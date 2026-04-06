Epsteinův příběh míří na obrazovky. V hlavní roli oscarová herečka Laura Dern

  12:09
Hon na Jeffreyho Epsteina začíná. Hvězda Jurského parku odhalí sexuální monstrum v prestižní televizní sérii. Více o ožehavém tématu přináší redaktor webu kinobox.cz Jakub Vopelka.

Postupně uvolňované Epstein Files jsou zčásti spekulativním, nicméně tragickým svědectvím o mocných osobách Západu, které po sobě zametají důkazy o sexuálních a snad i hrdelních zločinech s bezmála sektářskou náturou.

Novinářské eso

Držitelka pěti Zlatých glóbů a jednoho Oscara, devětapadesátiletá hvězda Jurského parku či Manželské historie Laura Dern, vyprodukuje a ztvární hlavní roli v první hrané show na dané téma, a to na motivy knihy Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story od renomované novinářky Julie K. Brown.

Prohnilý miliardář

Minisérie od Sony Pictures Television v produkci Adama McKaye (K zemi hleď!) podá strhující příběh investigativní reportérky, která odhaluje tajnou dohodu o přiznání viny mezi Jeffreym Epsteinem a federálními žalobci. Kniha zařazená mezi bestsellery New York Times popisuje zkušenosti Brown jako průkopnické reportérky deníku Miami Herald a sleduje její neúnavné několikaleté vyšetřování, během něhož identifikovala osmdesát obětí a klíčové přeživší přesvědčila k veřejné výpovědi. Tím zásadně přispěla k zatčení Ghislaine Maxwell a samotného Jeffreyho Epsteina – miliardáře s významnými konexemi, jenž uměl čarovat s daněmi a na svůj soukromý ostrov lákal hollywoodské hvězdy, americké prezidenty či rodinné zástupce britských a norských monarchií v doprovodu často nezletilých „sexuálních“ otrokyň.

V roce 2008 bylo Epsteinovi umožněno přiznat vinu ke dvěma proviněním na úrovni státu souvisejícím s prostitucí. Brown v tom sehrála důležitou roli a posléze získala dvě ocenění George Polk Awards za reportáže o justici spolu s dalšími vyznamenáními. Časopis Time ji roku 2020, krátce po Epsteinově sebevraždě v newyorském nápravném zařízení, zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí světa.

Důsledky pro celý svět

Laura Dern reportérce propůjčí tvář ve vůbec prvním hraném seriálu na ožehavé téma, které hýbe sociálními sítěmi, konspiračními proudy a také politikou. Americký prezident Donald Trump se ostatně ve zveřejněných dokumentech velmi často objevuje a existují spekulace, podle nichž se opřel do agresivní mezinárodní politiky hlavně proto, aby zamaskoval své domácí prohřešky.

Scénář k sérii, která se tematicky zařadí k projektům typu Když promluvila o stíhání Harveyho Weinsteina nebo Šokující odhalení ze zákulisí promiskuitních televizních médií, napsala Sharon Hoffman, tedy autorka se zářezy jako Dům z karet, Mrs. America nebo The Morning Show.

True crime monstrum

Očekávejme kancelářský a soudní hon na aktuálně nejpověstnější true crime monstrum, jemuž by svůj čas na Netflixu po sfouknutí Eda Geina klidně mohl věnovat Ryan Murphy. Skutečný objem nejen Epsteinových zločinů je pod lavinou šokující dokumentace stále diskutabilní, ale z principu směřuje k hororovým scénářům – zvlášť s přihlédnutím k tomu, kolik mocných lidí z politiky či showbyznysu do nich bylo tolik let zapleteno. Tenhle pořad bude pouhým začátkem.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

