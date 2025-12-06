Otevření první pobočky amerického řetězce rychlého občerstvení Five Guys v Česku je už za rohem. Přináší nový vítr zejména díky důslednému vyhýbání se mraženým polotovarům, ale také v přístupu k zákazníkům, kdy klade důraz na co největší personalizaci. Základní nabídka se ale tolik neliší.
S příchodem populární značky, na kterou Češi čekali dva roky, je tak ideálním podnětem k porovnání nabídky nastoupivší pětice fastfoodových restaurací:
- McDolans – California
- KFC – Kentucky
- Burger King – Florida
- Popeyes – Lousianna
- Five Guys – Virginia
Celá pětice má původ ve Spojených státech amerických, každý z nich však pochází z jiného kouta rozlehlé země a nese s sebou místní chutě. Čím se od sebe na první pohled obdobné nabídky liší a v čem jsou unikátní?
McDonald’s – ve znamení rychlosti
Restaurace se zlatým M v logu byla průkopníkem mezi fastfoody jak ve světě, tak u nás. Hlavní slovo tu má efektivita a rychlost, také kvůli tomu najdete ve všech pobočkách po celém světě identickou nabídku s minimem individualizace. Zákazník díky tomu na splnění své objednávky nemusí dlouho čekat.
Mezi ikony McDonald’s patří legendární Big Mac, kuřecí nugety nebo třeba dětský Happy Meal, ale nabízí i lokální speciality. Exkluzivní pro Česko je například smažený sýr v housce, pojmenovaný McSmažák, nebo populární snídaňový McCountry.
Od ostatních fastfoodových řetězců se odlišuje například rozsáhlou nabídkou snídaňových menu nebo konceptem dětských menu s hračkami. Vybočuje také integrovanými kavárnami McCafé.
KFC – tajemná směs koření
Hlavním lákadlem řetězce KFC pocházejícího z amerického Kentucky je tajná směs jedenácti bylin a koření, které zde používají při přípravě kuřecího masa, na něž se restaurace specializují. Originální recept je uložený v trezoru, ke kterému mají přístup jen dva lidé ve vedení společnosti.
Koncept postavený na osobnosti Colonela Sanderse, jež začal smažená jídla poprvé nabízet už v roce 1930, a široká nabídka nejrůznějších variací na téma kuřecí maso zajistily v Česku řetězci úspěch. Místním fenoménem je například oblíbená zapečená tortilla Qurrito nebo salát coleslaw.
Populární jsou však také Twistery, jež patří k základní nabídce, stejně jako novinka v podobě vegetariánské varianty se sýrem halloumi. Známé jsou i ikonické kyblíky pro servírování větších porcí. Právě české restaurace se v poslední době potýkaly s negativní popularitou kvůli nedodržování hygienických standardů a používání prošlého masa, firma však v prohlášení nařčení odmítla.
Burger King – maso grilované na ohni
Trojici největších fastfoodů doplňuje floridský Burger King, jež se ale soustředí zejména na větší města nebo dopravní uzly. Pyšní se zejména přípravou masa na skutečném ohni, jež má burgerům dodávat typické kouřové aroma.
Nabídka v restauracích je široká, zákazníkům podle konceptu „You rule“ navíc umožňuje burgery připravit individuálně na přání. Oblibu si řetězec vydobyl i díky neotřelým kampaním, ve kterých se kromě humoru nebojí ani provokovat.
V Česku si popularitu získala i nabídka burgerů se smaženým sýrem, která se neomezuje zdaleka na jeden produkt, nebo pro Burger King typické cibulové kroužky. Známé jsou například sváteční speciály – například Whopper s černou bulkou. Jako jeden z prvních také už před lety začal experimentovat s vegetariánskými náhražkami masa.
Popeyes – chuť Lousianny
Řetězec, který nedávno oslavil teprve dva roky na tuzemském trhu, si může gratulovat. Už před zahájením prodeje byl zájem enormní. Na otevření první restaurace v pražském centru někteří čekali i přes dvacet hodin a fronty se táhly desítky metrů.
Lousianský řetězec do Česka přinesl neotřelou chuť silně kořeněného smaženého kuřecího. Tajemství spočívá v dlouhém marinování masa přes noc a dvojobale. Unikátem mezi fastfoody jsou například velké kelímky s omáčkami určené k namáčení kuřecích kousků nebo smažené dezertní pečivo Beignets.
Více cílí na kvalitu, a proto je i nabídka o něco užší. Vlajkovou lodí je slavný Chicken Sandwich, doplněný hranolky ochucenými směsí kajenského koření. Jednotná nabídka by se ale v budoucnosti mohla trochu rozšířit – očekává se uvedení lokalizovaných produktů, podobně jako mají další řetězce.
Five Guys – čerstvost a individualizace především
Novinka na českém trhu – řetězec Five Guys, který svou první pobočku otevře 8. prosince v obchodním domě Máj v centru Prahy – sází na odlišný přístup než předchozí čtveřice dnes již zavedených značek. Řadit se dá spíše mezi prémiové značky.
Rychlost, nesená pojmem fastfood, tu ustupuje do pozadí, za důležitou tu totiž mají maximální individualizaci. Základní menu je jednoduché, sestává sotva z několika položek, každou z nich lze však takřka libovolně upravovat. Podle prohlášení společnosti lze dojít až k téměř 250 tisícům kombinací. Ty pak doplňuje okolo tisícovky variancí mléčných koktejlů.
Five Guys také sází na co nejvyšší kvalitu surovin a absolutně žádné mražené potraviny, například hranolky jsou ručně krájené přímo na místě. Dojem poctivého burgeru také navozují otevřené kuchyně, kde zákazník může přímo sledovat přípravu své objednávky. A během toho si ještě můžete nabídnout arašídy, které tu při čekání dávají zdarma.
A kam tedy jít?
Ačkoli se úplný základ nabídky mezi jednotlivými řetězci tolik neliší, každý představuje o něco jiný přístup a nabízí také několik unikátů, které jej od těch ostatních odlišují.
Záleží tedy čistě na vás, jestli vás oslovila některá ze specialit nebo vás spíše nechává chladnými a vystačíte si se základem za čtyři pětky.