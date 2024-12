Evropané jsou nespokojeni se svým vzhledem. Hraje pro ně stále důležitou roli. Proč?

Přes padesát procent Čechů by podstoupilo estetický zákrok. | foto: Best Communications

I přesto, že se více než polovina Evropanů cítí v dobrém fyzickém stavu, podle studie polovina dotazovaných se domnívá, že má nadváhu. To je také nejčastější důvod nespokojenosti s vlastním vzhledem. Hodnotu ukazatele BMI, jenž je sice lehce kontroverzní, nicméně se stále běžně používá jako nástroj pro hodnocení procenta tělesného tuku, má v normě pouze 40 procent dotazovaných. O něco více než třetina Evropanů by byla podle BMI považována za osoby s nadváhou a dalších 17 procent spadá do kategorie „obézních“ s BMI 31 a více. Při srovnání postojů mužů a žen jsou k sobě mnohem více kritické ženy. Ačkoli ženy uvádějí v průměru zdravější BMI než muži, výrazně častěji se domnívají, že mají nadváhu. Zvláště přísné jsou na sebe ty ve věku 18 až 34 let, z nichž se 38 procent pravidelně srovnává s ostatními, například na sociálních sítích.

Většina lidí, kteří se cítí se svým vzhledem dobře, říká, že se přijímají takoví, jací jsou. Ostatní mají pocit, že byli obdařeni dobrým vzhledem nebo dobrou postavou. 16 procent respondentů uvádí, že jim k dobrému pocitu pomáhá vnější potvrzení v podobě komplimentů, a 15 procent tvrdí, že na svém těle tvrdě pracují. Důležitou roli v tomto ohledu hraje také věk, protože více než čtvrtina Evropanů uvádí, že spokojenost s jejich fyzickým vzhledem se zvyšuje s věkem.

Zásahy do vzhledu

Přestože pouze dvě procenta Evropanů vynakládají peníze na plastické operace, v myšlenkách se tímto tématem zabývá mnohem větší část populace. Porovnáme-li osm procent Evropanů, kteří podstoupili estetickou úpravu zubů, což je nejvyhledávanější kosmetický zákrok na celém kontinentě, s 58 procenty, kteří by o ní uvažovali, kdyby byla zdarma, je zřejmé, že cena je klíčovou bariérou. K dalším atraktivním procedurám patří laserová epilace, o níž by uvažovalo 38 procent Evropanů. Jen necelá čtvrtina Evropanů by si dokázala představit, že by podstoupila operaci na redukci váhy nebo celkovou plastickou operaci. Transplantace vlasů je jediným zákrokem, o kterém uvažuje více mužů, u všech ostatních typů estetických zákroků vedou ženy.

Vlastní seberealizace

Ačkoli motivace ke kosmetickým zákrokům vychází především z individuálních zájmů, nikoli z touhy zalíbit se ostatním, 45 procent Evropanů tvrdí, že by podstoupili zákrok, aby se cítili lépe ve svém těle, a 41 procent je přesvědčeno, že by jim takové zákroky mohly pomoci zvýšit sebevědomí. Dalších 28 procent by absolvovalo zákrok, aby zvrátilo následky stárnutí, zatímco 25 procent je přesvědčeno, že by jim pomohl cítit se více „sami sebou“. Pouze 10 procent by podstoupilo jakýkoli estetický zákrok, aby byli společensky přijatelnější, a osm procent proto, aby udělali radost svému partnerovi. Celkové postoje k tématu fyzického vzhledu, sebevědomí a společenského dopadu jsou tedy rozporuplné.

Sedmasedmdesát procent Evropanů souhlasí s tím, že společnost a média kladou příliš velký důraz na fyzický vzhled, a 71 procent se navíc domnívá, že společnost má před sebou ještě dlouhou cestu, pokud jde o akceptaci různého pojetí krásy. 59 procent respondentů také souhlasí s tím, že status člověka se určuje podle jeho fyzického vzhledu, a 56 procent požaduje přísnější předpisy a větší transparentnost při používání filtrů na sociálních sítích. 54 procent dokonce tvrdí, že plastická chirurgie by podle nich měla být vyhrazena na extrémní případy, ne na honbu za ideálem krásy. Přestože Evropané v tomto směru vnímají společenskou předpojatost, 36 procent z nich je přesvědčeno, že by se jejich duševní zdraví výrazně zlepšilo, kdyby byli se svým fyzickým vzhledem spokojenější.