Fantazie klientů nezná hranic. Známe nejpodivnější pojistné události roku 2025

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  19:15
Už hodně vousatý případ, kdy vesnický neumětel se dvěma pivy v krvi naboural chalupářův vůz. Silně mu promáčkl dveře. Protože neměl ke vší smůle povinné ručení, vymysleli vesničané fintu. Traktorista zdejšího družstva přijel s traktorem s radlicí. Tu narafičili do výšky, kde bylo auto nabourané, ještě trochu přimáčkli a zavolali dopravku. A chalupář byl nakonec pojišťovnou odškodněn.
Řidič připojil k hlášení o střetu s vysokou místo nákresu umělecké ztvárnění celé nehody. | foto: ARCHIV GENERALI ČP

Nikdo podvod neodhalil, nikdo to nepráskl, ale ve vesnici se o tom dodnes v hospodě vypráví.

Autopodvody jsou věčné

Pojišťovny řeší ročně stovky tisíc případů. Důležité je, jak jsou agenti pojišťoven úspěšní v odhalování nepravostí. Slavia pojišťovna loni zachránila jen v první polovině roku 2025 takřka sedm miliard korun, které se snažili lidé získat klamným hlášením. Jedním z případů, kdy pojišťovna zachránila půl milionu korun, bylo poškození návěsu. Klient oznámil, že při jízdě na nerovném povrchu mu nadskočil návěs plný štěrku a následně spadl na bok. Šetření na místě a analýza fotodokumentace odhalily, že k poškození došlo při vysypávání nákladu, na což se pojistka nevztahovala.

Praha elektrické taxíky neprosadí. Na méně smradlavé drožky si počkáme nejmíň do roku 2030

„Když chtěl vyšetřovatel vidět zvedací píst návěsu, který by potvrdil nebo vyvrátil převrácení nákladu při vysypávání, poškozený tvrdil, že ho někdo ukradl,“ říká vyšetřovatel pojišťovny Michal Kasekr.

Technologie nezaostávají ani v hlášeních

Humor se však z mnoha záznamů nevytrácí. Likvidátoři připouštějí, že je někdy nesnadné zachovat kamennou tvář, ale jsou profesionálové.

„I když některé události mohou působit úsměvně nebo neobvykle, pro pojištěné představují skutečné starosti. Ke každé škodě proto přistupujeme s respektem, profesionalitou a především lidsky. Za každým případem je konkrétní člověk a jeho příběh,“ říká Jozef Hrdý, ředitel likvidace pojistných událostí Generali České pojišťovny.

Také tento nákres nehody nepostrádá výtvarné ambice.

V pojistných případech se pochopitelně objevují jak tradiční „viníci“, například zvířata, tak i nejnovější technologie, třeba drony. Klient hlásil pojistnou událost telefonicky. A co se stalo? „Zachraňoval jsem dron, při přelézání plotu jsem si sedřel kůži z břicha a hrudníku,“ uvádí záznam call centra.

Jeden z poškozených se domáhal plnění popisem záchrany domácího mazlíčka. Jak uvádí přepis telefonického hlášení úrazového děje, klient šel zachránit psa, který se zamotal do pletiva. „Ten ho reflexivně kousl do ucha a odkousnutou část snědl. Pes je očkovaný, klient zůstal bez části ušního lalůčku,“ zaznamenali do hlášení pracovníci pojišťovny.

Popis jako od romantika

Klient se opravdu na hlášení vydováděl. „Při jízdě vozidlem z Olbramkostela došlo u velkokapacitního kravína (takzvané vékáčko) ke střetu s nepozornou srnkou, která nepozorována vyběhla z pole po levé straně silnice, a aniž by se rozhlédla či na sebe umístila jakýkoliv reflexní prvek, bezmyšlenkovitě přebíhala asfaltovou cestu na druhou stranu lehce šikmo proti směru vozidla. Spatřil jsem tu mršku sice, ale ani přes střelhbitou reakci nedošlo k natolik dostatečné akci, aby se vozidlo zcela zastavilo či srnka zmizela.

Dvorecký či most Anežky České? Slibovaná anketa pro Pražany se smrskla na výběr ze dvou možností

Následkem toho došlo k nárazu srnky do automobilu (nebo automobilu do srnky, zde záleží, z kterého pohledu na událost nahlížíme), načež srnka nejprve narazila do levé části nárazníku u světla, prosmýkla se jeho paprsky a zmizela na pravé straně vozovky v poli, aniž by po sobě zanechala (až na pár chlupů v prasklině nárazníku) jakýchkoliv stop, ani kontakt z ní nevypadl, zjevně byla z celé situace též v šoku.

Po zastavení vozidla, což vlastně činilo se srážkou jeden okamžik, neb jsem ani nemrknul, zjistil jsem na vozidle poškození v oblasti nárazníku a předního světla hlavního i níže umístěného obrysového a taktéž ostřikovače světla, přičemž kapalina odtékala věrna gravitaci níže po silnici,“ uzavírá klient popis události.

Mříže, toalety a tajné písmo. V hlášeních se objevují nepředstavitelné situace a zdůvodnění

  • Některé pojistné události a jejich zaznamenání by možná inspirovaly zpívajícího právníka Ivo Jahelku...
  • Telefon. „Na stavbě ve Veselí nad Lužnicí jsem šel vykonávat potřebu do Toi Toi toalety a vypadl mi do ní z kapsy služební telefon. Vzhledem k situaci, kam telefon spadl, již nebylo možné ho zachránit.“
  • Žhavé odhalení. Otec pojišťovně popsal, jak se stal synovi úraz: „K pojistné události došlo při pokusu s tajným písmem, kdy se na papír mlékem napíše vzkaz a následně se teplem zjeví. Zjevení písma se učinilo nad hořící svíčkou, která zapálila papír. Syn místo aby papír upustil, tak ho běžel odhodit do umyvadla. Hořící papír mu popálil palec.“
  • Králíček a 5 stehů. „Na veterině jsem viděl králíčka po operaci. Udělalo se mi špatně, po chvíli jsem omdlel a prý jsem začal padat dozadu a bouchl se do hlavy o mříže u dveří, následně jsem byl v nemocnici a šití mělo pět stehů.“
  • Hnijící útroby plyšáka. Otec dítěte přiblížil likvidátorům pojistnou událost: „Při hře s plyšáky si dcerka jednoho rozkuchala a molitan z jeho výplně narvala do dutiny nosní. Dceři týden intenzivně smrdělo z nosu, jako by jí v něm něco umřelo – hnilobný zápach. Po poradě s pediatrem na ORL vylovili výplň z hračky z nosohltanu.“
  • Zlomenina na WC. „Při zvedání z toalety jsem se prudce zapřel o pravou ruku, ve které mi prasklo. K úrazu došlo v pracovní době, ale nebyl uznán bezpečnostním technikem jako pojistná událost, jelikož k němu nedošlo při výkonu práce.“
  • Kamery v akci. Popis pracovního úrazu doplněný kamerovým záznamem: „Při návratu z přestávky před docházkovým terminálem bez vnější příčiny zaměstnanci spadly kalhoty ke kolenům, což bylo příčinou pádu. Kolega dopadl na obě ruce. Ze záznamu není zřejmé, že by utrpěl jakékoliv zranění. Kamerový záznam je k dispozici.“
  • Hrábě v nose. Přepis telefonického hlášení: Jmenovaná si v práci během hrabání pískoviště vrazila rukojeť hrábí do nosu, následkem je zlomenina nosových kostí.

