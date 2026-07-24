Někdy mají profíci smůlu. Převálcuje je amatér. Jen proto, že to, v čem vyniká, zkrátka pouze miluje. A proto je mistr. Týká se to i Elišky Hlaváčové, vítězky poslední řady soutěže Peče celá země. Do klání se přihlásila i proto, že chtěla znát objektivní hodnocení toho, co jinak pekla jenom doma. Kouzlení s chutěmi a tvary zákusků a dalších dobrot se nevzdala, práce na rodinné farmě je pro ni přednější. Současně přijala nabídku známých z Jihlavy a pro jejich hotel vymyslela v létě neobvyklou kolekci sladkostí. Aby si ověřila, jak její výtvory přijme veřejnost.
Když se dívám na vaše nové zákusky, schází mi u nich jedna podstatná informace. Kolik s nimi sním kalorií?
To se přece nepřísluší psát. Spousta lidí si tyhle údaje hlídá a možná by se při pohledu na takový údaj vyděsili! Vždyť v momentě, kdy jdete do kavárny na dezert, se jdete odměnit, a neměl byste se jakkoli sebemrskat.
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Při představování nové řady zákusků byly mezi přihlížejícími ale hlavně ženy a mnohé měly v očích výraz – mám, nemám hřešit?
Když se vydáte za nějakým gastronomickým zážitkem, což doufám, že můžeme nabídnout, tak neřešíte, jestli hřešíte. A kalorie neřešíte. Navíc, když jdete do kavárny, určitě nebudete v nabídce hledat zeleninový salát.
Není to pravidlo, ale když si představím cukrářku nebo cukráře, překvapuje mě, že jste tak štíhlá.
Zřejmě to bude tím, že nejsem profesí cukrářka, ale farmářka. Práce na farmě je fyzicky náročná, navíc jsme celá rodina na nohou sedm dní v týdnu. Krokoměr mi denně v průměru ukáže kolem osmnácti tisíc kroků. Teď píšu kuchařku, ale mám na to čas jen po nocích, a to se do toho také propíše.
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Neříkejte, že při pečení nebo vymýšlení novinek neochutnáváte.
Jistě že ochutnávám, jednotlivé komponenty, abych byla spokojená s výsledkem. Jenže finální výrobek pak už neochutnávám, maximálně si od partnera zobnu na lžičce. Celý zákusek nesním, z přípravy jsem načuchaná až až.
Lidem se doma podaří upéct lecjaká dobrota. Ale pak si stěžují, že podruhé to už nebylo ono. Jak složité je, aby byl zákusek pokaždé stejný?
Cukrařina je úžasná, že je v ní všechno na gramy a mikrogramy. Bez mikrováhy se neobejdete. Při běžném domácím pečení miluji staré postupy „špetku soli“ a podobně. Gram sem, gram tam, v takovém případě to nevadí. Ale v moderní cukrařině je setina gramu důležitá. Ať už jde o želírované vrstvy, kde by gram navíc nebo chybějící gram způsobily, že by to bylo třeba nepoživatelné. Takže bez mikrováhy a přesného technologického postupu a dodržování se neobejdete. Nejsem studovaná cukrářka, takže se učím za pochodu. Hodně se při tom inspiruji v kuchařkách, hlavně v těch zahraničních. Ale když objevím něco nového, tak je to samozřejmě někdy metoda pokus a omyl. Chce to neustále si všechno zapisovat, abych ten správný výsledek mohla potom kdykoliv zopakovat.
Jak důležitý je pro zákusek název?
Těžko říct. Když přijdete v cukrárně nebo kavárně k vitríně, nejdřív jíte očima. A pak zkoumáte, z čeho je dezert složený. Což by měl naznačovat jeho název.
Máte představu, co naopak oči nejí? Co člověka odradí?
Sto lidí, sto chutí, každý preferuje něco jiného. Pokud bych měla posuzovat podle reakcí zákazníků při představení nové kolekce dezertů, tak mizely rovnoměrně. Takže jsem se trefila do vkusu a chutí všem.
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Za 14 let už 1 600 fotek a 650 tisíc korun. Jak dostat svůj snímek do Metra?
Mě odrazuje modrá. Šmoulí zmrzlinu si nikdy nedávám.
Kdyby to ale byla královská modrá a byla zima, ne léto, tak by to mohlo evokovat zimní chlad, proč ne? S krásným designem – a možná byste po tom taky sáhl.
Jinak. Která barva naopak táhne a je osvědčená?
Nejsem objektivní, protože jsem vřelá příznivkyně červené. Na hnědém čokoládovém podkladu. Zlatá barva evokuje prestiž a lesk.
Hlídáte si svá tajemství a recepty?
Když se podíváte po internetu, na sociální sítě, je tam tolik návodů a receptů, že možná není co tajit.
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Dá se takové množství vůbec sledovat, uhlídat, co stojí za zhlédnutí a vyzkoušení?
Nedá. Proto jsem si nastavila styl, že nesleduji, jen přidám to svoje a jdu pryč. Mám čistou hlavu. Když už něco hledám, lovím v zahraničních rybníčcích. A naslouchám svým babičkám a inspiruji se v jejich receptech. Mám fáze, kdy mě pohltí moderní cukrařina, a fáze, kdy se pustím do vláčných kynutých knedlíků svých babiček.
Co na sebe farmářka z Doupovských hor prozradila na internetu nebo v rozhovorech pro média