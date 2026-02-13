Snowboardový areál v Livignu, kde v neděli slavila Zuzana Maděrová senzační zlato v paralelním slalomu, se nyní přepne do režimu snowboardcrossu. Na startu jedné z nejatraktivnějších disciplín nebude chybět ani Eva Adamczyková. Ta se na nejvyšší sportovní scénu vrací po mateřské pauze.
Dvojnásobná olympijská medailistka se v aktuální sezoně zatím ani jednou neprobojovala do čtyřčlenného finále. Nejblíže k němu měla v Cervinii, kde obsadila páté místo. Přesto její výkony naznačují rostoucí formu – právě v Livignu totiž patřila v trénincích k nejrychlejším jezdkyním a časově se pohybovala na úrovni medailových ambicí.
Medailový comeback?
Pro Adamczykovou, která získala v této disciplíně v Soči 2014 zlato a v Pchjongčchangu 2018 bronz, tak může jít o důležitou šanci na úspěšný comeback. Návrat do absolutní špičky po dlouhé pauze ale bere s pokorou. Závodnice s přimalovaným pověstným knírem také v letech 2019 a 2023 vyhrála ve snowboardcrossu mistrovství světa. V sezonách 2016/2017, 2018/2019 a 2020/2021 rovněž vyhrála celkové hodnocení snowboardcrossu v rámci Světového poháru.
|
7. den ZOH 2026: Do akce jde Jílek, Adamczyková i hokejové týmy. Problém je termínová kolize
„Snažím se. Časy jsou docela dobré, ale nesmím usnout na vavřínech a říct si, že jsem rychlá v tréninku. Závodní den je vždycky jiný. Vyzkoušela jsem si to v Soči, kdy jsem v obou trénincích padala a pak byl závod super. Jinde máte super tréninky a pak závod není dobrý. Je důležité udržovat se v konstantní připravenosti,“ uvedla v pondělí po tréninku závodnice, jež se minulých her v Pekingu 2022 nezúčastnila kvůli zranění.
Disciplína plná soubojů a pádů, která slibuje dramatickou podívanou od kvalifikace až po finálové jízdy, vypukne kvalifikačními jízdami v deset hodin dopoledne. Finále by pak mělo odstartovat ve 13:30. Na startu zkušenou českou závodnici doplní teprve osmnáctiletá Karolína Hrůšová. Obě ještě čeká v neděli závod smíšených dvojic. Závody odvysílá ČT Sport.
Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026