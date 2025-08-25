Premiéra všech deseti nových epizod seriálu Emily in Paris je naplánovaná na 18. prosince. Jde o ideální načasování na sváteční binge-watching se šálkem vánočního čaje v ruce.
Emily mezi dvěma světy
Tvůrce Darren Star, známý také díky kultovnímu Sexu ve městě, slibuje, že pátá řada bude příběhem dvou měst – Říma a Itálie. A i když Emily zůstává věrná své francouzské kapitole, Itálie ji vtáhne do nových dobrodružství, vztahových zvratů i profesních výzev.
Hlavní hrdinka, nyní šéfka agentury Agence Grateau Rome, se učí balancovat mezi kariérou a osobním životem. A jak už to v jejím světě bývá, nic nejde úplně hladce. Jeden odvážný pracovní nápad se jí vymstí a přinese nejen zlomené srdce, ale i otřes v profesní dráze. Přestože se Emily více přibližuje francouzskému životnímu stylu, velké tajemství hrozí, že zničí vztah, který pro ni znamená nejvíc.
Nová města, nová móda
Pro fanoušky seriálu je každá sezóna nejen romantickým dramatem, ale i vizuální lahůdkou. Pařížské uličky, kavárny i luxusní večírky doplní tentokrát italské kanály, paláce a malebná náměstí. Lze očekávat, že módní stylisté se vyřádí na kontrastu mezi francouzskou elegancí a italskou extravagancí. Emily tak bude nejen cestovat mezi dvěma městy, ale také mezi dvěma odlišnými estetickými světy.
Hvězdné obsazení
V hlavní roli se opět představí Lily Collins, která je zároveň producentkou seriálu. Její pařížsko-italské dobrodružství doplní oblíbené postavy v podání Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucase Brava (Gabriel), Samuela Arnolda (Julien), Bruna Goueryho (Luc) nebo Luciena Laviscounta (Alfie). Fanoušci se navíc mohou těšit na nové tváře – Eugenia Franceschiniho, Thalii Besson či Michèle Laroque.
Proč se těšit?
Emily in Paris je seriál, který dokáže rozdělovat. Jedni jej milují pro lehkost, styl a humor, jiní mu vyčítají povrchnost a idealizaci Paříže. Ať už patříte do kteréhokoliv tábora, faktem zůstává, že každá nová řada se stává popkulturní událostí a ovlivňuje módní i cestovatelské trendy. Po pařížské euforii tak možná nastane italská vlna, která inspiruje diváky k objevování Benátek a Říma.
Netflix odhalil fotky k páté řadě seroše Emily in Paris