Na pátou sérii Emily in Paris jsem se těšila tak moc, že jsem si první díl pustila hned ve čtvrtek ráno před prací. Čaj, Netflix a pocit, že mě čeká návrat do světa, který jsem si za čtyři série stihla zamilovat. Jenže místo radosti přišlo zklamání. První epizoda mě totiž vůbec nebavila. Přesto jsem měla jasno: tenhle seriál jsem chtěla vidět celý, za každou cenu. A právě zpětně, po dokoukání celé páté řady, mám pro všechny diváky jednu cennou radu. Vydržte první tři díly. Je potřeba se jimi doslova prokousat, ale pak se seriál konečně rozjede a Emily začne znovu, alespoň trochu, bavit. Snad i vás.
Pátá řada seriálu Emily in Paris nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce Streamu.
Tým Marcello vs. Gabriel
Možná je to paradoxně dané tím, že se Emily (Lily Collins) v úvodu nové série ocitá v Římě. Dlouho jsem přemýšlela, co přesně mi na první části vadí, a odpověď je nakonec poměrně jednoduchá. Je to právě to město. Emily je v Itálii až nepříjemně sebevědomá, randí s Marcellem a seriál se nás velmi snaží přesvědčit, že právě on by mohl být ten pravý. Sám hlavní tvůrce seriálu Darren Star otevřeně říká, že Marcello je podle něj silný kandidát, že mezi nimi funguje chemie, a že se skutečně milují. Za mě ale ne. Já zůstávám jednoznačně týmem Gabriel.
Najednou mi začalo dávat smysl i to, proč francouzský prezident Emmanuel Macron před časem v rozhovoru pro časopis Variety poznamenal, že by Emily měla zůstat v Paříži. Přesně to si myslím i já. A pátá série mi to jen potvrdila. Jakmile se totiž hlavné hrdinka vrací z Říma zpět do Paříže, což mimochodem není spoiler, protože už se o tom polemizovalo dlouho, přijde okamžitě výrazný zlom. Vrací se ta vkusná, vtipná a překvapivě pokorná Emily, kterou jsme si zamilovali. Nebo alespoň já. V Itálii jako by ztrácela svou sílu, funkčnost i přirozenou jiskru. Návrat do Paříže jen podtrhuje, že právě tam Emily patří. Víte, co tím myslím? Že všude jinde na světě splývá s davem. Z nějakého zázračného důvodu kvete jen v Paříži.
Italové jsou jedno velké ne
Pátá série si víc než kdy dřív pohrává s prolínáním kultur. Americká přímočarost, francouzská elegance, na kterou jsme zvyklí, a nově i italský temperament. Některé postřehy o italské nátuře jsou vtipné a humorné a jsem přesvědčená, že se jim zasměje i italské publikum. Přesto mi právě italská energie v seriálu osobně vadila a působila rušivě. Prostě nemám asi ráda Italy.
Velkým tématem zůstává samozřejmě Gabriel. Emilin soused, šéfkuchař a osudová láska z předchozích sérií se tentokrát objevuje jen velmi sporadicky. Není tajemstvím, že herec Lucas Bravo už dříve avizoval svou nespokojenost s vývojem své postavy. A naznačil, že by Gabriela rád opustil. Možná i proto je jeho přítomnost v páté řadě tak omezená. Doslova ho vidíme snad jen pět minut. Což je propadák upřímně. Přesto závěr série jasně naznačuje možnost pokračování. I sám Darren Star potvrdil, že Emily in Paris rozhodně nekončí, a pokud se dočkáme šesté řady, Gabriel by v ní měl mít stále své místo. Alespoň v to doufejme.
Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes
Oni k sobě patří
Obecně ale nelze přehlédnout, že velká část páté série působí jako vyplněná vata. Emily si v Římě prochází jakýmisi emočními breakdowny, které ale vyznívají spíš jako chování malé holky brečící do polštáře než jako uvěřitelný vývoj postavy. Scénář místy selhává, přibývá příliš mnoho nových postav a divák má často pocit, že se dívá hlavně kvůli nejlepší kamarádce Emily Mindy a Alfieovi, který je expřítel hlavní protagonistky. Gabriel se objeví na pár minut, Emily mezitím tradičně poznává další nové muže a donekonečna krouží kolem starých lásek. Přitom je zcela zjevné, že ona a Gabriel k sobě patří. A ano, je to frustrující. Tvůrci by podle mě nic nezkazili, kdyby seriál skončil už minulou sérií. Teď už zbývá jen doufat, že případná endgame Emily a Gabriela dopadne dobře. Jinak to prostě nejde. Oni k sobě patří!
O to víc zamrzí, že Lucas Bravo otevřeně mluvil o tom, že se mu směřování jeho postavy nelíbí. Pátá série mu bohužel dává za pravdu. Jedním z mála skutečně silných momentů je scéna, kdy Sylvie na okamžik odloží svou tvrdou fasádu a vyzná Emily, co pro ni znamená. Je to moment, který nikdo nečekal, ale zároveň v něj mnoho fanoušků doufalo už od prvního dílu první série. Jinak nic. Nuda, nuda a nuda. Je mi upřímně líto, že to musím napsat, ale je to tak.
Mrzí mě, kam se pátá řada místy dostala. Přesto doufám, že pokud vznikne šestá, tvůrci konečně udělají to, co je pro fanoušky nezbytné. Spojí Emily a Gabriela šťastně a navěky. Jo, a pokud něco seriál stále drží nad vodou, jsou to kostýmy. Ty ani tentokrát nezklamaly a zůstávají jednou z nejsilnějších a nejkonzistentnějších složek celého světa Emily in Paris. To je ale všechno.
Emily in Paris – Season 5