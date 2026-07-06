O čem film bude?
Hlavní hrdinkou je Anastasia, mladá tanečnice, která nastoupí do pařížské Opery. Během zkoušek na tajemnou inscenaci Orpheus se seznámí se záhadným pianistou. Kolem divadla se mezitím začnou odehrávat nevysvětlitelné nehody a Anastasia se zaplete do příběhu na pomezí romantiky, thrilleru a nadpřirozena.
Kdo stojí za filmem?
Režie se ujal Alexandre Castagnetti, scénář napsal společně s Camille Fontaine. Hudbu složil Dan Levy a choreografie připravila známá choreografka Marion Motin.
Herecké obsazení
Film sází na výrazné francouzské tváře: Deva Cassel jako Anastasia, Julien de Saint Jean jako tajemný Fantom Ernest Dupré, Romain Duris, dále se objeví Dorothée Gilbert nebo Guillaume Diop.
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Natáčelo se přímo v Opeře Garnier
Velkou předností filmu má být autentická atmosféra. Štáb natáčel přímo v historické budově pařížské opery Opéra Garnier i ve studiích Cité du Cinéma. Právě slavná opera inspirovala Gastona Lerouxe k napsání románu už na počátku 20. století.
Kdy bude premiéra?
Premiéra byla původně plánována na září 2026, distributoři ji ale posunuli na 28. října 2026, aby využili halloweenské období, které k mysterióznímu příběhu dobře sedí.
První zveřejněné fotografie naznačují, že nepůjde o klasický kostýmní remake, ale o modernější pojetí s výraznou romantickou a temně fantastickou atmosférou.