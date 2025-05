Česko se i v roce 2025 zapojí do největší soutěže autorských skladeb. O vítězství v Eurovizi bude bojovat Adam Pavlovčin (Adonxs) se svou skladbou Kiss Kiss Goodbye. Šedesátý devátý ročník akce hostí Švýcarsko, země loňského vítěze Nema. Zatímco souboje v Basileji začnou prvním semifinále dneska večer, český zástupce se představí až v tom druhém, které proběhne ve čtvrtek. Finále pak bude v sobotu. Všechny přenosy bude vysílat program ČT1.

Letos trochu jinak

Eurovize Eurovize, v originále Eurovision Song Contest, se koná každoročně od roku 1956. Výjimku tvořil covidový rok 2020.

Jedná se o nejsledovanější nesportovní televizní událost světa.

Jedním z nejznámějších vítězů je skupina ABBA, v roce 1974 zvítězila se skladbou Waterloo.

Výběr reprezentanta prošel letos hned několika fázemi a pracoval zejména s faktem, že pro tuzemského favorita nemůže v semifinále ani finále hlasovat český divák. „O kandidátech rozhodla nejdříve zahraniční desetičlenná porota složená z pěti profesionálů z oblasti hudební produkce a hudebních skladatelů a pěti bývalých zahraničních reprezentantů Eurovize. Další část tvořil kvantitativní výzkum s více než devíti sty respondenty ze tří zahraničních zemí. Pro ověření výsledku hlasování jsme provedli ještě další výzkum prostřednictvím focus group. A Adonxs byl ve všech ohledech jasným vítězem,“ říká dramaturg a vedoucí komunikace pro české zastoupení v Eurovizi Michal Utíkal. Tento postup zvolila Česká televize vůbec poprvé.

Silný příběh a odhalení

Svou soutěžní píseň s názvem Kiss Kiss Goodbye představil Pavlovčin v březnu. Akustické preview skladby uvedl už na začátku února jako hostující interpret národního kola Eurovize na Maltě. „Chtěli jsme přinést nečekanou estetiku, ale především představit silný příběh s nečekanými zvraty a odhalit něco skutečného a upřímného z mého vlastního nitra – něco křehkého, co je opravdové, ale co trochu bolí,“ uvedl Pavlovčin. Na videoklipu ke skladbě spolupracoval zpěvák s režisérem Jiřím Horenským, slovenskou produkcí Reset Production a českým studiem See Ya Creative.

„Za skladbou se skrývá hlubší příběh, než by se na první poslech mohlo zdát. Už při zveřejnění akustické verze měl Adonxs slibný úspěch. Jde po všech stránkách o dílo, ze kterého běhá mráz po zádech. A také věřím, že se se sdělením spousta fanoušků ztotožní,“ dodal dramaturg Utíkal s tím, že kromě jiného bude basilejské vystoupení podpořeno stage designem a projekcemi z dílny Matyáše Vordy.