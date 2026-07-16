Přenocování v autě dostává díky elektromobilům nový rozměr. Škoda Auto přidává do aplikace MyŠkoda nový režim kempování, který umožní využít elektrické modely značky jako pohodlné zázemí při výletech, cestách i delších zastávkách.
|
Hyundai Santa Fe: Hranaté SUV s obřím prostorem a klidným hybridem
Režim kempování
Po aktivaci funkce v aplikaci vůz automaticky zapne klimatizaci a udržuje nastavenou teplotu v interiéru. Posádka si tak může odpočinout nebo přespat v příjemných podmínkách bez ohledu na venkovní počasí.
Výhodou elektromobilu je přitom tichý provoz a možnost využívat klimatizaci bez nastartovaného spalovacího motoru. Režim kempování bude dostupný všem majitelům elektrických modelů Škoda Epiq, Elroq, Enyaq a Peaq s aktivními službami Škoda Connect.
|
V Krkonoších se vyřádíte. Ve Špindlerově Mlýně to žije celý rok
30 procent kapacity, zní podmínka
Novou funkci získají jednoduše prostřednictvím aktualizace aplikace MyŠkoda na verzi 8.14, bez nutnosti servisu. Jedinou podmínkou je dostatečně nabitá baterie – vůz musí mít alespoň 30 procent kapacity.
Aplikace MyŠkoda už nyní umožňuje například vzdálené ovládání vybraných funkcí, kontrolu stavu vozu, správu nabíjení nebo plánování tras.