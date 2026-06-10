V Praze spíš potkáte yettiho než cykloposla rozvážejícího jídlo na obyčejném šlapacím kole. Ulicemi se prohánějí rozvozci jídel na bicyklech poháněných baterkami. V mnoha případech se už ani nejedná o kola, ale o elektrické motorky.
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Mnohá z nich už stoupají do kopců bez jediného otočení pedály a po rovině uhánějí i padesátkou. Přitom oficiálně se smějí na českých komunikacích pohybovat jen rychlostí 25 kilometrů za hodinu.
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S legislativou si řada webů zaměřených na kola hlavu neláme a radí lidem, jak udělat z elektrokola „závodní“ stroj. Za tři nebo čtyři tisíce si ho nechat přečipovat a takto odstranit rychlostní omezení.
„Pokud tohle uděláte, budete mít elektrokolo, co nevyhovuje zákonu, a můžete dostat pokutu. Můžete, ale to by někdo nejprve musel přijít na to, že něco takového máte, že to používáte a že jste za to zodpovědní,“ vysvětluje například stránka kolotipy.cz.
Legální, nelegální. Kdo se v tom má vyznat?
Ještě šalamounštěji to pojal jeden výrobce a prodejce elektrokol: „Ekolo.cz si pro vás přichystalo novinku... Na vaše elektrokolo nainstalujeme čip, který se postará o odstranění limitu. Produkt je na českém trhu legálně prodáván, je nicméně nutné vzít v potaz, že se elektrokola na našich veřejných komunikacích smí legálně pohybovat pouze s aktivním omezovačem – rychlostí 25 km/h...“
Policie na „přestupníky“ ale moc pák nemá. „Museli bychom konkrétního cyklistu zastavit a poslat jeho kolo na odborné přezkoumání,“ říká Jana Pelešková z ředitelství dopravní policie Policejního prezidia ČR.
Přibývá mrtvých a těžce zraněných elektrocyklistů
Odborníci vnímají obavy veřejnosti z elektrocyklistů. Je běžné, že si silné kolo na baterky zajistí během dovolené v půjčovně a vyjíždějí do míst, hlavně na horách, kam by pěšky nevyšlapali. Jen proto, že si chtějí dopřát zážitek. „Právě v takových případech nejčastěji zasahují záchranáři, míří i do hůře dostupného terénu,“ říká Richard Gasperotti, profesionální e-biker. K těžkým úrazům u nezkušených elektrobikerů pak musí někdy letět i helikoptéra.
„Chce to důkladně se seznámit s tím, jak kolo funguje, jak jsou jeho jízdní vlastnosti odlišné od běžného bicyklu,“ říká Tomáš Jančárek ze společnosti Bosch eBike Systems. Moderní elektrokola nabízejí některé systémy, které známe z aut. Lze mít elektronickou kontrolu brzd ABS, automatickou převodovku i automatické zařazení „jedničky“ při zastavení na světlech.
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Jančárek připomíná, že vedle bezpečné jízdy a zacházení i pravidelné kontroly není marné přemýšlet i o tom, kde doma takové kolo dobíjíme. Pokud si pořídíte kolo či baterii méně dohledatelného původu a doma dobíjíte v malé předsíni u vchodu, v případě zahoření baterie si zablokujete únikovou cestu.
Policie eviduje v posledních letech přibývající nehody elektrobikerů. Hlavně v letních měsících (viz box). Podíl elektrokol na nehodách stoupá ročně o desítky procent. Ze všech cyklonehod, včetně klasiky, už figurují elektrokola u více než čtvrtiny. Alarmující je, že polovinu těchto „elektronehod“ mají na svědomí senioři.
„V roce 2024 bylo z dvanácti usmrcených elektrocyklistů na elektrokolech deset seniorů,“ říká Pelešková z dopravní policie. Často se nejednalo o střety s dopravním prostředkem, ale o „samonehody“, kdy tito jezdci nezvládli brzdění nebo příliš ostrou zatáčku.
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