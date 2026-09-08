Covid a především rok 2022 a válka na Ukrajině už pátým rokem ovlivňují, kolik zaplatíme za to, aby nám jezdila auta, svítily obrazovky počítačů nebo televizí. Stále víc si uvědomujeme, že dovoz energií z nestabilních regionů představuje nemalé riziko. Vyplývá to z druhého ročníku průzkumu Barometr udržitelnosti společnosti E.on.
Třetinu populace znepokojuje nestabilní regulatorní prostředí a 30 procent dopady extrémního počasí na energetickou infrastrukturu. Zároveň právě energetickou nezávislost označilo 44 procent respondentů za největší přínos budoucích změn v energetice. Téměř stejný podíl lidí vidí výhodu v ekologické šetrnosti.
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Bezmála třetina lidí současně oceňuje nižší náklady na energie, ale... Obavy z růstu cen energií totiž nadále zůstávají silnější než ochota investovat do změn, které by tuto nezávislost posílily. Proměnu priorit veřejnosti odrážejí také postoje k jednotlivým zdrojům energie.
Nejvýraznější meziroční změna nastala u větrné energie. Podpora výroby elektřiny z větru klesla ze zhruba 80 procent na 73 procent, zároveň vzrostl podíl jejích odpůrců. Projevuje se to především v rostoucích místních referendech v místech, kde vláda nebo energetické společnosti plánují instalaci větrných elektráren.
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„Ve veřejné debatě často stojí jednotlivé zdroje energie proti sobě. Data ale ukazují, že většina Čechů podobně ostré hranice nemá. Vysokou podporu si drží jádro i obnovitelné zdroje energie včetně biomasy, zatímco fosilní zdroje zůstávají na chvostu žebříčku,“ komentuje výsledky průzkumu Eva Maninová z agentury Ipsos, která průzkum realizovala.
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Stejně jako v loňském roce považuje 54 procent respondentů růst cen energií za největší riziko spojené s budoucí proměnou energetiky. Zároveň 43 procent podporuje další rozvoj obnovitelných zdrojů energie pouze tehdy, pokud nepovede ke zdražení pro konečné spotřebitele. Jen 16 procent by bylo ochotno akceptovat vyšší ceny energií jako cenu za rychlejší přechod k nízkoemisním zdrojům.
„Přestože si Češi uvědomují význam energetické nezávislosti, jejich podpora budoucích změn má jasnou podmínku: Energie nesmí výrazně zdražit. Právě schopnost skloubit bezpečnost dodávek, dostupné ceny a modernizaci energetické soustavy bude jednou z největších výzev příštích let,“ dodává Tomáš Bělohoubek, jednatel společnosti E.on Česká republika.
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To, co v průzkumu překvapuje, je relativně velká neznalost problematiky. Téměř šest z deseti Čechů o energetické transformaci nikdy neslyšelo. Povědomí o tomto pojmu se za rok prakticky neposunulo, i když se jedná o téměř každodenní téma nejen v médiích.