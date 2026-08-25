V Česku jezdí přibližně sto tisíc elektromobilů a jejich počet má v následujících letech výrazně růst. Přesto náš trh za evropským průměrem zaostává. Zatímco podíl nově registrovaných bateriových elektromobilů dosahuje v Evropské unii asi 21 procent, u nás je to necelých sedm.
Nákup, film, manikúra
I když počet dobíjecích bodů dosáhl po celé zemi téměř osmi tisíc, naprostá většina je soustředěná do větších městských aglomerací, často do obchodních center. Jejich budování u nákupních středisek v počátku elektromobility mělo jasné důvody. Lidé sem často jezdí za nákupy, do kina nebo pro služby. Logicky tady stráví víc času, který mohou využít k napojení auta na síť.
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„Dobíjím vždy, když jezdím na nehty,“ říká Helena Švejdová, která má na starosti rozvoj dobíjecí sítě společnosti EON, pro ilustraci toho, jak řeší dobíjení elektroauta ona. To, že velké energetické společnosti míří hlavně do měst, je dané i tím, že v malých obcích by se zatím velkokapacitní rychlodobíječky nevyplatilo stavět. Pokud tady mají lidé auto na baterky, řeší to spíše dobíjením v garáži rodinného domu.
Bez aplikace si podle ceny nevyberete
Jednou z nevýhod elektrodobíjení aut je, že na rozdíl od velkých stojanů, s cenou nafty a benzinu u každé čerpací stanice, podobná informace o ceně kilowatthodiny v daném místě schází. Vybírat si očima cenu elektřiny podle toho, co je na sloupu, nemůžete.
Zatímco benzinky jako takové vždy patří do nějaké sítě dodavatelů, stojany na elektřinu, i když na čerpačce jsou, mohou provozovat jedna, dvě i více energetických společností. A jejich ceny se mohou lišit nejen podle rychlosti dobíjení, ale i podle toho, jestli nabíjíte jako jejich nezákazník, nebo jste smluvní klient. Ten poslední má pochopitelně vždy cenové úlevy.
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„Moderní elektromobil vám v aplikaci ukáže jak rozmístění dobíjecích bodů na trase, podle kterých můžete předem jízdu naplánovat, tak provozovatele a můžete si zjistit i aktuální cenu,“ říká Jakub Šebesta, brand manažer Volkswagenu. Pokud to neuděláte, displej na stanici vám ukáže cenu až před dobitím.
Češi stále váhají. Limitují je ceny vozů i dojezd
Čínská konkurence dokázala v Evropě i v Česku podstatně sblížit ceny nových spalovacích a elektrických aut. Ta na baterky za čtyři sta tisíc korun ještě nekoupíte a elektromobilita je stále ještě, podobně jako v začátcích automobilismu, záležitostí movitějších vrstev. Ačkoli za 419 tisíc je k mání elektrická Dacia, musíte se ale smířit s oficiálně deklarovaným dojezdem 225 kilometrů, v reálu zřejmě o deset až dvacet procent méně, takže to stačí jakžtakž na jednu cestu z Brna do Prahy. Pokud už chcete auto s reálným dojezdem nad 500 kilometrů, připravte si alespoň milion korun, i když některé značky deklarují tuto ujetou vzdálenost i u vozů kolem 800 tisíc korun.
Elektroauta versus Česko