Kdybyste před lety někomu v Německu řekli, že místo volkswagenů nebo bavoráků budou z výrobních pásů sjíždět tanky a rakety, ťukali by si lidé na čelo. Jenže s konverzí civilní na válečnou výrobu má německý průmysl velké zkušenosti už z totální války v letech té druhé světové. Ale heslo „vše pro frontu“ platilo na obou stranách tehdejšího světového konfliktu. V Sovětském svazu i v Americe.
Pozor, pozor! Letí drony s logem Renaultu
Vojenská výroba se v Evropě nejeví jenom jako válečná nutnost. Zdejší automobilky se těžce perou s čínskou konkurencí a produkce pro armádu se jeví jako dobrá alternativa, jak nezavírat továrny, o jejichž vozy není zájem. První informace tomu nasvědčují. Volkswagen (VW) uvažuje o spolupráci na výrobě s izraelským producentem protivzdušné obrany, měla by probíhat v továrně v Osnabrücku.
Také značka s trojcípou hvězdou nezaostává. Mercedes-Benz uvažuje o zapojení do obranného průmyslu. Ale ani ve Francii neřeší jen úrodu vína. Automobilka Renault už spolupracuje s koncernem Turgis Gaillard při výrobě dronů. Nedá se však tvrdit, že na výrobních pásech zamění luxusní limuzíny i lidovější autíčka obrněnce či střely do houfnic. Automobilky se vozidel nevzdávají, příklon ke zbrojnímu sortimentu považují za částečnou konverzi. Zatímco ta pravá válečná představovala absolutní vyřazení civilní výroby a její nahrazení válečnou, v tomto případě autoprůmysl nabízí část svých technologií, personálu a nápadů pro obranné účely.
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Statistiky automotivu jsou v Evropě nelítostné. Pilíř blahobytu totiž nezažívá, snad až na výjimky, který představuje třeba Škoda Auto, žádnou trachtaci. Zvláště pomalý přechod k elektromobilitě táhne evropské automobilky dolů. Registrace nových vozů dosáhly loni růstu jen 1,8 procenta. Poptávka po dieselech klesla ze 45 na 35 procent.
Čínská elektrodrtička nezná slitování
Naopak čistých elektromobilů se prodávalo přes 17 procent ze všech registrovaných vozů na starém kontinentě, hybridy už měly 35 procent mezi novými vozy. A právě v segmentu elektroaut se zvyšuje stále víc podíl čínských značek. Čínská elektroofenziva se propisuje v praktické úvahy o výrazném snižování počtu zaměstnanců v evropských automobilkách i továrnách, které dodávají autoprůmyslu další komponenty. VW se už dohodl s odbory na snížení o třicet pět tisíc míst do roku 2030. Japonský Nissan, který je součástí francouzského Renaultu, uvažuje o desetiprocentním snížení pracovníků v Evropě. Bosch oznámil přibližně třináctiprocentní zaměstnaneckou „úsporu“.
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Evropské automobilky se ale nemusejí měnit v čistého dodavatele toho, co jim armády poručí. Samy mohou přicházet s vlastními inovacemi v oblasti vojenské mobility, produkovat podvozkové skupiny pro těžké dělostřelectvo či rakety. Montáž dronů či jiných zbraní může být potom jen „doplňkovou“ činností automobilek.