Energie někdy přestává hudbě pomáhat a začíná jí naopak překážet, říká klavírista Péter Bence

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  15:29
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Bence je známý především svou schopností přenést na jediné piano hudbu, která původně vznikala pro velké kapely | foto: Koncertpromo

Má přes miliardu zhlédnutí videí, vystoupení ve více než 50 zemích světa a koncerty v Sydney Opera House, London Palladium nebo pařížském Le Grand Rex. Pianista, skladatel a hudební producent Péter Bence se 18. prosince vrátí do Prahy, kde zahraje v O2 universu. Půjde zároveň o jednu z největších zastávek jeho evropského turné a zakončení jeho koncertního roku.

Do Prahy jste se několikrát vrátil. Čím je české publikum jiné nebo výjimečné ve srovnání s publikem v jiných zemích?
Myslím si, že české publikum má opravdu velké pochopení pro hudební crossover a instrumentální hudbu. Zároveň je na koncertech neuvěřitelně nadšené, což mi umožňuje snadno mu tuto energii oplácet. A je to také velmi příjemné a obohacující.

Vaše koncerty kombinují známé skladby, vlastní aranže a show postavenou kolem klavíru. Co je na přípravě nového koncertu nejnáročnější – výběr hudby, tvorba aranží, nebo samotné vytváření show?
Zdaleka nejvíce času mi zabírá tvorba aranží. Na jediné aranži můžu pracovat týdny, nebo dokonce měsíce. Moje filozofie je jednoduchá: raději méně skladeb, zato kvalitněji propracovaných. Jakmile je hudba hotová, přichází na řadu zvuk, vizuální stránka, scénografie a všechny technické detaily, jež představují úplně samostatný svět.

Nejrychlejší

Bence se v roce 2012 zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Za minutu zahrál na 765 kláves.

Ve svých aranžích známých hitů často proměníte původní skladbu téměř k nepoznání. Jak poznáte, kde leží hranice mezi zajímavou reinterpretací a příliš velkou změnou původní skladby?
Podle mě nemá příliš smysl vytvářet cover, který pouze napodobuje originál – to si můžeme rovnou pustit původní nahrávku. Snažím se změnit perspektivu, přearanžovat skladbu a nechat ji projít filtrem svého vlastního hudebního vkusu. Chci, aby posluchači poznali, o jakou píseň jde, ale zároveň ji snad vnímali jako něco nového. Nechci jen zahrát melodii a akordy, ale najít nový pohled, který bude dávat smysl právě na jednom nástroji.

Širokou popularitu jste si nejprve získal na internetu právě díky cover verzím známých skladeb, v současnosti ale hrajete také vlastní hudbu. Máte pocit, že publikum, které vás původně objevilo díky coverům, nyní přijímá vaše autorské skladby stejně dobře?
Stále více. Píšu čím dál více vlastní hudby a také ji mnohem častěji hraji naživo. Naštěstí jsou reakce publika velmi povzbudivé – někteří lidé dokonce píšou, že bych měl hrát už jen vlastní skladby, což mě těší. Skládání hudby je pro mě zdaleka největším zdrojem radosti a dlouhodobě jsem vždycky plánoval ubírat se tímto směrem.

Když vystupujete, zdá se, že na pódiu ze sebe vydáváte úplně všechno. Je pro vás i po tolika letech koncertování stále důležité podat na každém koncertě maximální výkon, nebo jste se naučil rozložit si energii v průběhu vystoupení?
Vždycky se snažím o dokonalost, i když jsem se za ta léta naučil, že dokonalosti ve skutečnosti nelze dosáhnout. Adrenalin vás na pódiu nutí dát do toho 200 procent, ale hlasitější, rychlejší nebo intenzivnější projev nemusí být nutně lepší. Musel jsem se naučit rozpoznat okamžik, kdy energie přestává hudbě pomáhat a začíná jí naopak překážet.

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