Feng-šuej: Na tom, jak vypadá váš domov, záleží víc, než jste mysleli

Ať jste dodržování určitých pravidel tohoto čínského učení nakloněni, nebo ne, podle nespočtu studií prokazatelně funguje.

Podle Michaely Vlasákové Charyparové, psycholožky ze soukromé psychoterapeutické praxe Tedu, opravdu mohou mít přírodní materiály blahodární účinky na naši psychiku. „Jakkoli většina lidí žije ve městech život dosti odtržený od přírody, pořád jsme bytostmi, které se vyvinuly z opic žijících v přírodě. To, že jsme s ní evolučně silně spjati, si neseme ve svém základu, aniž bychom o tom vědomě přemýšleli. Proto tak často utíkáme o víkendu či volném čase do lesa, k řece, zkrátka kamkoli, kde uvidíme a ucítíme zeleň, dřevo, kámen, vodu,“ konstatuje pro deník Metro Vlasáková Charyparová. Proto zakomponování přírodních materiálů v domácnosti je více než důležité. Podle psycholožky se právě díky nim, aniž bychom to tušili, dostáváme lépe do kontaktu se sebou samými, lépe cítíme a vnímáme. Oproti tomu například syntetické materiály mohou působit na naši psychiku nepřirozeně a spíše chladně.

Les nás nespasí

Zřejmě vás tedy nepřekvapí, že většina terapeutů, koučů a psychologů se vás hned na prvním sezení zeptá, jak to vypadá u vás doma. „To, jaký je náš domov nebo místo, kde pracujeme či trávíme čas, má opravdu vliv na to, jak jsme naladěni. Konkrétně v psychologii bydlení jde o vliv barev, světla, uspořádání prostoru, včetně dekorací, o to, z jakých materiálů je nábytek a další předměty v prostoru, ale také jak je ten prostor uspořádaný, zda je čistý a uklizený, nebo naopak v nepořádku. Určitě má smysl se tomu, jak vypadají prostory, v nichž se pohybujeme, věnovat a zařídit je tak, aby nám v nich bylo dobře,“ vysvětluje pro Metro Vlasáková Charyparová a dodává, že výlet o víkendu do lesa nás však nespasí. Je fajn starat se o sebe a své psychické pohodlí i ve všední dny třeba tím, že se nám dobře bydlí a pracuje.

Dřevo snižuje stres

Školní psychologové doporučují dětem a mladistvým jako první náplast na problémy uklidit si od podlahy svůj pokoj. Přesně to je jedno z pravidel feng-šuej. Kromě pořádného úklidu a zbavení se harampádí ale stále platí, že je potřeba být v blízkosti přírodních materiálů, jako je třeba dřevo. Tomáš Izaiáš, spoluzakladatel e-shopu ČistéDřevo.cz pro deník Metro zmiňuje studie, které ukazují, že dřevo v interiéru působí uklidňujícím dojmem, snižuje stres a navozuje pocit pohody. „Přítomnost dřevěných prvků může také zlepšit koncentraci, přispět k lepší kvalitě spánku a podpořit celkovou duševní rovnováhu,“ vysvětluje Izaiáš.

Důkazem je například výzkum vedený kanadským dřevařským institutem FPInnnovations. Studie s 119 studenty University of British Columbia prokázala, že kancelářské prostředí s dřevěným nábytkem výrazně snižuje stres ve srovnání se sterilně bílou místností, což potvrzuje zásadní vliv interiéru na zvládání stresových situací.

Smrk, buk nebo třeba teak

Podle Izaiáše má každý druh dřeva specifické a překvapivě i dost odlišné vlastnosti a jeho funkce ve využití v interiéru jsou rozdílné. Jako první zmiňuje dub. „Je tvrdý a odolný, ideální pro podlahy, nábytek či schody – vyniká elegantní výraznou kresbou,“ vysvětluje a dodává, že naopak smrk je měkčí a světlejší a hodí se pro dekorace, obložení stěn nebo lehký nábytek. „Borovice s rustikálními suky dále představuje cenově dostupnou variantu pro všechny. Buk se díky pevnosti a jemné kresbě často využívá pro nábytek a kuchyňské desky,“ komentuje pro Metro Izaiáš. Například exotická dřeva, jako je teak, mahagon nebo olivové dřevo, se pyšní odolností vůči vlhkosti, což je činí ideálními pro koupelny nebo venkovní použití.

Soustředěnost a harmonie

Jak si tedy doma na vlastní pěst vytvořit klidné a harmonické prostředí? „Určitě kombinací přírodních materiálů, světlých barev a jednoduchého designu. Doporučujeme použít dřevo v interiéru, přírodní textilie, živé rostliny, které ocení hlavně milovníci stylu urban jungle, a správné osvětlení. Pro dokonalý harmonický efekt rovněž doporučujeme soustředit se na vhodnou kombinaci barev,“ dodává pro Metro Izaiáš z e-shopu ČistéDřevo.cz.

Co je tedy pro bydlení to pravé ořechové, a čemu by se měli příznivci naopak vyhnout? „Například domov pro většinu z nás představuje bezpečné útočiště, je místem klidu, odpočinku, místem, kde se můžeme schovat před celým světem. Tyto aspekty můžeme tím, jak si domov zařídíme, zesilovat, nebo naopak zmírňovat. Zvolíme-li při zařizování bytu přírodní materiály, neuděláme chybu. Na omak příjemné a měkké materiály jsou další dobrou volbou, stejně jako tlumenější a žluté osvětlení v místnostech, ve kterých trávíme večery či relaxujeme,“ konstatuje Vlasáková Charyparová a dodává, čemu bychom se měli vyhýbat.

„Rozhodně rušivým elementům, za něž jsou považovány křiklavé barvy nebo překombinování stylů, doplňků či předmětů v jednotlivých místnostech. Na naši psychiku má vliv také to, zda máme doma dostatek přírodního světla, nebo zda je spíše tmavý a temný,“ uzavírá psycholožka Michaela Vlasáková Charyparová.

O feng-šuej Kořeny filozofie feng-šuej sahají do oblasti Tibetu. Odtud se šíří do tehdejší staré Číny, kde se dále využívá umění geomantie.

Feng je vítr a šuej voda. Jde o mocné prvky.

Nejstarším zdrojem je Kniha proměn, která píše o utváření světa a vývoji veškerých přírodních i jiných vztahů dialektickým spolupůsobením kladné a záporné energie. Tyto energie se nazývají jin a jang.