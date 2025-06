Řeší například odpady na stadionech po velkých utkáních, velkou spotřebu vody na zavlažování trávníků či chlazení silnic, ekologickou soběstačnost nebo třeba i projekty na recyklaci tenisových míčků.

Deník Metro si na toto téma popovídal s Darinou Šeděnkovou z Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN), která má rozcestník na povel coby projektová manažerka.

Jaké hlavní problémy český sport z hlediska udržitelnosti aktuálně nejvíce trápí?

Celkově lze říct, že českému sportu zatím chybí silné zázemí pro systematickou práci s tématem udržitelnosti – a právě to chceme s platformou Udržitelný sport pomoci změnit. Mnoha klubům a organizacím chybí strategie, jasné cíle i data, na základě kterých by mohly vyhodnocovat svůj dopad a hledat konkrétní zlepšení. V praxi pak narážejí i na nedostatek času, financí a lidí, kteří by se tématu mohli naplno věnovat. A i když chuť často nechybí, postrádají expertní zázemí a možnost se poradit nebo inspirovat dobrými příklady z praxe. I proto vznikla platforma Udržitelný sport – aby tyto bariéry pomohla snižovat a nabídla konkrétní nástroje, podporu i komunitu.

Jaké cíle si platforma klade na nejbližší období?

V nejbližším období je naším cílem zvýšit povědomí o tématu udržitelnosti ve sportu v České republice. Chceme, aby se o udržitelnosti ve sportu začalo víc mluvit, psát i přemýšlet, a především aby sportovní prostředí pochopilo, proč je to důležité.

A dlouhodobé cíle?

Z dlouhodobého hlediska usilujeme o to, aby udržitelnost nebyla v českém sportu výjimkou, ale běžnou součástí jeho fungování. Konkrétně to znamená zvýšit počet sportovních organizací, které se tématu aktivně věnují, podporovat vzdělávání – jak mezi zaměstnanci klubů, tak mezi jejich vedením, posílit spolupráci napříč sportem a stát se důvěryhodnou platformou, která propojuje odborníky, sportovní svět i veřejnost, přispět k reálnému snižování environmentálního dopadu sportu – například v oblasti odpadu, emisí nebo využívání zdrojů a zároveň bojovat proti greenwashingu – tedy vytvářet prostředí, kde je důraz na opravdové činy, nikoli na marketingová prohlášení.

Které organizace, stadiony nebo sportoviště už s vámi spolupracují?

Velmi pozitivní zpětnou vazbu máme například od vedení Vítkovice Arény, kde společně připravujeme první konkrétní kroky ke zlepšení environmentálního dopadu. Naší ambasadorkou je profesionální golfistka Sára Kousková, která téma udržitelnosti otevírá i v prostředí golfových turnajů, v čemž jí chceme pomáhat. Zkušenosti čerpáme i z projektů, které vznikly před spuštěním samotné platformy. V INCIEN jsme realizovali odpadové analýzy například pro AC Spartu Praha nebo Český florbal v rámci mistrovství světa juniorů v Brně.

Jaké jsou zatím výsledky?

Ukazují opakující se problémy – chybějící nádoby na třídění, vysoký podíl plastového a bioodpadu i nízkou informovanost fanoušků a personálu. V rámci projektu Sport bez odpadu, který dlouhodobě podporuje Nadace Tipsport, jsme navštívili desítky stadionů a klubů po celé republice. Jedním z konkrétních příkladů je FK Pardubice, kde se po zavedení doporučených opatření třídění zlepšilo o třicet procent, přibyly nové nádoby a značení a klub se díky tomu posunul směrem k efektivnějšímu a odpovědnějšímu provozu. Tyto zkušenosti teď přenášíme do širší platformy Udržitelný sport, která má ambici systematicky podporovat další organizace v celém sportovním sektoru.

Jaké kroky může podniknout malý sportovní klub, který nemá velký rozpočet, ale chce začít s udržitelností?

Začít se dá i s minimálními prostředky. Prvním krokem může být otevření tématu udržitelnosti uvnitř klubu – třeba mezi hráči, fanoušky i partnery. Velkou roli hraje také komunikace s dodavateli – malé změny jako úprava cateringu, zavedení znovupoužitelných obalů nebo informování o šetrném nakládání s vodou a energií už mohou přinést posun. Důležité je také zapojit partnery a sponzory. Ti často sami hledají cesty, jak se profilovat odpovědně. Některé kluby spolupracují s odpadovými firmami, které jim pak zdarma poskytují i tříděný svoz odpadu nebo výdejníky na vodu.

Mění se postoj veřejnosti a sportovní komunity k tématu klimatické odpovědnosti?

Jednoznačně ano. Vidíme to nejen na pozitivním ohlasu klubů na projekt Sport bez odpadu, který dlouhodobě podporuje Nadace Tipsport, ale i na konkrétních datech. Například průzkum Českého florbalu mezi fanoušky při letošním superfinále ukázal, že 87 procent z nich oceňuje, že se svaz věnuje dopadům na životní prostředí. Postoj se mění – u fanoušků, sportovců i organizátorů, stejně jako roste zájem o klimatickou odpovědnost v celé společnosti.

Jakým způsobem mohou lidé projekt podpořit nebo se sami zapojit?

Fanoušci mají ve sportu velkou sílu. Mohou apelovat na své oblíbené kluby, aby se začaly chovat odpovědněji – ať už jde o třídění odpadu, zdravější občerstvení, nebo třeba omezení jednorázových plastů. Šířit informace o platformě Udržitelný sport lidem, kteří mají ve sportovních organizacích rozhodovací pravomoc, sdílet inspiraci z našeho webu nebo příběhy klubů, které už na udržitelnosti pracují – pomáhá to bourat mýty, že to nejde nebo nemá smysl, chodit na sportovní akce s respektem k životnímu prostředí – přinést si vlastní lahev, třídit, jet MHD nebo se zapojit jako dobrovolníci či experti, kteří mohou pomoci.