Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   14:00
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Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i amatérských diváků na českém internetu nový snímek od Netflixu s názvem Pracovní romance (Office Romance). O to víc mě ovšem překvapilo, že když jsem si na necelé dvě hodiny dlouhý film pustil o víkendu, několikrát jsem se u něj opravdu nahlas a upřímně zasmál. A ne, nebývá to u mě zvykem.
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14 fotografií

Jennifer Lopez a Brett Goldstein v hlavních rolích peprné romantické komedie o jedné tajné lásce a dvou workoholicích, které hlas srdce zavede rovnou do průšvihu. Tahle jednoduchá věta je zároveň jedinou oficiální synopsí, kterou distributor snímku dosud vydal. O čem snímek pojednává, se rozepíšu podrobněji níže. Co je ale potřeba zdůraznit již nyní, je fakt, že se jeho tvůrci v čele s britským režisérem Olem Parkerem nezalekli nejen romantických klišé, ale i pořádně třeskutého humoru. Jeho nositeli je navíc nejen ústřední dvojice, ale i kupa dalších více či méně významných, a především veskrze ulítlých postav.

Snímek Pracovní romance nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

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O čem to je?

Pracovní romance začíná jako klasická romantická komedie zasazená do prostředí letecké společnosti, kde se střetává pracovní život s osobními vztahy. Jenomože: Veškeré romantické vztahy na pracovišti jsou přísně zakázané.

Příběh sleduje dvě hlavní postavy v podání Lopez a Goldsteina - generální ředitelku a právníka, kteří spolu sice pracují v jedné firmě, ale doposud se nějakým zázrakem osobně nepotkali. Jak ale žánr velí, postupně se jejich nucená spolupráce mění v sérii komických situací, které je přivedou svlečené pod společnou duchnu.

Jennifer Lopez a Brett Goldstein

A v ten moment se začíná řešit otázka, zda je korporátní pravidlo, respektive zmiňovaný zákaz vztahů, vůbec potřeba, zda se nedá nějak očůrat, a jak si má vlastně ústřední dvojice i samotná firma poradit s hrozbou v podobně žaloby konkurenční firmy.

Vtípky, které potěší

Uznávám, že i synopse v mém podání nezní právě lákavě. Jak jsem ale již nakousl, na diváky čekají i nečekaně komické pasáže. Ty nejvtipnější však nepřicházejí od hlavní dvojice, ale od vedlejších postav. Ať už jde o naprosto absurdní porod přímo v kanceláři, kde se komentuje nečekaně chlupatá roztažená vagína, aby se ukázalo, že jde o vykukující hlavičku dítěte, slovní přestřelky založené na britsko-amerických jazykových rozdílech nebo několik záměrně přepálených situací, které balancují na hraně trapnosti a geniality. Ne všechno funguje, ale když ano, dokáže Pracovní romance překvapit mnohem víc, než by od další netflixovské romcom čekal i ten největší cynik.

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14 fotografií

Nechybí ani bizarní epizoda s lacinými britskými suvenýry, která přeroste v nečekanou romantickou hříčku mezi hlavními hrdiny, nebo nečekaně civilně pojatá scéna s nechtěnou erekcí. Právě podobné momenty ukazují, že si film často dělá legraci sám ze sebe a z klišé romantických komedií. Jasně, sám se následně řídí klišovitou kuchařkou romantických netflixovek. To ale v koncovém důsledku, především díky zmiňovanému humoru, bolí o mnoho méně.

Jennifer Lopez jako šéfka korporátu

Verdikt

Pracovní romance rozhodně není film, který by přepisoval dějiny kinematografie. V jádru jde pořád o typickou netflixovskou romanci, u níž zkušený divák odhadne většinu dějových zvratů dlouho dopředu. Jenže tam, kde podobné snímky často spoléhají pouze na šarm hlavních hvězd a osvědčené žánrové berličky, přidává Pracovní romance něco navíc, a to zřejmou ochotu být místy absurdní, lehce nekorektní a hlavně skutečně vtipná. A právě díky tomu jsem měl po závěrečných titulcích pocit, že jsem neviděl jen další zaměnitelnou romantickou komedii z produkční linky Netflixu.

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Ale jak známo, humor je hodně subjektivní veličina. Proto nevylučuji, že scény, které mě v tomhle snímku královsky pobavily, vás možná naopak pěkně naštvou. A nezachrání to ani těhotná zaměstnankyně Sydney v podání Betty Gilpin, která si film v některých scénách krade pro sebe. Možná by jí někdo mohl vymyslet spin-off. Snad to nikoho z Netflixu nenapadne.

Pracovní romance

  • Režie: Ol Parker
  • Scénář: Brett Goldstein, Joe Kelly
  • Hudba: Michael Andrews
  • Hrají: Jennifer Lopez, Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Lisa Gilroy, Jackie Sandler, Tony Plana a další.
  • Produkce: Aaron Ryder, Andrew Swett, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Brett Goldstein, Joe Kelly
  • Casting: Nancy Nayor
  • Střih: Peter Lambert
  • Scénografie: Kristi Zea, Andrew Baseman
  • Kostýmy: Caroline Duncan

Jennifer Lopez a Brett Goldstein

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