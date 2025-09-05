Emzák letí, a má děti. My je máme, zlé korporaci je neprodáme! Vetřelec: Země je mrazivá retrofuturistická podívaná

14:00
Máte rádi retrofuturismus? Pohlcující atmosféru kombinující prvky hororu, thrilleru a sci-fi? A líbil se vám nedávný filmový návrat k vetřelčí frančíze s názvem Vetřelec: Romulus (2024)? Pokud je vaše odpověď na všechny tyto otázky hlasité (nebo alespoň tiché) ano, pak je pro vás aktuálně vysílaný seriál na Disney+ - Vetřelec: Země, který zubatého emzáka s kyselinou místo krve přináší, jak již vyplývá z názvu, na naši planetu.
foto: Disney+

„Po ztroskotání neznámé vesmírné lodě na planetě Zemi se Wendy (Sydney Chandler) a nesourodá jednotka vojáků vydávají loď prozkoumat. Najdou tam něco nebezpečného, něco, co touží po jejich krvi, a to Vetřelce.“ Tak zní základní popis děje seriálu Vetřelec: Země, jak jej popisují zástupci zmiňované streamovací platformy Disney+. Už z těchto několika slov jsou již patrné dvě věci. Zatímco Vetřelec: Romulus byl coby původnímu snímku Ridleyho Scotta do značné míry poplatná vesmírná vyvražďovačka sázkou na jistotu, hlavní tvůrce nového vetřelčího seriálu Noah Hawley si ukousnul daleko náročnější a po všech stránkách riskantnější sousto.

Ač je mi jasné, že budou některé momenty pro konzervativní fandy až příliš, dle mého názoru uspěl Hawley se svými lidmi na celé čáře. Seroš Vetřelec: Země nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Po úspěšném návratu vetřelčí franšízy ve snímku Vetřelec: Romulus je série s xenomorfem opět na vzestupu. A to je skvělé!

Zpátky ke kořenům

„Vetřelec je bezchybný organismus. Jeho dokonalosti se může vyrovnat pouze jeho zrůdnost,“ cedil mezi zuby v prvním snímku vetřelčí ságy z roku 1979 android Ash v podání Iana Holma. Aby pak následně ono monstrum téměř kompletně vyvraždilo posádku kosmické lodi Nostromo. Zmiňovaný Scottův film byl žánrovou revolucí a dodnes si drží kultovní status. Dvojka Jamese Camerona Vetřelci (1986) pak žánr posunula do napínavých akčních vod, pocitově odříznutá trojka Davida Finchera z roku 1992 hodně vyčkávala a filosofovala, aby pak dorazila oproti svým předchůdcům poněkud nevýrazná čtyřka Jeana-Pierra Jeuneta Vetřelec: Vzkříšení (1997).

Pak už to šlo s vetřelčí frančízou z kopce. Párkrát si to slavný emzák na plátnech rozdal s vesmírným lovcem Vetřelec vs. Predátor (2004) a Vetřelci vs. Predátor 2 (2007), aby pak v roce 2012 dorazil příběhově vyprázdněný Prometheus (2012) opět od Scotta, a také snad ještě o dva levely horší pokračování tohoto snímku - Vetřelec: Covenant (2017). Každému, včetně fanoušků i producentů bylo jasné, že se musí otočit kormidlo někam jinam. Vetřelec: Romulus (2024) obrátil směr zpět ke kořenům a diváci nemohli být (alespoň drtivá většina) nadšenější.

Podobnou službu značce se nyní snaží učinit i lidé stojící za seriálem Vetřelec: Země. A činí tak prostřednictvím osmihodinového příběhu rozsekaného do osmi epizod, který slouží jako prequel ke kultovnímu filmu Ridleyho Scotta.

Retrofuturismus

  • Jde o hnutí v kreativním umění zdůrazňující a navracející se k zobrazení budoucnosti, jak byla vytvořena v dřívějších dobách. Ve filmu pak zobrazuje budoucnost v retro stylu, propojující futuristické technologie s dobovými estetickými prvky, myšlením a etikou. Filmy v tomto žánru kombinují minulé představy o budoucnosti s pokročilými inovacemi, čímž vytvářejí alternativní světy a zkoumají téma jak alternativní historie, tak i budoucnosti. Příkladem jsou filmy Metropolis (1927), Dark City (1998) či Blade Runner.

Hop a je tu xenomorf

Děj Vetřelec: Země se odehrává o dva roky dříve, než filmová jednička, tedy v roce 2120. Vesmírná loď s nebezpečným mimozemšťanem na palubě ztroskotá v oblasti, kterou ovládá jedna z pěti mocných korporací ovládajících Zemi - Prodigy.

Hlava organizace a génius v jedné osobě - Kavalier posílá v prvních epizodách seriálu na místo havárie tým v čele s androidem Kirschem a Wendy. Druhá jmenovaná hlavní hrdinka seriálu je syntetickým hybridem s lidským vědomím malé dívky, která by jinak zemřela na smrtelnou chorobu.

Nebezpečný náklad lodi ovšem nejen efektivně usmrcuje vše živé uvnitř i v okolí, ale je také velice cennou komoditou. Jakmile se tedy po několika opravdu perných chvilkách pro celou řadu pozemšťanů i hlavní (více či méně lidské) hrdiny ocitá v rukou Prodigy, započíná série nových motivů. Xenomorf má totiž spoustu zajímavých bratříčků, ve skutečnosti toho vlastně dost nakecá, a ve světě plném hybridů a androidů je pro něj tak nějak málo živo. Zajde si někam na procházku? A co se vlastně stálo za tím, že loď ztroskotala zcela jinde, než měla?

Hell’s Kitchen Česko. Druhá řada oblíbené show přináší drama, konflikty a pořádnou dávku bizáru

Vizuální lahůdka

To, že vás seriál díky své atmosféře naprosto pohltí, jsem již nakousnul v úvodu. Z čeho jsem si ovšem naprosto sednul na zadek, je estetika a kulisy včetně starých počítačů a designu vesmírných lodí. Snaha o to přizpůsobit se vizuální stránce a feelingu Scottova původního snímku nemohla dopadnout lépe. Sečteno a podtrženo, Hawley v prvních pěti epizodách nabízí sebejistou vizi, která, snad s výjimkou Cameronovi filmové dvojky, rozvíjí vetřelčí motiv tím nejlepším možným směrem.

Je mi samozřejmě jasné, že má Vetřelec: Země nakročeno k tomu neudržet si své dosavadní kvality až do úplného konce. Pořád je potřeba tuhle, řekněme seriálovou vesmírnou loď, dopilotovat do smysluplného cíle. A to nebude vůbec snadné. Tvůrci ale mají moji plnou důvěru, už také proto, kolik skutečně mrazivých a znepokojivých momentů nám zatím stihli naservírovat. O nejlepším sci-fi seriálu roku je již nespíš rozhodnuto.

