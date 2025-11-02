Martin Vogeltanz zvítězil se svým drinkem Green Peace. Namíchal ho z Bulldog London Dry Ginu, cordialu Paragon Rue Berry, jasmínového sirupu Monin, pyré ze zeleného jablka Monin, likéru ze zeleného jablka infuzovaného čerstvou bazalkou, citronovou trávou a hráškem a sody Thomas Henry. Ozdobou byl citron, zlatý prach, hrášek, jablko a citronová tráva. „Je to twist na klasický Gin Fizz, do nějž jsem chtěl vpravit netradiční chutě v podobě hrášku, citronové trávy a bazalky. Drink tak má ovocně-zeleninový nádech se silnou hráškovou stopou a svěžestí pocházející z citronové trávy,“ popsal vítězný koktejl Martin Vogeltanz.
Šampionát na výletní lodi
Soutěž European Cocktail Championship se odehrála od 26. do 30. října za účasti barmanů a barmanek z 22 evropských zemí. Ti bojovali o prvenství na palubě výletní lodi, která plula z italského Janova do Barcelony přes Marseille a zpět. Soutěžící si své drinky připravovali před publikem a hodnotící komisí v pondělí dopoledne, odpoledne je čekal písemný vědomostní test o 60 otázkách.
„Jedná se o obrovský mezinárodní úspěch. Úroveň mistrovství byla velmi vysoká, naprostá většina účastníků se prezentovala propracovanými koktejly. Martin předvedl komplexní výkon a vytvořil skvělý drink s krásnou ozdobou. Zúročil tak dlouhé roky tvrdé práce a sebezdokonalování,“ vyzdvihl Aleš Svojanovský, prezident České barmanské asociace.
Stříbro proměnil ve zlato
Martin Vogeltanz se na mistrovství probojoval jako stříbrný finalista Czech Bartenders League 2024. Zkušený barman už má na kontě řadu triumfů. Loni v Karlových Varech vyhrál světové finále soutěže Mattoni Grand Drink v míchání nealkoholických koktejlů. V roce 2018 na World Cocktail Championship v Tallinnu získal dvě medaile ve dvou různých barmanských stylech, což se do té doby nikomu nepodařilo.
Česko má ale ještě jednoho velkého šampiona, a to rovnou mistra světa. V roce 1996 si Jaroslav Krátký (zemřel 31. ledna 2025), v té době pracoval v motorestu na okraji Tábora, převzal z rukou poroty na mistrovství světa v Japonsku ocenění za drink Lady Scarlet v kategorii Pre Dinner Coctail.
S čím vyhrál?