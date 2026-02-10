Ve středu bude přes den zataženo až oblačno. Od západu začne na většině území pršet. Zpočátku se mohou ojediněle objevit i mrznoucí srážky, ve vyšších polohách nad 800 metrů smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty vystoupají na 2 až 7 °C, na horách kolem 1 °C. Meteorologové upozorňují, že hlavně ráno se může při mrznoucím dešti tvořit slabá ledovka.
Čtvrtek a pátek ve znamení „falešného jara“
Ve čtvrtek zůstane zataženo až oblačno, místy se objeví občasný déšť. Noční teploty se budou pohybovat mezi -5 a 0 °C, přes den se oteplí na 5 až 10 °C. Podobný ráz počasí nabídne i pátek. Teploty přes den vystoupají až na 11 °C.
O víkendu přijde zlom
Sobota přinese další srážky a tentokrát už se znatelným ochlazováním. Od západu se rozšíří déšť, který může být ojediněle i mrznoucí. V neděli už se projeví příliv studeného vzduchu naplno. Obloha bude oblačná až polojasná, místy se objeví sněhové přeháňky, na východě zpočátku i trvalejší sněžení. Noční teploty spadnou na −3 až −7 °C a přes den se budou pohybovat jen mezi −3 a +2 °C.
Výhled: mrazy a sněžení i v příštím týdnu