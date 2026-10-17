Pařížská Opera Garnier ukrývá další tajemství. Do slavného operního domu se vrací Fantom opery, tentokrát v moderním pojetí, které propojuje temnou romantiku, napětí a osudovou lásku. V hlavní roli nové adaptace se představí Deva Cassel, dcera herečky Moniky Bellucci a herce Vincenta Cassela. Film dorazí do českých kin 29. října.
Osudové setkání v prokleté opeře
Příběh sleduje mladou tanečnici Anastasii, která nastupuje do souboru pařížské opery. Během příprav na premiéru údajně prokleté opery Orfeus se sblíží s tajemným klavíristou. Zatímco mezi nimi vzniká osudový vztah, v divadle se začnou odehrávat nevysvětlitelné události. Stará legenda o Fantomovi tak znovu ožívá.
Deva Cassel v moderní adaptaci
slavného příběhu
Režisér Alexandre Castagnetti přináší první francouzskou filmovou adaptaci slavného románu určenou pro kina. Vedle Devy Cassel se ve filmu objeví také Romain Duris, známý mimo jiné ze snímků Tři mušketýři: D’Artagnan a Pěna dní, a Julien de Saint-Jean. Tvůrci cílí především na mladší publikum, fanoušky temných romantických příběhů i příznivce fenoménu dark romance.
Legenda, kterou inspirovala skutečná
tajemství opery
Filmová novinka vychází z románu francouzského spisovatele Gastona Lerouxe z roku 1910. Inspirací mu byly mimo jiné záhadné příběhy spojené s pařížskou Operou Garnier, tajemné zvuky z podzemí a neobjasněná nehoda, při níž zemřela domovnice. Rozsáhlé podzemní prostory opery a obavy těch, kteří v budově pracovali, postupně přispěly ke vzniku legendy o zdejším tajemném Fantomovi.
Zajímavosti o novém Fantomovi opery