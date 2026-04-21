Temná Farma zvířat míří do kin. Je nový animák podle Orwella vůbec pro děti?

Filip Jaroševský
  17:17
Animovaná Farma zvířat přichází do kin jako nenápadný „rodinný“ film, který ale zasahuje překvapivě tvrdě. Nové zpracování slavné alegorie George Orwell ukazuje revoluci, jež se rychle mění v diktaturu, a připomíná, jak snadno se ideály ohýbají ve prospěch moci. Režisér Andy Serkis přenáší příběh do současnosti a balí ho do vizuálně atraktivní animace, která funguje pro mladší publikum, ale skutečnou sílu odhalí až dospělým divákům.

Animovaný film zpracovává klasickou satirickou a alegorickou bajku o revoluci na zemědělské farmě, kde se vzbouří zvířata. | foto: CINEMART

Animák, co vypadá roztomile, ale má v sobě víc temnoty než kdejaké drama. Farma zvířat míří do kin a rozhodně to není jen pohádka o zvířátkách.

Revoluce, která se zvrtne

Klasika od George Orwella ožívá v novém kabátě: Zvířata převezmou farmu, vyženou lidi a chtějí nastolit rovnost. Jenže známe to – ideály dlouho nevydrží. Z naděje se postupně stává tvrdá tyranie.

Glum za kamerou

Za novou verzí stojí Andy Serkis, kterého si většina lidí pamatuje jako Gluma z Pána prstenů, Ulyssese Klaueho, obchodníka se zbraněmi v marvelovkách, nebo Caesara z Planety opic. Tentokrát ale místo nošení speciálního technického oděvu navrženého k záznamu pohybu lidského těla a jeho následnému přenosu do digitální podoby diriguje vlastní animák.

Není to jen pro děti

Film sice bude představen v moderní animované formě, ale řeší dost dospělá témata – moc, manipulaci, křehkost demokracie nebo to, jak snadno se dá ohnout pravda. Tvůrci ovšem slibují, že půjde o dobrodružný příběh, který má fungovat i na mladší publikum. Do českých kin dorazí Farma zvířat 14. května v dabingu i s titulky. Českého znění se ujme například Bohdan Tůma, Matěj Převrátil, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Martin Písařík či Zdeněk Mahdal. Ještě předtím film zavítá na Mezinárodní festival animovaných filmů Liberec.

Nejčtenější

