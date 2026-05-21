Čeští fanoušci ho milují. Fantomas prozradil, kdy si poprvé nasadil slavnou masku

Lukáš Karbulka
Sport   16:30
Modrá tvář, černý plášť a neutuchající podpora českého hokeje. Legendární fanoušek přezdívaný Fantomas je už více než čtvrt století neodmyslitelnou součástí světových šampionátů. Jeho příběh začal nenápadnou recesí a postupně se proměnil v ikonický symbol českých tribun.

Fantomas-Vasil Simkovič | foto: Profimedia.cz

Kamkoliv česká hokejová reprezentace přijede, tam nechybí ani muž s modrou tváří. Legendární český Fantomas - Vasil Simkovič - přes 25 let patří k nejvýraznějším fanouškům národního týmu a stal se symbolem věrnosti českých příznivců na mistrovstvích světa i olympiádách.

Poprvé si masku nasadil v roce 1999 během zlatého šampionátu v Lillehammeru. „Nejdřív jsem se trochu styděl a říkal si, jestli nebudu vypadat jako blázen. Pak nás ale strhla euforie a už to zůstalo,“ uvedl pro web Český hokej. Masku přitom původně bral jen jako recesi inspirovanou slavnými filmy o Fantomasovi ze 60. let minulého století.



Fantomas i po čtvrtstoletí zůstává pořád stejný

Dnes je nepřehlédnutelnou součástí českých tribun. Fanoušci se s ním pravidelně fotí a na stadionech kolem něj vznikají dlouhé fronty. „Když vidíte, jak se mění hráči i generace fanoušků, Fantomas zůstává pořád stejný,“ řekl s úsměvem.

Za roky cestování za českým hokejem zažil i méně příjemné chvíle. Nejvíce mu v paměti utkvěla olympiáda v Itálii v roce 2006, kdy ho kvůli masce důkladně kontrolovali italští karabiniéři. „Byla jiná doba a bezpečnost byla přísná. Nakonec jsme si to ale vysvětlili,“ dodal.



Ani na letošním mistrovství světa nechybí. Věří, že český tým znovu zabojuje o medaile a že atmosféra v hledišti bude stejně nezapomenutelná jako v minulých letech. „Když vidíte ty fanoušky, kteří sem přijedou takovou dálku, je to prostě nádhera. Hala je plná Čechů a nebude to jiné,“ uzavřel.

Mapa republiky v Krkonoších roztaje zřejmě už v květnu, sněhu je málo

