3 s a dosahuje maximální rychlosti 312 km/h.

Vodní elektrárna Vrané je součástí vltavské kaskády a patří mezi nejstarší velké vodní elektrárny u nás. Do provozu byla uvedena v roce 1936 a dodnes využívá dvě Kaplanovy turbíny. Kromě výroby elektřiny pomáhá také s regulací průtoků na Vltavě.

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Vedle ní stojí porsche, které ukazuje úplně jiný způsob práce s energií. Nečekejte ale klasický hybrid, který vás bude vozit tiše po městě. Porsche vzalo elektřinu a udělalo z ní nástroj pro ještě lepší sportovní zážitky.

Hybrid, který nechce šetřit

Slovo hybrid u porsche možná zní trochu zvláštně. Fanoušci legendární 911 se ptali, jestli elektrifikace nevezme autu duši. Odpověď po prvních kilometrech? Nevezme.

Nová Carrera GTS Cabriolet dostala systém označený jako T-Hybrid. Nejde o auto, které se snaží jezdit dlouhé kilometry pouze na elektřinu. Elektromotor tady není hlavní hvězda, ale chytrý pomocník.

Mrkněte na volant! Znak německé automobilky je inspirován erbem města Stuttgart a v jeho samém středu se nachází vzpínající se kůň na podkladu tvořeném zlatým štítem.

Pod zadní kapotou pracuje nový 3,6litrový šestiválcový boxer, kterému pomáhá elektrický motor integrovaný do osmistupňové převodovky PDK. Výsledkem je systémový výkon 398 kW, tedy 541 koní, a točivý moment 610 Nm.

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Z nuly na stovku vystřelí za pouhých 3,1 sekundy a maximální rychlost je 312 km/h.

Tohle není hybrid pro spořivé řidiče. Tohle je hybrid pro ty, kteří chtějí rychlejší porsche.

Turbo dostalo elektrickou pomoc

Největší technickou zajímavostí je elektrické turbodmychadlo. U běžného turba chvíli trvá, než se roztočí pomocí výfukových plynů. Porsche ale přidalo elektromotor, který turbo roztočí okamžitě. Výsledkem je rychlejší reakce na plyn a prakticky okamžitý nástup výkonu.

Elektromotor navíc při brzdění funguje jako generátor a vrací energii zpět do malé vysokonapěťové baterie. Ta má kapacitu jen 1,9 kWh. A to je záměr. Porsche nechtělo postavit těžký plug-in hybrid. Cílem bylo zachovat lehkost, rychlost a emoce.

Elektrika tady není náhrada benzinu. Je to tajná zbraň šestiválce.

Poslední stupeň vltavské kaskády, vodní dílo Vrané nad Vltavou, vybudované v letech 1930-1935 slouží kromě výroby elektrické energie i k rekreačním účelům.

Josefína a vítr ve vlasech

Kabriolet má jednu obrovskou výhodu. Dokáže z obyčejné cesty udělat zážitek. Stisk tlačítka, střecha zmizí a najednou slyšíte každý tón šestiválcového boxeru. Josefína usedá vedle mě, slunce svítí a člověk si uvědomí, že některé věci se nedají měřit jen tabulkou parametrů.

Ano, porsche má displeje, asistenty a moderní technologie. Ale pořád je to hlavně auto pro radost. Nízký posed, perfektní volant, okamžitá reakce a pocit, že auto přesně ví, co po něm chcete.

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Dva světy energie

Ve Vraném stojí vedle sebe dvě technologie různých generací. Elektrárna využívá sílu vody, která proudí stále stejným směrem. Porsche pracuje s energií, kterou řidič vytváří při každém zpomalení a brzdění.

Jedno vyrábí elektřinu pro tisíce lidí. Druhé ji používá k tomu, aby udělalo radost jednomu řidiči. A možná právě v tom je kouzlo nové 911. Nepopírá minulost. Jen ukazuje, že i legenda se může posunout dál.

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