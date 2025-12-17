Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná už zítra

Marek Hýř
  14:33
Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v sérii Stranger Things.
Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy? | foto: netflix

V další řadě se objevuje také Gabriel.
Emily se tentokrát objeví v Benátkách.
Vecna (vpravo) je hlavním záporákem seriálu Stranger Things. Hráli jej dva...
Jamie Campbell Bower v seriálu Stranger Things
10 fotografií

Vztah Lily Collins a Jamieho Campbella Bowera začal v roce 2012 na natáčení filmu The Mortal Instruments: City of Bones. Zatímco nyní Bower nahání hrůzu fanouškům Netflixu jako záporák Vecna, tehdy patřil k vycházejícím hereckým hvězdám. Vztah s Lily Collins byl údajně pěkně bouřlivý a už v roce 2013 přišel první rozchod.

Tím však příběh neskončil. Dvojice si k sobě našla cestu znovu v roce 2015, jejich druhý pokus o vztah ale vydržel zhruba rok. Poté se definitivně rozešli a každý se vydal vlastní cestou.

Vztah s jiným hercem

Během pauzy mezi oběma vztahy s Bowerem randila Lily Collins s australským hercem Thomasem Cocquerelem. Podle magazínu Us Weekly je seznámil společný přítel a jejich romance probíhala spíše v ústraní bez velkého mediálního humbuku. Právě po tomto vztahu se Collins znovu vrátila k Jamiemu Campbellu Bowerovi.

Emily in Paris míří do Itálie. Netflix láká na pátou řadu plnou romantiky, módy a la dolce vita

Dnes je Lily Collins spojována především s rolí ambiciózní marketérky Emily a s úspěšným seriálem Emily in Paris. Fanoušci se navíc mají na co těšit. Pátá řada populárního seriálu bude mít na Netflixu premiéru 18. prosince 2025.

Co čekat od 5. řády Emily in Paris?

Tvůrci seriálu se rozhodli dát Emily in Paris nový nádech. Emily teď vede italskou pobočku agentury Grateau a její kroky míří do slunného Říma, s krátkou zastávkou v romantických Benátkách. Užívá si italský život naplno – od památek po okouzlující místní muže, ale idyla netrvá věčně. Nečekaný pracovní problém ji totiž postaví před vážné rozhodnutí a kariérní nejistotu. Nakonec se Emily vrací tam, kde všechno začalo – zpět do Paříže, aby znovu našla své místo a rovnováhu.









