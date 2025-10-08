Evropa tančí na Titaniku. V adaptaci na AI jsme o krok za Amerikou i Asií, říká Petr Ludwig

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
  20:25
Umělá inteligence (AI) mění svět práce i naše životy rychleji než jakákoli jiná technologie. Autor bestselleru Konec prokrastinace a odborník na AI Petr Ludwig se v rozhovoru pro deník Metro rozpovídal o tom, proč Evropa v adaptaci na umělou inteligenci zaostává, jaké „superschopnosti“ budou lidé v budoucnu potřebovat a proč napsal novou knihu Od chaosu k nesmyslu: Jak uspět ve světě změn a umělé inteligence.
Fotogalerie3

Návod, jak používat ChatGPT či jiné konkrétní nástroje, v nové knize Petra Ludwiga nenajdete. | foto: Archiv P. L.

Dlouhodobě se věnujete dopadům umělé inteligence na naši budoucnost. Co se podle vás mění nejrychleji a nejvíc?
Umělá inteligence změní způsob, jakým pracujeme. Zatím hlavně u takzvaných informačních pracovníků – lidí, kteří převážně pracují na počítači. V Americe, která je v oblasti AI nejvíce napřed, v současnosti například roste počet nezaměstnaných programátorů. Umělá inteligence mění vše – od kreativní tvorby až po vědu a výzkum. Proto doporučuji nenechat si ujet vlak.

Máme se z těchto změn spíš radovat, nebo je namístě obava?
Namístě je skutečně obojí. Podobně jako jiné technologie, umělá inteligence přináší zásadní pozitiva, například v podobě nových objevů v medicíně. Zároveň už je dneska používána zlými aktéry pro velmi pokročilé podvody či manipulace, například v podobě falešných videí. Co je jiné oproti jiným technologiím, je rychlost celého vývoje – často nám chybí brzdy a může se stát, že vytvoříme něco, co bude mít nezamýšlené negativní následky. Zdravá skepse je tedy naprosto namístě.

Žijete částečně v Singapuru, kde jsou s AI dál než u nás. V čem Česká republika nejvíc zaostává?
Pro singapurskou vládu je adaptace na umělou inteligenci prioritou číslo jedna. Každý člověk nad čtyřicet má od vlády zaplacenou kompletní rekvalifikaci v AI. Bohužel v Evropě jsme dost zaspali, většina předních technologií dnes vzniká v USA nebo Asii, což může vytvářet rizika pro naši budoucí konkurenceschopnost. Je to takový tanec na Titaniku – zábava pokračuje, ale pokud nic nezměníme, můžeme mít brzo vážný problém.

Kdybyste měl čtenářům dát jednu konkrétní radu, co začít dělat hned teď, aby se dokázali lépe připravit na dobu umělé inteligence, co by to bylo a proč?
Jednoznačně celoživotní vzdělávání a odvaha zkoušet nové věci. Pravděpodobně ještě několikrát za náš život se budeme muset kompletně přeučit nástroje, které používáme. Není to ani tak o konkrétních technologiích jako spíše o nastavení mysli. Psychologie mluví o takzvaném fixním a růstovém myšlení – jedni přemýšlejí v problémech, druzí v řešeních.

Limitovaná edice knižní novinky Od chaosu ke smyslu

Před dvanácti lety jste napsal bestseller Konec prokrastinace. Teď vydáváte novinku Od chaosu ke smyslu: Jak uspět ve světě změn a umělé inteligence, jedná se o pokračování první knihy?
Svým způsobem určitě. Dalo by se říci, že je to Konec prokrastinace 2.0. Dokonce jsem takový název zvažoval. Zároveň novou knihu považuji za ještě důležitější, protože i její téma je aktuálnější. Umělá inteligence je největší trend současného světa a změní opravdu hodně věcí. Nechce-li člověk zůstat pozadu, kniha mu dá návod na to, jak v novém světě uspět.

Co se v nové knize lidé dozvědí? Pro koho je určena?
V knize píšu o čtyřech superschopnostech, které lidem pomůžou v budoucím světě uspět. Hned ta první je převzít odpovědnost za svůj život a nesetrvávat v pasivitě a roli oběti. Dále řeším téma nastavení mysli a zvládání selhávání. Hlavní jádro knihy je téma smyslu – jak ho najít v práci i životě celkově. Smysl je zdrojem vnitřní motivace i životního naplnění.

Myslíte si, že jedna kniha může lidem v dnešní době skutečně změnit život?
Pokud člověk rok a půl píše knihu, musí věřit, že někomu pomůže. Nemyslím, že se dá psát pro něco jiného než právě nějaký vyšší smysl. Dodnes mi chodí zprávy čtenářů doslova z celého světa, že jim má první kniha skutečně pomohla. To je pro autora tou největší odměnou. Věřím, že to s novou knihou bude podobné. V každé kapitole je nějaký praktický nástroj, který mohou čtenáři zavést a tím převést teorii do praxe.

Zaznamenal jsem, že vám nejen psaní, ale především přednáškování, konzultování a také tvorba podcastu vynesly mezi některými lidmi nálepku chytrolína. Proč tomu tak podle vás je?
V knize mám celou kapitolu o zpětné vazbě. Píšu tam, že je důležité odlišovat konstruktivní kritiku a nekonstruktivní hejt. To, jak jsou nastavené sociální sítě, většinou nahrává tomu druhému. Čím více jste na sítích vidět, tím více lidí na vás má nějaký vyhraněný názor.

Co byste lidem, které zmiňuji v předchozí otázce, vzkázal?
Lidem bych tedy obecně vzkázal, ať si vyhraněné názory z virtuálního prostoru raději nedělají. Pokud bychom se poznali osobně, pravděpodobně bychom si k sobě cestu našli.

Petr Ludwig má 19 let zkušeností s podnikáním a konzultacemi.

Petr Ludwig

  • Je autorem knihy Konec prokrastinace, která se s více než půl milionu prodaných výtisků
  • a 23 překlady řadí mezi nejúspěšnější české knihy současnosti. V roce 2020 ho časopis Forbes zařadil mezi třicet nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.
  • Založil vzdělávací společnost GrowJOB a už dvacet let působí v oblasti osobního rozvoje, leadershipu a vzdělávání dospělých. Je také inženýrem informačních technologií, tvoří podcast Deep Talks a v posledních letech se zaměřuje na to, jak umělá inteligence mění naše životy i trh práce a jak se na takovou budoucnost co nejlépe připravit. O AI přednáší na univerzitách v Česku i v zahraničí.
  • Křest nové knihy proběhne 14. října v pražském Kině Lucerna od 18 hodin. Nyní je v předprodeji na webu nakladatelství Melvil, přičemž prvních tisíc kusů bude podepsaných autorem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Kontrola placení parkovného v Hradci Králové kamerovým vozem se odkládá

Kontrola placení parkovného v Hradci Králové novým kamerovým vozem městské policie se zatím odkládá. Původně měl ostrý provoz kamerového vozu se zaznamenáváním...

8. října 2025  18:47,  aktualizováno  18:47

Evropa tančí na Titaniku. V adaptaci na AI jsme o krok za Amerikou i Asií, říká Petr Ludwig

Umělá inteligence (AI) mění svět práce i naše životy rychleji než jakákoli jiná technologie. Autor bestselleru Konec prokrastinace a odborník na AI Petr Ludwig se v rozhovoru pro deník Metro...

8. října 2025  20:25

Zlínský kraj chystá v Jarošově domy pro děti se zdravotním postižením

Zlínský kraj chystá v uherskohradišťské části Jarošov výstavbu domů, ve kterých vzniknou dvě pobytové komunitní služby pro děti se zdravotním postižením. Nové...

8. října 2025  17:27,  aktualizováno  17:27

Flora se po 40 letech dočká velké proměny. Metro získá výtahy i nový výstup

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Veterináři odhalili v zooparku ve Zvoli nedostatky týkající se podmínek chovu

Veterináři odhalili při kontrole v zooparku ve Zvoli u Prahy, kde policisté v srpnu zastřelili lva na útěku, nedostatky týkající se podmínek chovu. Majitel...

8. října 2025  17:04,  aktualizováno  17:04

Moravskobudějovická sokolovna se stala památkou, chystá se její rozsáhlá obnova

Sokolovna v Moravských Budějovicích na Třebíčsku je novou památkou Kraje Vysočina, uvedla v dnešní tiskové zprávě mluvčí telčského pracoviště Národního...

8. října 2025  17:01,  aktualizováno  17:01

Úsek dálnice D35 na Jičínsku postaví sdružení firem za víc než čtyři miliardy

Úsek dálnice D35 mezi Úlibicemi a Hořicemi na Jičínsku postaví za 4,33 miliardy korun bez DPH sdružení firem STRABAG SIS a FIRESTA-Fišer. Rozhodlo tak Ředitelství silnic a dálnic. Vybrané sdružení...

8. října 2025  18:22

Zemřel Lubomír Hrstka, tvůrce Bobycentra a slavné éry brněnského fotbalu

Dodnes se v Brně nostalgicky vzpomíná na 90. léta, kdy na stadion za Lužánkami chodily zdejšímu fotbalovému Boby fandit desetitisíce příznivců. Klub se jmenoval podle přezdívky svého majitele...

8. října 2025  17:42

Auto na střeše i řidič uvězněný ve zničené dodávce. Dvě nehody se staly v rozmezí hodiny

Ve středu po poledni zaměstnaly všechny záchranné složky z Pardubického kraje hned dvě nehody krátce po sobě. U Rudné skončilo auto převrácené na střeše, v Žamberku zase museli hasiči ze zdemolované...

8. října 2025  17:32

Život za minimální mzdu. Uklízečky dělají i tři směny, aby zaplatily nájem

Patří k nejhůře placeným kategoriím. Také k těm přehlíženým. Řadě z nás splývají s prostředím, vnímáme je jako inventář. Anna vstává denně ve čtyři ráno. Musí stihnout jednu z prvních tramvají, aby...

8. října 2025  17:30

Vrazil k příbuznému domů a při hádce ho bodl nožem. Skončil ve vazbě

Hádka dvou příbuzných v neděli v Písku vyvrcholila útokem nožem. Napadený muž incident přežil, se zraněním však skončil v nemocnici. Vyšetřovatelé útočníka v úterý obvinili z pokusu o vraždu. Nově...

7. října 2025  13:22,  aktualizováno  8.10 17:16

Posudek potvrdil, že pro Svijanskou arénu v Liberci jsou limitní dva cm sněhu

Diagnostický průzkum potvrdil, že chátrající zimní stadion Svijanská aréna v městském Sport parku v Liberci nelze bezpečně provozovat, pokud na jeho střeše...

8. října 2025  15:37,  aktualizováno  16:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.