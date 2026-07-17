Jelikož jsem milovnice reality shows, převzala jsem tentokrát Strážce Streamu já.
Pokud jste Farmu dosud míjeli, jde o jeden z nejpopulárnějších televizních formátů na Slovensku i v dalších evropských zemích. O první řadě jsme dokonce loni psali.Jeho kouzlo spočívá v návratu ke kořenům. Soutěžící se vzdávají pohodlí moderního života a čeká je sekání dřeva, dojení krav, péče o zvířata, vaření z omezených surovin nebo opravy starých stavení. Kdo si nedokáže poradit se základními úkoly venkovského života, rychle zjistí, že má jen dvě možnosti: přizpůsobit se, nebo odejít.
Každý týden jsou zvoleni tři sluhové, kteří především vaří a starají se o zvířata. Jde o nevděčnou pozici, o kterou nikdo nestojí. Jeden ze sluhů je následně poslán do duelu a sám si vybere soupeře. Oba duelanti stráví noc před soubojem v jednoduché boudě v lese. Druhý den změří síly v několika disciplínách a poražený Farmu opouští.
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Ještě před odchodem však vybere farmáře týdne, který poté velí ostatním, rozděluje práci a dohlíží na splnění úkolů. Ty mu zadává hospodář Igor Dobeš, jenž jednou týdně přijede, projde s ním celý statek a vysvětlí, co je potřeba udělat. Při další návštěvě práci zkontroluje. Pokud jsou úkoly splněné dobře, přidá soutěžícím peníze do společného banku.
Druhá řada navíc přináší nový herní prvek nazvaný Noční pokušení, který může výrazně zamíchat vztahy i taktikou. Soutěžícím nabízí různé výhody, zároveň je však staví před těžká rozhodnutí, která mohou zásadně ovlivnit průběh celé hry. Na Farmě totiž žádné pokušení nepřichází zadarmo a každé rozhodnutí může mít následky nejen pro jednotlivce, ale i pro celou skupinu.
Na konci drsné cesty zůstane jediný soutěžící. Ten musí prokázat odolnost, farmářské dovednosti a také schopnost taktizovat. Vítěz si odnese titul nejlepšího farmáře a výhru ve výši až 1,5 milionu korun. Protože umět podojit krávu je sice pěkné, ale bez správně postavené aliance vám to ve finále stejně nemusí být nic platné.
Dopisy místo umělé inteligence? Díky bohu
Začněme nejdůležitější změnou. Zatímco v první řadě k soutěžícím promlouvala také hlasová AI asistentka Ema, tentokrát dostávají klasické dopisy. Díky bohu. Co vůbec dělala umělá inteligence na farmě, kde lidé žijí bez elektřiny a tekoucí vody? Kromě CNC strojů tam snad nic nepůsobilo nepatřičněji.
Novým moderátorem je herec Adam Vacula, který vystřídal Viléma Šíra. Ten svou pozici po první řadě neobhájil. Nebo možná pokračovat nechtěl. Těžko říct. Ale o něm třeba zase někdy jindy.
Vacula každopádně do prostředí zapadá přirozeněji a pořad díky němu působí méně křečovitě. Moderátor tu navíc není hlavní atrakcí. Tou jsou soutěžící, jejich aliance, hádky a občas také překvapivě rychlé milostné vztahy.
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Delulu, padouch a dobrák
Casting se tentokrát povedl. Typově jsou sice soutěžící podobní těm z minulé řady, ale to už k reality show patří. Dlouho se mluví o tom, že produkce pracují s určitou šablonou, do které potřebují dosadit padoucha, podivína, dobráka, naivku, manipulátora a někoho lehce „delulu“.
Upřímně bych chtěla vidět, jak takové rozdělování rolí probíhá. A hlavně zjistit, kam by zařadili mě... delulu? A kam vás?
Nemá smysl představovat všech třináct účastníků. Pro základní orientaci stačí několik výrazných postav. Třeba Filip, který se už dvakrát stal farmářem týdne, budoval aliance a následně jednoho ze svých spojenců „omylem“ poslal do duelu. Náhoda? Nemyslím si.
Filip je přesně tou kontroverzní postavou, kterou podobný pořad potřebuje. Dost možná patří i mezi nejnenáviděnější účastníky na sociálních sítích. To ale nemohu potvrdit, protože komentáře záměrně nečtu. Člověk si alespoň může vytvořit vlastní názor, aniž by mu algoritmus vysvětloval, koho má milovat a koho nenávidět.
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Láska, sex a tvrdý návrat do reality
Když jsme u té lásky a nenávisti... Máme tu i Markétu a Štěpána. Ti tvoří pár. A ne jen tak ledajaký. Ve čtrnáctém díle si řekli, že se milují. Ano, po několika týdnech na statku, obklopeni zvířaty, dalšími soutěžícími a televizními kamerami. A došlo i na sex. Ano, sex!
Co k tomu dodat? Přejme jim to? Opravdu doufám, že jim vztah vydrží. Reality shows ale bývají zrádné. V uzavřeném prostředí vznikají city rychle, protože účastníci spolu tráví prakticky všechen čas. Jakmile však vyjdou ven, čeká je peklo jménem realita.
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Pak je tu rapperka Tokju Fokju, tedy Simona. Působí jako arogantní holka, která má ale překvapivě často podobné názory jako já. Jenže někdy je jí prostě až příliš. Příliš sebevědomí, příliš ostrých poznámek a příliš energie v každé situaci.
A Martina? Padesátnice, která dokáže vášnivě řešit, že potřebuje desítky gramů bílkovin v každé porci a že jí jako chlap. Je vyčerpaná, potřebuje se najíst a nějaké rozdělování porcí podle pohlaví ji vůbec nezajímá. Upřímně? Mám dost. Zároveň ale musím uznat, že její boj o dostatek proteinů patří k momentům, na které se nezapomíná. Mimochodem, v bulváru je už označovaná jako bílkovinová královna.
Každý den se něco děje
Farma dobře funguje také díky tomu, že je dění poměrně nabité. Dva nově příchozí účastníci například dokázali zbytek skupiny téměř okamžitě vytočit. Aliance se přeskupují, lidé se hádají, usmiřují a vzápětí si znovu vjíždějí do vlasů. Prakticky každý den se něco děje. Myslím samozřejmě drama.
Když přijede hospodář, mají soutěžící zase práce jako na kostele. Ale právě o tom hra je. Příjemným bonusem jsou chvíle, kdy pořad ukazuje konkrétní pracovní postupy. Soutěžící se starají o zvířata, opravují, vyrábějí a vaří místy až překvapivě propracovaná jídla – zvlášť s ohledem na to, že mají k dispozici především to, co jim poskytne farma nebo hospodář.
Škoda jen, že podobných momentů není víc. Samotný život na statku je totiž často zajímavější než uměle natahované debaty o tom, kdo koho nominuje.
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Ideální kulisa k úklidu i chřipce
Abych byla úplně upřímná, Farmu sleduji v autobuse, při úklidu, během práce nebo současně s nakupováním na telefonu. Dá se u ní stihnout ledacos a stejně vám nic zásadního neuteče. To může znít jako kritika, ale u letní reality show jde vlastně o přednost. Nemusíte dávat pozor na každé slovo a po náročném dni vám z ní nepraskne hlava.
Protože Oneplay momentálně nenabízí jinou reality show, kterou bych dokázala pravidelně sledovat, stává se Farma první volbou. Snad se jí to projeví také na sledovanosti.
Druhá řada není žádná televizní hitparáda a do dějin reality show se pravděpodobně nezapíše. Oproti první sérii je ale mnohem živější, přirozenější a zábavnější. Má povedený casting, dostatek konfliktů, romantiku, nečekané zvraty i prostředí, které tentokrát konečně dostává větší prostor. Nové díly najdete na Oneplay od pondělí do čtvrtka.