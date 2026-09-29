Ještě před pár lety byl losos pro řadu Čechů spíš sváteční záležitostí. Dnes se stále častěji objevuje v nákupních košících i běžných jídelníčcích. Podle údajů Norského výboru pro mořské plody (Norwegian Seafood Council, NSC) snědí Češi ročně zhruba 16,4 tisíce tun atlantského lososa. Až 95 procent této ryby pochází z Norska. Pro severskou zemi se tak Česko stává stále důležitějším odbytištěm.
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Erling Braut Haaland
Rostoucí zájem nezůstal bez odezvy. Norská rada pro mořské plody plánuje v Česku posílit své aktivity, investovat do rozvoje trhu a přesvědčit další zákazníky, aby si ryby dopřávali častěji. Do kampaně se zapojí i norský fotbalový útočník Erling Haaland, který patří k nejznámějším sportovním tvářím současnosti.
Haaland jako ambasador
Fotbalista Manchesteru City a norské reprezentace se stane tváří kampaně, která má českým spotřebitelům přiblížit lososa a další mořské plody. Výběr ambasadora není náhodný. Haaland patří mezi nejznámější norské osobnosti a jeho popularita přesahuje hranice sportu.
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Norský losos s rodokmenem
Při nákupu ryb se Češi stále častěji zajímají o to, odkud pocházejí a jakým způsobem byly vyprodukovány. Podle údajů norské rady sleduje původ ryb a mořských plodů až 70 procent spotřebitelů. Právě na to chce Norsko při propagaci svých produktů vsadit.
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Norský losos pochází z chladných vod severního Atlantiku a jeho produkce podléhá norským i evropským pravidlům pro bezpečnost potravin a chov zvířat.
Norsko je v produkci lososa skutečnou velmocí. Ročně vyprodukuje přibližně 1,7 milionu tun této ryby a vyváží ji do více než stovky zemí světa. Český trh je sice ve srovnání s největšími evropskými odběrateli menší, jeho rychlý růst však norským producentům neunikl.
Norský losos v číslech