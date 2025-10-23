Čtvrtý ročník degustační soutěže Pálenka roku přilákal 276 vzorků z 35 českých lihovarů, likérek a značek, které soutěžily v 25 kategoriích od tradičních slivovic, hruškovic a meruňkovic až po likéry, giny a whisky.
Absolutním šampionem koštu se stala Zlatá Višňovice z Destilérky Svach, která získala titul Pálenka roku 2025. Ta se k vítězství prokousal z finálového kola, kde se ty nejlepší pálenky z každé kategorie postavili proti sobě. „Pro fanoušky destilátu nicméně není dobrou zprávou, že produkce tohoto skvostu je opravdu maličká a lze očekávat, že rychle během týdnů zmizí z trhu,“ poznamenává organizátor soutěže Jakub Gottwald.
Čtyři zlaté medaile
Titul Palírna roku obhájila už počtvrté Palírna Radlík, a to na základě průměru pěti nejlépe hodnocených pálenek. „Radlík si letos poprvé neodnesl cenu za nejlepší pálenku, výška průměrného hodnocení jejich pálenek ale znovu ukázala, že jde o palírnu, na kterou se můžete vždy spolehnout,“ uvádí Gottwald s tím, že Radlík si odnesl hned čytři zlaté medaile v kategoriiích Meruňkovice, Třešňovice, Vínovice a Sudově zralé destiláty.
Ostře sledované švestky
V nejsledovanější kategorii slivovic zvítězila Slivovice Durancie z Palírny u Větrného mlýna v Kuželově. Ta si porotce získala svým extrémně džemovým švestkovým charakterem a komplexním profilem švestek odrůdy Durancie, která je známá pro výraznou chuť svých pecek a disponuje tak až marcipánovou chutí.
Mezi hruškovicemi zavládla severočeská palírna Raspenava se svou hruškovicí Williams, která sesadila z trůnu Radlíkovu Hruškovici z Dubového sudu, která se tentokrát musela spokojit s druhým místem. V meruňkovicích si to ale v Radlíku vynahradili, odnesli si zlato se svým základním plněním. Objevem je pak meruňkovicové stříbro, které si odnesl nováček na scéně – Lihovar Košátky z Mělnicka.
Premiéra pro vaječné likéry
Mohutná sekce likérů je rozdělena hned do 8 sekcí. Letos poprvé vznikla kategorie Vaječných likérů, ze které si zlato odnesla jihočeská destilérka Svach. V bylinných likérech pak zabodovala palírna Tōsh z Olomoucka se svým hřebíčkovým hořkým likérem Jakamarus. Vítěztví mezi likéry z ovocných plodů dosáhl lihovar Fleret se silným likérem Beskyd 1129 Vyzrálá Hruška.
Za zmínku určitě stojí i Sudličkova Ořechovka, která si podmanila kategorii Ořechových likérů, nebo Galli Zázvorový likér, který si odnesl zlato mezi zázvorovými likéry. Likéry jsou rychle rostoucí segment, který vyplňuje narůstající poptávku po méně alkoholických alternativách panáků a letos se jich do Pálenky roku přihlásilo rekordní množství.
Lahodné giny
O rozruch mezi hosty se postaral člen kolektivu Milionplus Dominik Citta, známý jako Nik Tendo, který spolu s Viktorem Ledajaksem z Lihovaru Poněšice převzal cenu za nejlepší moderní gin. Jejich dílo s úderným jménem „Starej Dobrej Gin“ a s originálním vanilkovým projevem vyhrál kategorii moderních ginů, kam jsou přihlašovány giny s neotřelými ingrediencemi. Hlavní cenu v kategorii klasických ginů si pak odnesli pražští Garage 22 s jejich vlajkovým Ginem 22. V Garage 22 mohou slavit hned dvakrát, neboť si odnáší i stříbro v kategorii Moderních ginů se svým jalapeno-okurkovým ginem Fiesta.
Ušlechtilé whisky
V rychle se rozvíjející kategorii české whisky bodovala již tradičně značka Old Well z destilérky Svach, která si odnesla zlatou medaili za jejich Pineau des Chaternes unpeated a stříbro za Black Rose Edition. Zatím i přes narůstající konkurenci jejich prvenstvím nic neotřáslo. Uvidíme, co přinesou další roky.
Závěrečná slova Jakuba Gottwalda
„Příprava soutěže je každoročně opravdu náročná, ale všechna práce se nám vrací v okamžiku, kdy vidíme šťastné obličeje paličů a pijáků a živé a radostné debaty při sklence,“ uvedl organizátor soutěže Jakub Gottwald. „Teď už je to na prodejcích a lihovarech, aby své úspěchy a získaná ocenění proměnili v komerční úspěch jednotlivých produktů,“ dodal. O soutěži Pálenka Roku Soutěž Pálenka roku od roku 2022 pořádá distributor českých pálenek lihovárek.cz s cílem podporovat české lihovarnictví a sadařství včetně kultury pití českých destilátů. Vzorky hodnotí nezávislá odborná porota složená z degustátorů, barmanů, pedagogů a technologů, kteří vybírají ze stovek vzorků ty nejlepší.