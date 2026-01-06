Česko svírá silný mráz. Je čas navléknout na stěrače ponožky

Marek Hýř
Marek Hýř
  19:15
Po sérii mrazivých nocí přichází do Česka tužší chlad, který podle meteorologů vydrží minimálně do čtvrtka 8. ledna. Extrémní mráz ohrožuje nejen zdraví lidí, ale i auta – zamrzlá okna, stěrače a zámky. Podívejte se na jednoduché triky, jak se připravit na ledovou zimu a ušetřit čas i nervy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Česko má za sebou sérii mrazivých nocí a to nejhorší ještě má ještě přijít. . Po ústupu silného větru a sněžení dorazily do republiky tuhé mrazy, které podle meteorologů potrvají minimálně do čtvrtečního rána 8. ledna. V noci a nad ránem mohou teploty klesat až k minus 16 stupňům Celsia.

Na vině je kombinace přílivu velmi studeného vzduchu, vyjasněné oblohy a slábnoucího větru. Právě tyto podmínky jsou ideální pro prudké ochlazování, zejména v noci.

Česko zažilo další silné mrazy, teploty klesly až k téměř minus 28 stupňům

Výstraha platí pro většinu Česka

Výstraha před silným mrazem platí pro většinu území republiky, výjimkou je Praha a část Středočeského kraje. O něco vyšší teploty se očekávají také na východě Moravy, kde by měla být větší oblačnost. I tam ale půjde o výrazně podprůměrné hodnoty.

Meteorologové zároveň upozorňují na zdravotní rizika spojená s extrémním chladem. Lidé by se měli oblékat do více vrstev, chránit ruce, hlavu i obličej a omezit pobyt venku, pokud to není nutné. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat malým dětem, seniorům a nemocným.

Zima bez stresu? Češi objevují lék na nervy: bruslení pod širým nebem

Silné mrazy ale nekomplikují jen běžný pohyb venku. Pro mnoho lidí znamenají také každodenní boj se zamrzlými auty.

Tipy pro řidiče

Mrazivé ráno dokáže potrápit i zkušené řidiče. Zamrzlá okna, přimrzlé stěrače nebo nefunkční zámky nejsou v těchto dnech výjimkou. Tyhle jednoduché triky vám mohou ušetřit čas i nervy:

Zamrzlá okna
Smíchejte vodu s octem v poměru 3 : 1 a nastříkejte na sklo. Funguje to při rozmrazování i jako prevence. Pomoci může i roztok vody se lžící soli. Nikdy nelijte na sklo horkou vodu – může prasknout.

Mokré ručníky jako prevence
Večer položte na čelní sklo starý ručník namočený ve slané vodě. Ráno ho jen sundáte a sklo zůstane čisté.

Ponožky na stěrače
Navlékněte na noc teplé dlouhé ponožky na stěrače. Zabrání jejich přimrznutí a ráno je jen sundáte.

Zamrzlé zámky
Nemáte rozmrazovač? Pomůže nahřátý klíč (opatrně!), dezinfekce na ruce s obsahem alkoholu nebo i teplý dech foukaný do zámku brčkem.

