Podle dat Evropské komise loni do zemí EU dorazily miliardy zásilek z různých mimoevropských e-shopů. V drtivě většině se jednalo o čínské platformy typu Shein, AliExpress nebo Temu.
Dobrý kšeft
Čínská internetová tržiště měla dosud výraznou výhodu. Evropská unie totiž do dneška umožňovala, aby za zboží do 150 eur (přibližně 3750 korun), nemuseli prodejce platit daň. Na kompletním osvobození od celních poplatků ovšem tratily logistické řetězce. A celní správy fyzicky zvládaly kontrolovat jen naprostý zlomek dovozu.
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Evropská unie po letech přihlížení reaguje – s cílem narovnat podmínky na trhu a chránit domácí evropské prodejce před extrémně levnou konkurencí – zavádí clo. A přitom je jasné, že nové opatření míří právě na čínské platformy typu Temu, AliExpress nebo Shein.
EU tak ruší bezcelní výjimku do 150 eur a zavádí paušální clo 3 eura za každou kategorii zboží v zásilce.
Evropa přihlížela k likvidaci
Evropa podle odborníků na e-commerci dlouhé roky pouze přihlížela tomu, jak zahraniční marketplace platformy získávají obrovskou výhodu oproti domácím obchodníkům a výrobcům. Zatímco evropské firmy musí plnit přísná pravidla, odvádět daně, řešit ekologické povinnosti, reklamace, bezpečnost výrobků nebo ochranu zákazníka, část zahraničních hráčů funguje v praxi v úplně jiném režimu.
„Problém s čínskými tržišti není v nedostatku pravidel. Evropské firmy platí DPH i cla, dodržují GDPR, bezpečnostní normy, pracovní právo. Platformy jako Temu nebo Shein tato pravidla obcházejí nebo ignorují. A prodávají za ceny, které legální obchod nemůže nabídnout,“ napsal na svém profilu X prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.
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„Nejde o to, že se u nás objevila konkurence, to je normální. Neakceptovatelné ale je, aby domácí podnikatelé byli zatížení řadou povinností a pravidel a ti ze třetích zemí nemuseli skoro nic. Rozumím, že spotřebitelé chtějí nakupovat ono neuvěřitelně levné zboží. Je však třeba si uvědomit, že za to platíme všichni. Také je nutné vnímat, že i když nějaký výrobek vypadá na pohled stejně jako ten z evropských obchodů, nemusí tomu tak vůbec být,“ dodává pro server Peníze výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci (APEK) Jan Vetyška.
Výsledek je vidět napříč evropskou e-commerce. Mnoho menších e-shopů i výrobců nedokázalo dlouhodobě konkurovat extrémně levnému dovozu z Číny, který byl postavený právě na nerovných podmínkách.
Problémy přetrvávají
Problém navíc zdaleka nekončí u čínských platforem. Problematické zboží se dnes objevuje i na některých velkých marketplace platformách působících přímo v Evropě.
„Marketplace model obecně výrazně komplikuje kontrolu nad tím, kdo za konkrétní výrobek skutečně odpovídá. Na podobných platformách se běžně objevují produkty s nejasným původem, problematickou certifikací nebo neúplnými informacemi o prodejci. Reálná kontrola zboží je přitom stále velmi slabá,“ říká Ruslan Skopal, spolumajitel ESHOP BOOSTER.
Evropská pravidla existují jen na papíře
Největší problém nespočívá v absenci legislativy, ale v jejím minimálním vymáhání. Evropská pravidla pro DPH, recyklační poplatky, ekologické povinnosti nebo bezpečnost výrobků existují už roky. Jenže zatímco domácí firmy kontroly běžně podstupují a pravidla dodržují, zahraniční marketplace platformy si z evropské legislativy často dělají jen formalitu.
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Velkým tématem zůstává obcházení DPH, neplacení poplatků za odpady nebo systematické neplacení recyklačních příspěvků. Právě tady vzniká obrovská cenová nerovnost, která deformuje celý evropský trh. Domácí firmy totiž všechny tyto náklady musí promítat do cen, zatímco část zahraniční konkurence podobné povinnosti efektivně obchází.
Nebezpečné výrobky dál proudí do Evropy
Velmi problematická zůstává také bezpečnost výrobků. Podle mnoha nezávislých testů velká část produktů prodávaných přes zahraniční marketplace platformy nesplňuje platnou legislativu v Česku ani Evropské unii. Týká se to zejména elektroniky, dětských hraček, šperků, kosmetiky nebo oblečení.
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Nejde přitom jen o nízkou kvalitu. Často se objevují výrobky potenciálně ohrožující zdraví spotřebitelů, necertifikovaná elektronika nebo produkty obsahující zakázané látky. Vedle toho marketplace platformy dlouhodobě zaplavují Evropu také padělky známých značek.
Evropa podceňuje i bezpečnostní rizika
Debata kolem Temu, Sheinu nebo AliExpressu už dávno není jen o levném zboží. Stále větší pozornost získává také oblast datové a kybernetické bezpečnosti. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se zabývá platformou Temu a podobná varování zaznívají i v dalších zemích.
Bezpečnostní instituce upozorňují na rozsah sběru dat, fungování aplikací i širší bezpečnostní rizika spojená s masovým využíváním těchto služeb. Přesto Evropa i v této oblasti reaguje pomalu a stále působí dojmem, že rozsah problému podceňuje.