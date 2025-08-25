Emily in Paris míří do Itálie. Netflix láká na pátou řadu plnou romantiky, módy a la dolce vita

Barevná móda, romantické kulisy a příběhy, které se odehrávají mezi pracovními i milostnými peripetiemi. To je kombinace, která udělala ze seriálu Emily in Paris celosvětový fenomén. Netflix nyní zveřejnil první fotografie z očekávané páté řady a fanoušci mají jasno. Emily se tentokrát vydá za hranice Paříže a užije si la dolce vita v Benátkách i Římě.
Emily se tentokrát objeví v Benátkách.

Emily se tentokrát objeví v Benátkách. | foto: Netflix

V další řadě se objevuje také Gabriel.
Ani v páté řadě nesmí chybět krutopřísná Sylvie.
6 fotografií

Premiéra všech deseti nových epizod seriálu Emily in Paris je naplánovaná na 18. prosince. Jde o ideální načasování na sváteční binge-watching se šálkem vánočního čaje v ruce.

Emily mezi dvěma světy

Tvůrce Darren Star, známý také díky kultovnímu Sexu ve městě, slibuje, že pátá řada bude příběhem dvou měst – Říma a Itálie. A i když Emily zůstává věrná své francouzské kapitole, Itálie ji vtáhne do nových dobrodružství, vztahových zvratů i profesních výzev.

Hlavní hrdinka, nyní šéfka agentury Agence Grateau Rome, se učí balancovat mezi kariérou a osobním životem. A jak už to v jejím světě bývá, nic nejde úplně hladce. Jeden odvážný pracovní nápad se jí vymstí a přinese nejen zlomené srdce, ale i otřes v profesní dráze. Přestože se Emily více přibližuje francouzskému životnímu stylu, velké tajemství hrozí, že zničí vztah, který pro ni znamená nejvíc.

Ani v páté řadě Emily nepřekvapí oslnivou módou i milostnými vztahy.

Nová města, nová móda

Pro fanoušky seriálu je každá sezóna nejen romantickým dramatem, ale i vizuální lahůdkou. Pařížské uličky, kavárny i luxusní večírky doplní tentokrát italské kanály, paláce a malebná náměstí. Lze očekávat, že módní stylisté se vyřádí na kontrastu mezi francouzskou elegancí a italskou extravagancí. Emily tak bude nejen cestovat mezi dvěma městy, ale také mezi dvěma odlišnými estetickými světy.

Hvězdné obsazení

V hlavní roli se opět představí Lily Collins, která je zároveň producentkou seriálu. Její pařížsko-italské dobrodružství doplní oblíbené postavy v podání Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), Ashley Park (Mindy), Lucase Brava (Gabriel), Samuela Arnolda (Julien), Bruna Goueryho (Luc) nebo Luciena Laviscounta (Alfie). Fanoušci se navíc mohou těšit na nové tváře – Eugenia Franceschiniho, Thalii Besson či Michèle Laroque.

Proč se těšit?

Emily in Paris je seriál, který dokáže rozdělovat. Jedni jej milují pro lehkost, styl a humor, jiní mu vyčítají povrchnost a idealizaci Paříže. Ať už patříte do kteréhokoliv tábora, faktem zůstává, že každá nová řada se stává popkulturní událostí a ovlivňuje módní i cestovatelské trendy. Po pařížské euforii tak možná nastane italská vlna, která inspiruje diváky k objevování Benátek a Říma.

