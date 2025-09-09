Inscenace čerpá inspiraci z průmyslové revoluce a fantazijního světa Julese Vernea. Artisté předvádějí dechberoucí akrobacii až ve výšce 12 metrů, hadí ženy se proplétají do lidských pyramid a celou podívanou doprovází živá electro swingová kapela se slovenskou zpěvačkou Tamarou Diky.
Metro získalo exkluzivní fotografie přímo ze zákulisí, kam se běžný divák nedostane. Podívejte se, jak to vypadá mezi kostýmy, rekvizitami a v zákulisním ruchu, který stojí za jednou z největších cirkusových show světa.
Kurios: Kabinet kuriozit se v Praze hraje až do 12. října a kapacita šapitó je 2500 diváků.